НОИ: От септември ще бъде прилагана новата разпоредба за изплащането на пенсиите

Новата разпоредба за изплащането на пенсиите ще бъде приложена за първи път през септември.

Това съобщават от НОИ, който през юни за последно ще приложи действащия към момента ред. Той предвижда, ако 7-мо или 20-то число на месеца е неработен ден, изплащането на пенсиите да започва или да завършва на следващия работен ден, а новите правила предвиждат това да става на предходния ден.

Така през следващия месец изплащането на пенсиите ще е с начална дата 8-ми и крайна 22-ри юни - все понеделник.

През септември, когато 7-ми се пада в понеделник, заради празника - 6 септември, пенсиите ще се плащат от 4-ти до 18-ти. И двете дати през септември се падат в петък.