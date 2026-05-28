75-метровата сграда в "Младост": СОС трябва да излезе с решение на заседанието си днес

Столичният общински съвет ще разгледа на заседанието си доклада за строеж на 75-метровата сграда в столичния квартал "Младост". Хората от квартала се обявиха срещу изграждането на високата сграда на бул. „Александър Малинов" и излязоха на протест, припомня БНТ.



Заради гражданското недоволство кметът на София Васил Терзиев върна доклада за преразглеждане и днес ще бъде първа точка в в дневния ред на Столичния общински съвет. Протестиращите настояват докладът да бъде отхвърлен напълно.

Вчера те блокираха движението пред общината, а след това и бул. "Малинов" за около час.