НОИ: От септември ще бъде прилагана новата разпоредба за изплащането на пенсиите

Новата разпоредба за изплащането на пенсиите ще бъде приложена за първи път през септември.
Това съобщават от НОИ, който през юни за последно ще приложи действащия към момента ред. Той предвижда, ако 7-мо или 20-то число на месеца е неработен ден, изплащането на пенсиите да започва или да завършва на следващия работен ден, а новите правила предвиждат това да става на предходния ден.
Така през следващия месец изплащането на пенсиите ще е с начална дата 8-ми и крайна 22-ри юни - все понеделник.
През септември, когато 7-ми се пада в понеделник, заради празника - 6 септември, пенсиите ще се плащат от 4-ти до 18-ти. И двете дати през септември се падат в петък.
1 Дориана
Коментиран от #6
11:33 28.05.2026
2 Лицемерие
Коментиран от #4
11:39 28.05.2026
3 Иван Грозни
11:42 28.05.2026
4 Дориана
До коментар #2 от "Лицемерие":Да така е , но пенсиите са изчислени с коефицента за годината в която те се пенсионират. За това не може да се смени . Друг е въпроса , че точно Корнелия Нинова от популизъм и непрофесионализъм вдигна минималната пенсия на тези, които нямат стаж и ги изравни с всички останали пенсии на хора , които цял живот са работили и имат стаж. Така , че тази жена сега е на дъното и си получи заслуженото. И има наглостта пак да се появява в ефир и да дава "съвети".
11:48 28.05.2026
5 Иван Грозни
11:49 28.05.2026
6 Така е
До коментар #1 от "Дориана":Кражбите на Борисов и Пеевски е работа според герберо-пеевските министри, депутати и кметове.
12:17 28.05.2026
7 мале - мале
Колко мислене и труд са влошили управляващите!
И се чудя, защо някои хора постоянно повтарят, че възрастните били изоставени от държавата.🤔
Ама, как бе ? Сто пъти повториха, че минималната пенсия ще стане 347 евро. Разкош!
Ей сега, най-после ще се излекуват, ще си оправят зъбите, ще се облекат прилично, пък и кой знае, може и на круизи да тръгнат, като европейските пенсионери.
13:08 28.05.2026