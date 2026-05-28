Паднало дърво смачка два автомобила в Асеновград

Паднало дърво нанесе сериозни материални щети върху два паркирани автомобила и блокира изцяло движението по улица в Асеновград в ранните часове на днешния ден, съобщават от NOVA. При инцидента по чудо няма жертви и пострадали хора.

Единият от автомобилите е напълно премазан под тежестта на стоварилия се дънер. Падането на дървото е препречило изцяло и двете платна за движение, което е спряло преминаването на превозни средства в района.

На мястото на произшествието незабавно е пристигнал екип на Пожарната. Огнеборците са започнали работа по разрязването на ствола и клоните, за да разчистят пътното платно и да възстановят нормалния трафик по улицата.

Собствениците на пострадалите превозни средства изразиха своето недоволство от липсата на превантивни мерки за опасни дървета в града. Те заявиха категорично, че ще подадат официални жалби в Община Асеновград за претърпените материални щети.