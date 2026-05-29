Психоложката на ЦСКА: Сега в клуба всичко е чудесно, но имаше доста тежки периоди

29 Май, 2026 15:00 817 4

Футболистите са под смазващо напрежение - освен когато са си вкъщи, нямат и секунда спокойствие

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Психоложката Полина Хаджиянкова, която работи в ЦСКА между октомври 2023 г. и октомври 2025 г., говори за първи път след раздялата си с клуба.

„Искам да честитя купата на ЦСКА и цялата червена общност. Най-вече се радвам за момчетата, които са в клуба от доста време и преживяха и трудните периоди. Защото сега всичко е чудесно, но имаше доста тежки периоди. И затова ми е малко тъжно за момчетата, на които не им се случи да са в клуба в този момент. Те преживяха наистина много“, заяви пред SportCast Basketball бившата баскетболистка, която е и преподавател в НСА.

„Натискът в двата гранда на България е огромен. Особено с навлизането на тези технологии и социални мрежи футболистите са под смазващо напрежение. Освен когато са си вкъщи, те нямат секунда, в която да могат да са на сто процента спокойни и себе си, знаейки, че не са гледани под микроскоп. Наблюдават те в реално време не само на мач, не само на тренировка, но и как реагираш при смяна, къде излизаш да пиеш кафе, какво правиш в дискотеката. Дори като празнуваш някой успех, имаш едно наум какво правиш“, добави Хаджиянкова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Психолежка😅

    15:11 29.05.2026

  • 2 Освалдо Риос

    1 0 Отговор
    Сега може да е всичко чудесно, нов все пак футболистите да внимават да не хванат гъбички след тежки периоди.

    15:13 29.05.2026

  • 3 Спиро

    4 0 Отговор
    Бих желал точно тази психоложка да се погрижи и аз да освободя напрежението, че съм напрегнат нещо..

    15:15 29.05.2026

  • 4 Гост

    3 0 Отговор
    Тая какво спокойствие им дава и им вдъхва нови сили...

    15:19 29.05.2026

