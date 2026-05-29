Александър Василев достигна полуфиналите в Куршумлийска баня

29 Май, 2026 16:48 431 0

19-годишният Василев победи Стефан Попович

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Александър Василев се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

19-годишният българин победи на четвъртфиналите с 6:4, 6:1 партньора си на двойки и №4 в схемата на сингъл Стефан Попович (Сърбия). Срещата продължи час и 41 минути.


Българинът изостана с 2:4 в първия сет, но спечели следващите четири гейма, за да триумфира с 6:4. Василев поведе с 4:0 във втората част и без проблеми затвори мача в своя полза с 6:1.

За място на финала Василев ще играе срещу Симеон Станкович.


По-късно днес Василев и Попович ще играят на полуфиналите на двойки срещу сърбите Владо Янканян и Новак Новакович.


