Кремъл набира все по-трудно военни за фронта

Вътрешната кампания на Кремъл за набиране на персонал по договор продължава да показва признаци на напрежение под натиска на високите загуби на бойното поле. Вероятно има вътрешни дебати в Кремъл относно това дали Русия трябва да проведе още един кръг от принудителни повиквания в резерва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 27 май, че Украйна получава вътрешна руска информация относно подготовката за допълнителна мобилизация в Русия, за да компенсира високите си загуби в Украйна и да увеличи размера на руския контингент в Украйна с "десетки хиляди" персонал.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Зеленски отбеляза, че Украйна е получила и разузнавателна информация за по-нататъшно увеличаване на руските "мобилизационни усилия", въпреки че не е ясно дали Зеленски има предвид текущите руски усилия за доброволно набиране и криптомобилизация или усилията за регистрация и обработка на руски резервисти. Руският президент Владимир Путин обаче изглежда остава ангажиран с текущата кампания за набиране на персонал по договор засега. На 25 май Путин подписа указ, с който се предоставя облекчаване на дълга до 10 милиона рубли на новобранци и съпрузи на новобранци, подписали договор за поне една година с руското Министерство на отбраната след 1 май.
Липсата на значителни бойни успехи, нарастващите военни жертви и процентът на жертвите допринасят за вътрешноруското възприятие, че войната в Украйна не върви добре за Русия, възприятие, което вече възпрепятства набирането на персонал по договор от Русия.
Всяка кампания за принудителна мобилизация вероятно би била значително по-непопулярна сред руското население сега, докато военните усилия на Русия генерират толкова много напрежение и недоволство, отколкото може би са били в средата до края на 2025 г., когато руските сили постигаха тактически значителен напредък в множество сектори, използвайки замисъл на кампания, на който Украйна оттогава успява да противодейства.
Ефектът от потенциално принудително повикване на руски резерв на бойното поле остава неясен, предвид нарастващите нужди на Русия от човешка сила и факта, че украинските удари с дронове възпрепятстват движението на руските войски към фронтовата линия. Русия трябва не само да замести жертвите си на бойното поле, но и да набира военнослужещи за руските сили за безпилотни системи и да защитава оперативните си и дълбоките си тилни зони от украински удари с дронове.
Съобщава се, че руското правителство обмисля налагането на временно ограничение върху износа на руски дизел и реактивно гориво след няколко месеца украински удари по руски петролни рафинерии. Руската информационна агенция Интерфакс и руският сайт РБК съобщиха на 26 май, позовавайки се на източници от петролната индустрия и източници, запознати със ситуацията, че руският вицепремиер Александър Новак е провел среща на 26 май, на която е обсъдил евентуална временна забрана за износ на реактивно и дизелово гориво.
Източниците посочват, че забраната може да продължи един или два месеца, но руското Министерство на икономическото развитие трябва да одобри инициативата, преди да определи срок за забраната. Няколко източника съобщиха на Интерфакс, че руското правителство е посъветвало руските петролни компании да ограничат износа на петролни продукти след срещата на 26 май.
Един източник твърди пред Интерфакс, че руското правителство ще забрани само износа на реактивно гориво, но не и износа на дизелово гориво, тъй като на пазара има достатъчно предлагане на дизел. Новак заяви след срещата на 26 май, че руското правителство дава приоритет на вътрешните пазари за гориво.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Корлеоне
Коментиран от #4, #13
07:17 28.05.2026
2 зИленски
Коментиран от #7
07:17 28.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Адолф
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":За ко да им пуска интеренет на бандерите, като нямат ток за рутерите?
07:20 28.05.2026
5 Нафиркан Пацан
Дълговете
Тръгвам към Фронта .
Друго не остана
С което да ме излъжат
Да подпиша Контрактът
07:21 28.05.2026
6 Наблюдател
07:21 28.05.2026
7 е как кой?
До коментар #2 от "зИленски":подръжниците на наркомански за да си повдигат духа…
07:22 28.05.2026
8 в Окpoпистан е лесно
07:22 28.05.2026
9 Някой си
07:22 28.05.2026
10 Швейк
07:22 28.05.2026
11 зИленски
В РАША СА САМО ПЛАТЕНИ ВОЙНИЦИ
07:23 28.05.2026
12 Умрял миризлив русняк
07:23 28.05.2026
13 Руските Блогърки
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":И ОнлиФенс
Звезди
Избягали в Казахстан
Там Интернет имало .
Е Русия нямало как да правят
Пачки.
Останали само
Платените Парцали .
07:24 28.05.2026
14 1488
русия ще зарадва столичани със заря
Коментиран от #22
07:24 28.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ха ха ха
07:27 28.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Вацев
07:29 28.05.2026
19 Наистина
07:30 28.05.2026
20 Тома
07:30 28.05.2026
21 Елементарно , бе Уотсън !
07:30 28.05.2026
22 Само питам
До коментар #14 от "1488":Толкова голяма ли ще е гъбата над Лондон , че да се вижда от Русия ?
07:32 28.05.2026
23 Хе хе...
Между другото, някой знае ли къде изчезнаха безapaбcкия фронт и джaмбaза? Не че в института за изследване на г0йнa@та са по малки циркаджии де...
Коментиран от #31
07:32 28.05.2026
24 Хохо Бохо
07:32 28.05.2026
25 ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН
ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ
СЪЗДАДЕ СБИРЩАЙН
ОТ ПРЕСТЪПНИЦИ
КРАДЦИ УБИЙЦИ
И ПИЯНДУРНИЦИ .
НОВИЯ ЕЛИТ НА РУСИЯ
ЩЕ МУ ОПРОСТЯТ ДЪЛГОВЕ.
07:32 28.05.2026
26 Позор
Нашите русофили са рублофили грантаджии. Обичат Русия, но за пари като ония Малинов. На половината внуците им са на Запад, все пак са реалисти хората.
07:38 28.05.2026
27 Как укрианците нападнаха България
При това с брутални изсичания на гори в защитени природни комплекси.
Къде бяха зелените от ПП-ДБ, които уж защитават природата?
Защо украинския флаг на тези престъпници все още се развява в България?
07:39 28.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гресирана ватенка
07:39 28.05.2026
30 1001
07:39 28.05.2026
31 Реалист
До коментар #23 от "Хе хе...":Има едни други клипове - как руснаци с ужас бягат на зиг заг и се мятат, преследвани от укродрон и след близък кадър на изкривено от ужас лице - тъмнина.
07:40 28.05.2026
32 Все повече
07:42 28.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Джендърите пак реват, като недо...!?
07:44 28.05.2026
35 Институцията
07:44 28.05.2026