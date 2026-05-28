Румяна Бъчварова: Има индикации за пробиви в МВР системата и трябва да се намери начин те да бъдат ограничени

Първите действия на новото редовно правителство показват приемственост и желание за надграждане, а не за политическо противопоставяне. Това заяви бившият вътрешен министър Румяна Бъчварова.
По думите ѝ при предаването на властта кабинетът на Андрей Гюров е оставил подробен отчет за свършеното и приоритетите пред държавата.
„Това е много добра практика. Не просто приемственост, а възможност за надграждане на усилията на един екип с този, който идва“, коментира Бъчварова.
Бившият вътрешен министър коментира и оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и директор на Националното следствие.
Според нея това е очаквана стъпка, но само начало на по-сериозните реформи в съдебната система.
„Три години временно изпълняващ длъжността беше една безотговорност по отношение на съдбата на много проблеми в държавата“, заяви тя.
Бъчварова добави, че предстоят още трудни решения, включително промени във Висшия съдебен съвет и механизми за контрол върху главния прокурор.
„Не трябва да се спира по средата на пътя. Трябва да стигнем до съдебна система, която отговаря на стандартите на европейска държава“, каза още тя.
Румяна Бъчварова коментира и твърденията за изтичане на информация от МВР към криминалния свят.
„Има индикации за пробиви в системата и трябва да се намери начин те да бъдат ограничени“, заяви тя.
По думите ѝ в министерството липсва достатъчен контрол, а в част от случаите нарушенията приключват само с дисциплинарни наказания.
„Самите служители нямат достатъчен респект към системата и към хората, които я управляват“, посочи Бъчварова.
Според нея реформите в МВР изискват време, политическа воля и стабилно парламентарно мнозинство.
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ Я ИЗНЕНАДАМ С ФАЙЛА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ АМЕРИКАНЦИ И РУСКИТЕ ЕВРЕИ ОТТ ИЗРАЕЛ
КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА НАПРАВЯТ СДЕЛКА С РАДЕВ
..... И ТОГАВА ЩЕ ОБЪРНЕ ПЛОЧАТА:)
11:08 28.05.2026
2 Ганя Путинофила
Първо реформи, после критерии, накрая резултати и тогава вдигане на заплати.
Има много пробити полицаи, съд и присъди за да помислят когато ще правят нередни неща.
Иначе обичам униформените големи сладури са.
11:08 28.05.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ПРОСТОРА
НА ДЕМОКРАЦИЯТА:)
11:31 28.05.2026
13 Действителност
13 Действителност
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Всичко е продънено, прогнило и пробито, здраво място не е останало. Това, че "има пробиви в системата" са кьор фишеци - подвеждане за замазване на положението и за време за прегрупиране, та дано не бъдат открити максимално много пробойни, че те не са пробити случайно.
12:05 28.05.2026
12:05 28.05.2026
15 Няма индикации тетко маро а факти
Индикации смешница
12:36 28.05.2026
