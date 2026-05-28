Румяна Бъчварова: Има индикации за пробиви в МВР системата и трябва да се намери начин те да бъдат ограничени

28 Май, 2026 11:04 988 17

  • румяна бъчварова-
  • борислав сарафов-
  • главен прокурор-
  • съдебна система-
  • мвр-
  • корупция

В министерството липсва достатъчен контрол, а в част от случаите нарушенията приключват само с дисциплинарни наказания

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Първите действия на новото редовно правителство показват приемственост и желание за надграждане, а не за политическо противопоставяне. Това заяви бившият вътрешен министър Румяна Бъчварова.

По думите ѝ при предаването на властта кабинетът на Андрей Гюров е оставил подробен отчет за свършеното и приоритетите пред държавата.

„Това е много добра практика. Не просто приемственост, а възможност за надграждане на усилията на един екип с този, който идва“, коментира Бъчварова.

Бившият вътрешен министър коментира и оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и директор на Националното следствие.

Според нея това е очаквана стъпка, но само начало на по-сериозните реформи в съдебната система.

„Три години временно изпълняващ длъжността беше една безотговорност по отношение на съдбата на много проблеми в държавата“, заяви тя.

Бъчварова добави, че предстоят още трудни решения, включително промени във Висшия съдебен съвет и механизми за контрол върху главния прокурор.

„Не трябва да се спира по средата на пътя. Трябва да стигнем до съдебна система, която отговаря на стандартите на европейска държава“, каза още тя.

Румяна Бъчварова коментира и твърденията за изтичане на информация от МВР към криминалния свят.

„Има индикации за пробиви в системата и трябва да се намери начин те да бъдат ограничени“, заяви тя.

По думите ѝ в министерството липсва достатъчен контрол, а в част от случаите нарушенията приключват само с дисциплинарни наказания.

„Самите служители нямат достатъчен респект към системата и към хората, които я управляват“, посочи Бъчварова.

Според нея реформите в МВР изискват време, политическа воля и стабилно парламентарно мнозинство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    БЪЧВАРОВА
    ЩЕ Я ИЗНЕНАДАМ С ФАЙЛА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ АМЕРИКАНЦИ И РУСКИТЕ ЕВРЕИ ОТТ ИЗРАЕЛ
    КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА НАПРАВЯТ СДЕЛКА С РАДЕВ
    ..... И ТОГАВА ЩЕ ОБЪРНЕ ПЛОЧАТА:)

    11:08 28.05.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    12 1 Отговор
    Вдигнахте им заплатите а резултат няма. Наливате каца без дъно. Така е и в здравеопазването, и в образованието. Файда никаква.
    Първо реформи, после критерии, накрая резултати и тогава вдигане на заплати.
    Има много пробити полицаи, съд и присъди за да помислят когато ще правят нередни неща.
    Иначе обичам униформените големи сладури са.

    Коментиран от #13

    11:08 28.05.2026

  • 3 Питам

    16 1 Отговор
    Ти ма Бъчи, като беше вътрешен министър какво направи за да спреш течовете, защото те при теб бяха цели реки?

    11:13 28.05.2026

  • 4 Бялджип

    14 2 Отговор
    Когато вземат от кухнята такива вуйни и им разрешат вместо баници и мусака да готвят политиката на България, резултатът става видим за всички . Тя вече има самочувствие, естествено без покритие. Но ще коментира, ще критикува, ще клати важно важно глава...

    11:14 28.05.2026

  • 5 там имат един отдел вътрешни дейности

    3 1 Отговор
    те си следят колегите . така е и в юса . бившия главен прокурор заедно с вътрешните дейности на феберето искаха главата на фебере директора . и тях ги уволни тръмпи заради това . но има . около 80-90 проценти ефективност . анти алкапонеца преди 90 г го е измислил . после изтърва осуалт та бумна кенеди . това са много редки случаи . много . но има . един искаше националната пожарна да я маха от полицията . щяло да е отделно звено за борба с пожари и бедствия . интересно .

    11:14 28.05.2026

  • 6 Помним

    10 1 Отговор
    кога те водиха като министерка в Америка да гледаш границата им с Мексико.Тогава на домакините не им се оплакваше,че тук има пробиви.Сега се сети!Всички дето управлявахте имате някаква вина.

    11:18 28.05.2026

  • 7 Уф.. Ца

    5 1 Отговор
    Ами то след твойто министерстване, какъв респект. Нали и ти ряза бройки крои планове итряза полицаи назнапи административни калинки от всички администрации и сега полицаи малко държавни служители много.

    11:19 28.05.2026

  • 8 Ама нали

    5 1 Отговор
    Вас нали Ви няма вече в МВР и те пробивите понамаляха. Ама да има още да се поработи по спиране на пробиви и запълване на дупки след 35 години управление на все от един дол дренки.

    11:19 28.05.2026

  • 9 МОЛЯ ВИ

    8 0 Отговор
    Не давайте дума това бабе…стана министър на МВР без да прочете закона…пълна помия и подигравка с хората е това 🤮🤮🤮най-неспособните и за нищо не ставащи хара завършват социология

    11:24 28.05.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    СМЯТАМ ДА ЗАКАЧА ВСИЧКИ ПРАШКИ - НА ВУЙНА СТАЛИНКА , НА ЦЕЦА СЕКСА, НА МОНИКА ХАМСТЕРОВА, НА РУМЯНА МОМА, НА ДАРИНА СТЮАРДЕСАТА
    НА ПРОСТОРА
    НА ДЕМОКРАЦИЯТА:)

    11:31 28.05.2026

  • 11 Деций

    3 1 Отговор
    Този пробив е много отдавна,от преди ти да бъдеш вътрешен министър.

    11:38 28.05.2026

  • 12 Само вижте

    3 1 Отговор
    Кой е баща й

    11:46 28.05.2026

  • 13 Действителност

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Всичко е продънено, прогнило и пробито, здраво място не е останало. Това, че "има пробиви в системата" са кьор фишеци - подвеждане за замазване на положението и за време за прегрупиране, та дано не бъдат открити максимално много пробойни, че те не са пробити случайно.

    12:05 28.05.2026

  • 14 Чума

    0 0 Отговор
    За престъпниците на зная, но най много къртици в МВР имат точно журналистите! Пояснявам - когато има новина, срещу скромно заплащане служител известява медията, за да е първа в отразяването на събитието! Когато репортерката отиде на място, колегите и от конкурентната медия вече са там! Така се работи в условията на демокрация, свободното слово и плурализъма!

    12:09 28.05.2026

  • 15 Няма индикации тетко маро а факти

    2 1 Отговор
    Обществена тайна е че мвр е най голямата опг в бг.
    Индикации смешница

    12:36 28.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 идиоти вън

    1 1 Отговор
    Айде бе сериозно има пробив, ам че как да няма като и ти беше министърка на туй МВР ма, а че отгоре на това и Цецо, па и твоя патрон Боко беше главен секретар?!?!?! Такива като тая ги пращам да одат там от където са се появили на белио свет!!!!

    13:01 28.05.2026

