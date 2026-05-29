Левски излезе с позиция относно слуховете за Майкон

29 Май, 2026 17:11 415 0

Клубът от "Герена" потвърди, че е отправил ново предложение към своя футболист

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният Левски официално съобщи, че е предложил обновен контракт на своя бразилски играч Майкон. Според информацията, към момента няма постъпили оферти от други клубове за халфа. Настоящият договор между "сините" и футболиста е валиден до 30 юни 2027 година.

Ето какво гласи позицията на клуба:

"Във връзка с появилите се през последните дни публикации относно бъдещето на Майкон, ПФК „Левски“ заявява следното:

Към настоящия момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор с ПФК „Левски“ за още една година. Клубът е отправил предложение към него и неговите представители за подновяване на договора, което към момента се разглежда.

Уважаваме правото на всеки свой футболист да вземе решение за своето бъдеще и ще се съобразим с волята на играча, при запазване на интересите на клуба.

Считаме, че част от публикациите на Майкон в социалните мрежи бяха интерпретирани неправилно като сбогуване с клуба. Подобни внушения не отговарят на фактите, нито на отношенията между футболиста и ръководството.

Клубът оценява високо неговия принос, професионализъм и отношение в сезона, в който „Левски“ спечели шампионската титла за първи път след 17-годишна пауза.

ПФК „Левски“ прави ясно разграничение между свободното мнение на своите привърженици и организирани опити за създаване на напрежение чрез анонимно управлявани страници и групи в социалните мрежи. Клубът няма да толерира действия, които насаждат разделение сред левскарската общност или негативно отношение към футболисти, служители и представители на ПФК „Левски“ чрез неверни твърдения, манипулации или целенасочени внушения.

В тази връзка клубът си запазва правото да предприеме всички допустими от закона действия за защита на своите футболисти, служители и интересите на ПФК „Левски“, включително при необходимост да сезира компетентните органи във връзка с авторството и разпространението на подобни публикации.

ПФК „Левски“ ще комуникира официално всяко развитие по темата, когато има конкретни факти и основание за това."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

