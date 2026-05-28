75-метровата сграда в "Младост": СОС трябва да излезе с решение на заседанието си днес

28 Май, 2026 07:07 429 3

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет ще разгледа на заседанието си доклада за строеж на 75-метровата сграда в столичния квартал "Младост". Хората от квартала се обявиха срещу изграждането на високата сграда на бул. „Александър Малинов" и излязоха на протест, припомня БНТ.

Заради гражданското недоволство кметът на София Васил Терзиев върна доклада за преразглеждане и днес ще бъде първа точка в в дневния ред на Столичния общински съвет. Протестиращите настояват докладът да бъде отхвърлен напълно.

Вчера те блокираха движението пред общината, а след това и бул. "Малинов" за около час.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 софянци да се радват

    3 0 Отговор
    ще има голяма сянка в жегата

    07:15 28.05.2026

  • 2 Въй

    0 1 Отговор
    75-метровата сграда в ж.к. "Младост" каза: СОС-ът трябва да се изплезе с решение на заседанието си днесъ.

    07:19 28.05.2026

  • 3 Логично

    5 0 Отговор
    Жителите на Младост не защитиха кметицата си Иванчева , когато Борисов и Гешев и спретнаха постановка . Сега се сетиха да реват срещу презастрояването .

    07:34 28.05.2026

