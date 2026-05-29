Георги Костадинов: Взех решение за бъдещето си след разговор със Сираков

Новият спортен директор на Левски Георги Костадинов гостува ексклузивно в подкаста „Код Спорт“, където говори за първи път след края на футболната си кариера и заемането на новата си ръководна длъжност на „Герена“.

Доскорошният капитан на „сините“ разкри как е взел решението да спре с футбола и какви ще бъдат неговите приоритети в новата му роля. Костадинов се върна и към изминалия сезон, който сложи край на 17-годишното чакане без титла за Левски.

А как Георги Костадинов е бил близо до преминаване в ЦСКА, защо е получил прякора си „Мечката“, как професионален футболист успява да завърши право в Софийския университет и защо с неговата съпруга са избягали за една нощ от Израел – гледайте в целия епизод.