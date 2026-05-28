Спортът по ТВ в четвъртък (28 май)

28 Май, 2026 06:15 583 0

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

11.30 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 2

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

14.00 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 18, мъже Евроспорт 1

17.20 Хокей на лед, четвъртфинал на световното МАХ Спорт 1

17.20 Хокей на лед, четвъртфинал на световното МАХ Спорт 2

18.45 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 1

19.30 Бараж за Първа лига Диема спорт

21.20 Хокей на лед, четвъртфинал на световното МАХ Спорт 1

21.20 Хокей на лед, четвъртфинал на световното МАХ Спорт 2

21.45 Ейре – Катар Диема спорт 2

23.00 Голф: PGA тур, Чарлс Шуаб Челиндж, първи ден Евроспорт 2

01.00 Серо Портеньо – Спортинг Кристал МАХ Спорт 4


