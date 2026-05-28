В Атина! Премиерът Кириакос Мицотакис се надсмя над новата партия на Ципрас и гръцката опозиция

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис се нахвърли върху Гръцкия ляв алианс (ЕЛАС), новата политическа партия, представена във вторник от бившия ляв премиер Алексис Ципрас, съобщава "Катимерини".

"Какво да кажа за името? Предполагам, че е напуснал ЕАМ заради Полакис", каза Мицотакис, визирайки депутата и бивш министър на СИРИЗА Павлос Полакис.

ЕАМ беше комунистическото съпротивително движение, сформирано в Гърция по време на Втората световна война, докато ЕЛАС беше неговото военно крило, организирана партизанска сила, борила се срещу окупацията на Оста.

Изборът на името ЕЛАС, което е и акронимът на гръцката полиция, привлече вниманието на анализаторите и предизвика смесени обществени реакции.

Полакис, който беше заместник-министър на здравеопазването в правителството на Ципрас, скъса връзките си с бившия премиер и беше разглеждан от анализаторите като евентуален претендент за лидерството на СИРИЗА след политическото завръщане на Ципрас като независима сила. Въпреки това, партията наскоро го изключи от парламентарната си група след ескалиращото напрежение заради критиките му към настоящия лидер на партията Сократис Фамелос.

Критиките на Мицотакис към ЕЛАС не се ограничиха само до името.

"Уважавам всичките си политически опоненти. Ципрас беше министър-председател и беше оценен като министър-председател. Той беше лидер на опозицията и беше оценен и за това на изборите през 2023 г., каза Мицотакис. Сега той ще бъде оценяван и като лидер на партия, която не е оставила реална следа - независимо дали тази партия е СИРИЗА под нов данъчен идентификационен номер."

"Има една обща основа в цялата опозиция и сред всички партии, които се формират: да се отстрани Мицотакис като министър-председател, каза той. Това не представлява алтернативно политическо предложение. Това е структурният проблем на опозицията", каза премиерът.