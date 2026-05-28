НОИ: От септември ще бъде прилагана новата разпоредба за изплащането на пенсиите

28 Май, 2026 11:21 1 498 7

Той предвижда, ако 7-мо или 20-то число на месеца е неработен ден, изплащането на пенсиите да започва или да завършва на следващия работен ден, а новите правила предвиждат това да става на предходния ден

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата разпоредба за изплащането на пенсиите ще бъде приложена за първи път през септември.

Това съобщават от НОИ, който през юни за последно ще приложи действащия към момента ред. Той предвижда, ако 7-мо или 20-то число на месеца е неработен ден, изплащането на пенсиите да започва или да завършва на следващия работен ден, а новите правила предвиждат това да става на предходния ден.

Така през следващия месец изплащането на пенсиите ще е с начална дата 8-ми и крайна 22-ри юни - все понеделник.

През септември, когато 7-ми се пада в понеделник, заради празника - 6 септември, пенсиите ще се плащат от 4-ти до 18-ти. И двете дати през септември се падат в петък.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    4 8 Отговор
    Браво, адмирации към Новото правителство работят със замах в полза на народа , а не както беше при Борисов и Пеевски да работят за собственото си политическо оцеляване. С популизъм и рекети накрая падаш на дъното.

    Коментиран от #6

    11:33 28.05.2026

  • 2 Лицемерие

    10 0 Отговор
    "голяма" промяна.Променят само дати. Защо не промените размера на пенсиите. Хора с длъжност програнисти, например, пенсионирани предо 15 г получават 10 пъти по ниски пенсии от тези които са пенсионирани 2026. Коефициетът бил виновен. Сменете коефициента и преизчислете и изравнете пенсиите.

    Коментиран от #4

    11:39 28.05.2026

  • 3 Иван Грозни

    5 1 Отговор
    До сега третата възраст бяха последна грижа на партията/герб/.Въртяха им парите по банки по 2-3 дни.За милиони говорим. Е появи се светлина в тунела за останалите живи.

    11:42 28.05.2026

  • 4 Дориана

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лицемерие":

    Да така е , но пенсиите са изчислени с коефицента за годината в която те се пенсионират. За това не може да се смени . Друг е въпроса , че точно Корнелия Нинова от популизъм и непрофесионализъм вдигна минималната пенсия на тези, които нямат стаж и ги изравни с всички останали пенсии на хора , които цял живот са работили и имат стаж. Така , че тази жена сега е на дъното и си получи заслуженото. И има наглостта пак да се появява в ефир и да дава "съвети".

    11:48 28.05.2026

  • 5 Иван Грозни

    4 0 Отговор
    И аз имам полза от преизчисляване на пенсиите ама на ли се видя какви кражби лъснаха и какви дупки се отвориха.Редно е крадците да върнат парите направо към пенсиите на хората.

    11:49 28.05.2026

  • 6 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Кражбите на Борисов и Пеевски е работа според герберо-пеевските министри, депутати и кметове.

    12:17 28.05.2026

  • 7 мале - мале

    0 0 Отговор
    Какви грижи, какви промени !!!
    Колко мислене и труд са влошили управляващите!
    И се чудя, защо някои хора постоянно повтарят, че възрастните били изоставени от държавата.🤔
    Ама, как бе ? Сто пъти повториха, че минималната пенсия ще стане 347 евро. Разкош!
    Ей сега, най-после ще се излекуват, ще си оправят зъбите, ще се облекат прилично, пък и кой знае, може и на круизи да тръгнат, като европейските пенсионери.

    13:08 28.05.2026

