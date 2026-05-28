Кремъл набира все по-трудно военни за фронта
  Тема: Украйна

Кремъл набира все по-трудно военни за фронта

28 Май, 2026 07:16 636 35

Липсата на значителни бойни успехи, нарастващите военни жертви и процентът на жертвите допринасят за вътрешноруското възприятие, че войната в Украйна не върви добре за Русия, възприятие, което вече възпрепятства набирането на персонал по договор

The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Вътрешната кампания на Кремъл за набиране на персонал по договор продължава да показва признаци на напрежение под натиска на високите загуби на бойното поле. Вероятно има вътрешни дебати в Кремъл относно това дали Русия трябва да проведе още един кръг от принудителни повиквания в резерва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 27 май, че Украйна получава вътрешна руска информация относно подготовката за допълнителна мобилизация в Русия, за да компенсира високите си загуби в Украйна и да увеличи размера на руския контингент в Украйна с "десетки хиляди" персонал.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Зеленски отбеляза, че Украйна е получила и разузнавателна информация за по-нататъшно увеличаване на руските "мобилизационни усилия", въпреки че не е ясно дали Зеленски има предвид текущите руски усилия за доброволно набиране и криптомобилизация или усилията за регистрация и обработка на руски резервисти. Руският президент Владимир Путин обаче изглежда остава ангажиран с текущата кампания за набиране на персонал по договор засега. На 25 май Путин подписа указ, с който се предоставя облекчаване на дълга до 10 милиона рубли на новобранци и съпрузи на новобранци, подписали договор за поне една година с руското Министерство на отбраната след 1 май.

Липсата на значителни бойни успехи, нарастващите военни жертви и процентът на жертвите допринасят за вътрешноруското възприятие, че войната в Украйна не върви добре за Русия, възприятие, което вече възпрепятства набирането на персонал по договор от Русия.

Всяка кампания за принудителна мобилизация вероятно би била значително по-непопулярна сред руското население сега, докато военните усилия на Русия генерират толкова много напрежение и недоволство, отколкото може би са били в средата до края на 2025 г., когато руските сили постигаха тактически значителен напредък в множество сектори, използвайки замисъл на кампания, на който Украйна оттогава успява да противодейства.

Ефектът от потенциално принудително повикване на руски резерв на бойното поле остава неясен, предвид нарастващите нужди на Русия от човешка сила и факта, че украинските удари с дронове възпрепятстват движението на руските войски към фронтовата линия. Русия трябва не само да замести жертвите си на бойното поле, но и да набира военнослужещи за руските сили за безпилотни системи и да защитава оперативните си и дълбоките си тилни зони от украински удари с дронове.

Съобщава се, че руското правителство обмисля налагането на временно ограничение върху износа на руски дизел и реактивно гориво след няколко месеца украински удари по руски петролни рафинерии. Руската информационна агенция Интерфакс и руският сайт РБК съобщиха на 26 май, позовавайки се на източници от петролната индустрия и източници, запознати със ситуацията, че руският вицепремиер Александър Новак е провел среща на 26 май, на която е обсъдил евентуална временна забрана за износ на реактивно и дизелово гориво.

Източниците посочват, че забраната може да продължи един или два месеца, но руското Министерство на икономическото развитие трябва да одобри инициативата, преди да определи срок за забраната. Няколко източника съобщиха на Интерфакс, че руското правителство е посъветвало руските петролни компании да ограничат износа на петролни продукти след срещата на 26 май.

Един източник твърди пред Интерфакс, че руското правителство ще забрани само износа на реактивно гориво, но не и износа на дизелово гориво, тъй като на пазара има достатъчно предлагане на дизел. Новак заяви след срещата на 26 май, че руското правителство дава приоритет на вътрешните пазари за гориво.


  • 1 Дон Корлеоне

    7 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #4, #13

    07:17 28.05.2026

  • 2 зИленски

    18 6 Отговор
    КОЙ ВИ ЧЕТЕ ЛЪЖИТЕ ???

    Коментиран от #7

    07:17 28.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Адолф

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    За ко да им пуска интеренет на бандерите, като нямат ток за рутерите?

    07:20 28.05.2026

  • 5 Нафиркан Пацан

    5 7 Отговор
    Ако ми опростят
    Дълговете
    Тръгвам към Фронта .
    Друго не остана
    С което да ме излъжат
    Да подпиша Контрактът

    07:21 28.05.2026

  • 6 Наблюдател

    16 3 Отговор
    Гледаме забранена телевизия по интернет и виждаме с какъв ентусиазъм в бандеристан набират със сила "доброволци" за пушечно месо по улиците.

    07:21 28.05.2026

  • 7 е как кой?

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "зИленски":

    подръжниците на наркомански за да си повдигат духа…

    07:22 28.05.2026

  • 8 в Окpoпистан е лесно

    10 6 Отговор
    Шпиц команди събират "желаещите" направо от улиците!

    07:22 28.05.2026

  • 9 Някой си

    13 3 Отговор
    Скоро не сте разболявали Путин я от рак я от нещо друго? Уникални сте ! Тия смешки ги пишете вече на кило! Едва се събират един файтон хора да ви верват! Ама давайте не се отказвайте като матросов на амбразурата!

    07:22 28.05.2026

  • 10 Швейк

    4 6 Отговор
    Няма страшно. В България има много копейки желаещи да постъпят на служба при Путин.

    07:22 28.05.2026

  • 11 зИленски

    11 4 Отговор
    МОБИЛИЗАЦИЯ И ТО НАСИЛСТВЕНА ИМА САМО В о КРАЙНА.
    В РАША СА САМО ПЛАТЕНИ ВОЙНИЦИ

    07:23 28.05.2026

  • 12 Умрял миризлив русняк

    5 9 Отговор
    Мобилизираха ме пак, няма оттърване от Путйото!

    07:23 28.05.2026

  • 13 Руските Блогърки

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    И ОнлиФенс
    Звезди
    Избягали в Казахстан

    Там Интернет имало .

    Е Русия нямало как да правят
    Пачки.
    Останали само
    Платените Парцали .

    07:24 28.05.2026

  • 14 1488

    6 4 Отговор
    вместо евровизия, догодина
    русия ще зарадва столичани със заря

    Коментиран от #22

    07:24 28.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ха ха

    6 3 Отговор
    А в Укрия направо се натискат за фронта. Ловят ги по улиците като дивеч.

    07:27 28.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вацев

    2 4 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    07:29 28.05.2026

  • 19 Наистина

    4 2 Отговор
    Новината гали укроушето !

    07:30 28.05.2026

  • 20 Тома

    2 3 Отговор
    На тези от ISW им вярват само юнаците от факти защото няма кой друг да ги информира

    07:30 28.05.2026

  • 21 Елементарно , бе Уотсън !

    3 2 Отговор
    Ами руснаците да правят като атлантическата хунта в Украйна - да ловят пенсионери и непълнолетни на улицата , и да ги пращат да умират на фрота за имтересите на Англия , Турция и Израел (натото ) .

    07:30 28.05.2026

  • 22 Само питам

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "1488":

    Толкова голяма ли ще е гъбата над Лондон , че да се вижда от Русия ?

    07:32 28.05.2026

  • 23 Хе хе...

    2 1 Отговор
    Аха, ясно! Тия клипове в интернет как разни хора ги влачат по улиците към микробусите като добичета и ги засилват директно на фронта са снимани в Русия. И руснаците свършиха pakeтите, а Путин умpя пak.

    Между другото, някой знае ли къде изчезнаха безapaбcкия фронт и джaмбaза? Не че в института за изследване на г0йнa@та са по малки циркаджии де...

    Коментиран от #31

    07:32 28.05.2026

  • 24 Хохо Бохо

    2 3 Отговор
    Когато зеления надрусеняк закъса пускат новината за проблемите му но казват, че това да проблеми на Русия, Москва или Путин. Явно на наркомана са му свършили патриотите дето ги бусовизира.

    07:32 28.05.2026

  • 25 ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН

    2 1 Отговор
    Създаде ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ.

    ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ

    СЪЗДАДЕ СБИРЩАЙН

    ОТ ПРЕСТЪПНИЦИ
    КРАДЦИ УБИЙЦИ
    И ПИЯНДУРНИЦИ .

    НОВИЯ ЕЛИТ НА РУСИЯ
    ЩЕ МУ ОПРОСТЯТ ДЪЛГОВЕ.

    07:32 28.05.2026

  • 26 Позор

    1 0 Отговор
    При толкова много русофили, само един да се запише доброволец във ВС на РФ и още при първия контакт да се предаде в плен на ВСУ - това е пълен позор.

    Нашите русофили са рублофили грантаджии. Обичат Русия, но за пари като ония Малинов. На половината внуците им са на Запад, все пак са реалисти хората.

    07:38 28.05.2026

  • 27 Как укрианците нападнаха България

    1 1 Отговор
    Кога ще напишете за безобразията при изграждането на незаконен комплекс около Варна?
    При това с брутални изсичания на гори в защитени природни комплекси.

    Къде бяха зелените от ПП-ДБ, които уж защитават природата?
    Защо украинския флаг на тези престъпници все още се развява в България?

    07:39 28.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гресирана ватенка

    1 1 Отговор
    Ватенките каталясаха 😁😁😁

    07:39 28.05.2026

  • 30 1001

    1 1 Отговор
    Надявайте се. Ще ги почакат още малко и като ги зачешат ела да видиш. Ко стана.

    07:39 28.05.2026

  • 31 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хе хе...":

    Има едни други клипове - как руснаци с ужас бягат на зиг заг и се мятат, преследвани от укродрон и след близък кадър на изкривено от ужас лице - тъмнина.

    07:40 28.05.2026

  • 32 Все повече

    0 0 Отговор
    хора искат да се докопат до джуджето въоръжени кой с мотики, кой с брадви, кой с чукове и да му отдадат заслуженото.

    07:42 28.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Джендърите пак реват, като недо...!?

    0 0 Отговор
    Защо са загрижени за Русия, нали им беше окупатор? "Липсата на значителни бойни успехи, нарастващите военни жертви и процентът на жертвите допринасят за вътрешноруското възприятие, че войната в Украйна не върви добре за Русия, възприятие, което вече възпрепятства набирането на персонал по договор от Русия." -а какви ли са възприятията на Украйна, да не са вече на Червеният площад!?

    07:44 28.05.2026

  • 35 Институцията

    0 0 Отговор
    Кремъл набира все по-трудно военни за фронта,.. за разлика от Украйна,,,и Коалицията на Желаещите

    07:44 28.05.2026

