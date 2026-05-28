Новият защитник за 60 млн. паунда на Ливърпул е развълнуван от идеята да се учи от Ван Дайк

28 Май, 2026 07:30 312 0

Френският талант обясни и защо е избрал “Анфийлд” пред Челси

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Новото попълнение на Ливърпул Жереми Жаке изрази силно вълнение от предстоящата си работа с Върджил ван Дайк, като заяви, че капитанът на “червените” ще бъде ключова фигура в развитието му.

20-годишният централен защитник вече е договорен за трансфер от Рен срещу около 60 млн. паунда, като официално ще се присъедини към клуба на 1 юли. Английският клуб спечели битката за подписа му с Челси.

„Не беше бързо решение, но се видях в Ливърпул почти веднага“, каза той пред “Ouest-France”. „В Челси има много играчи на моята позиция. В Ливърпул, освен Върджил ван Дайк, който е към края на кариерата си, имам шанс да тренирам с него и да науча много.“

Френският защитник добави, че Ибрахима Конате ще му помогне да се адаптира в отбора, като определи възможността да тренира с подобни играчи като „най-доброто, което може да ти се случи“.

Жаке е убеден, че ще има шанс да се наложи в състава, като конкуренцията в защитата остава сериозна, особено на фона на несигурното бъдеще на Джо Гомес и възстановяването на Джовани Леони след тежка контузия.

Той призна, че трансферът носи и сериозно очакване за бързо адаптиране, но заяви, че е готов да се справи с натиска.

„Когато големите клубове се интересуват от теб, не ги отказваш. Идвам, за да играя колкото се може повече“, допълни той.


