Паднало дърво смачка два автомобила в Асеновград
28 Май, 2026 11:41 644 3

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паднало дърво нанесе сериозни материални щети върху два паркирани автомобила и блокира изцяло движението по улица в Асеновград в ранните часове на днешния ден, съобщават от NOVA. При инцидента по чудо няма жертви и пострадали хора.

Единият от автомобилите е напълно премазан под тежестта на стоварилия се дънер. Падането на дървото е препречило изцяло и двете платна за движение, което е спряло преминаването на превозни средства в района.

На мястото на произшествието незабавно е пристигнал екип на Пожарната. Огнеборците са започнали работа по разрязването на ствола и клоните, за да разчистят пътното платно и да възстановят нормалния трафик по улицата.

Собствениците на пострадалите превозни средства изразиха своето недоволство от липсата на превантивни мерки за опасни дървета в града. Те заявиха категорично, че ще подадат официални жалби в Община Асеновград за претърпените материални щети.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хайде в графата

    4 0 Отговор
    Имало да става. Таке е в беге.

    11:44 28.05.2026

  • 2 име

    0 1 Отговор
    Корените и ствола гният така защото шефовете на общинските озеленителни дружества са примерно, ветеринари, които пускат неграмотни индианци да басат клоните на дърветата под ръководството на шофьорите на вишката, защото той поне има основно образование. Като отрежат някой дебел клон, не обработват откритата част да не гние, ствола и корените почват да съхнат и гният и затова падат цели дървета.

    Другия проблем е, че след като отрежат някой дебел клон, израстват 2
    30 нефелни разклонения, които ОРЕЗЕЛИТЕЛИТЕ не минават на другата година да подкастрят и да оставят 1-2 да растат в правилната посока, а си растат с години. Като завали мокър сняг, голямата площ на многото разклонения събира доволно тежък сняг и заради изгнилия ствол не издържат на тежестта и падат големи и тежки клони.

    12:15 28.05.2026

  • 3 Периодично

    0 0 Отговор
    трябва да се проверява състоянието на дърветата и два пъти да се подрязват . Едва ли и веднъж е правено !

    12:29 28.05.2026

