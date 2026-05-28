Паднало дърво смачка два автомобила в Асеновград

Паднало дърво нанесе сериозни материални щети върху два паркирани автомобила и блокира изцяло движението по улица в Асеновград в ранните часове на днешния ден, съобщават от NOVA. При инцидента по чудо няма жертви и пострадали хора.
Единият от автомобилите е напълно премазан под тежестта на стоварилия се дънер. Падането на дървото е препречило изцяло и двете платна за движение, което е спряло преминаването на превозни средства в района.
На мястото на произшествието незабавно е пристигнал екип на Пожарната. Огнеборците са започнали работа по разрязването на ствола и клоните, за да разчистят пътното платно и да възстановят нормалния трафик по улицата.
Собствениците на пострадалите превозни средства изразиха своето недоволство от липсата на превантивни мерки за опасни дървета в града. Те заявиха категорично, че ще подадат официални жалби в Община Асеновград за претърпените материални щети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хайде в графата
11:44 28.05.2026
2 име
Другия проблем е, че след като отрежат някой дебел клон, израстват 2
30 нефелни разклонения, които ОРЕЗЕЛИТЕЛИТЕ не минават на другата година да подкастрят и да оставят 1-2 да растат в правилната посока, а си растат с години. Като завали мокър сняг, голямата площ на многото разклонения събира доволно тежък сняг и заради изгнилия ствол не издържат на тежестта и падат големи и тежки клони.
12:15 28.05.2026
3 Периодично
12:29 28.05.2026