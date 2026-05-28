Кремъл набира все по-трудно военни за фронта

Вътрешната кампания на Кремъл за набиране на персонал по договор продължава да показва признаци на напрежение под натиска на високите загуби на бойното поле. Вероятно има вътрешни дебати в Кремъл относно това дали Русия трябва да проведе още един кръг от принудителни повиквания в резерва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 27 май, че Украйна получава вътрешна руска информация относно подготовката за допълнителна мобилизация в Русия, за да компенсира високите си загуби в Украйна и да увеличи размера на руския контингент в Украйна с "десетки хиляди" персонал.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Зеленски отбеляза, че Украйна е получила и разузнавателна информация за по-нататъшно увеличаване на руските "мобилизационни усилия", въпреки че не е ясно дали Зеленски има предвид текущите руски усилия за доброволно набиране и криптомобилизация или усилията за регистрация и обработка на руски резервисти. Руският президент Владимир Путин обаче изглежда остава ангажиран с текущата кампания за набиране на персонал по договор засега. На 25 май Путин подписа указ, с който се предоставя облекчаване на дълга до 10 милиона рубли на новобранци и съпрузи на новобранци, подписали договор за поне една година с руското Министерство на отбраната след 1 май.

Липсата на значителни бойни успехи, нарастващите военни жертви и процентът на жертвите допринасят за вътрешноруското възприятие, че войната в Украйна не върви добре за Русия, възприятие, което вече възпрепятства набирането на персонал по договор от Русия.

Всяка кампания за принудителна мобилизация вероятно би била значително по-непопулярна сред руското население сега, докато военните усилия на Русия генерират толкова много напрежение и недоволство, отколкото може би са били в средата до края на 2025 г., когато руските сили постигаха тактически значителен напредък в множество сектори, използвайки замисъл на кампания, на който Украйна оттогава успява да противодейства.

Ефектът от потенциално принудително повикване на руски резерв на бойното поле остава неясен, предвид нарастващите нужди на Русия от човешка сила и факта, че украинските удари с дронове възпрепятстват движението на руските войски към фронтовата линия. Русия трябва не само да замести жертвите си на бойното поле, но и да набира военнослужещи за руските сили за безпилотни системи и да защитава оперативните си и дълбоките си тилни зони от украински удари с дронове.

Съобщава се, че руското правителство обмисля налагането на временно ограничение върху износа на руски дизел и реактивно гориво след няколко месеца украински удари по руски петролни рафинерии. Руската информационна агенция Интерфакс и руският сайт РБК съобщиха на 26 май, позовавайки се на източници от петролната индустрия и източници, запознати със ситуацията, че руският вицепремиер Александър Новак е провел среща на 26 май, на която е обсъдил евентуална временна забрана за износ на реактивно и дизелово гориво.

Източниците посочват, че забраната може да продължи един или два месеца, но руското Министерство на икономическото развитие трябва да одобри инициативата, преди да определи срок за забраната. Няколко източника съобщиха на Интерфакс, че руското правителство е посъветвало руските петролни компании да ограничат износа на петролни продукти след срещата на 26 май.

Един източник твърди пред Интерфакс, че руското правителство ще забрани само износа на реактивно гориво, но не и износа на дизелово гориво, тъй като на пазара има достатъчно предлагане на дизел. Новак заяви след срещата на 26 май, че руското правителство дава приоритет на вътрешните пазари за гориво.