Франция въвежда безпрецедентни мерки за сигурност преди финала на Шампионската лига

В навечерието на дългоочаквания финал на Шампионската лига, където Пари Сен Жермен ще премери сили с Арсенал в Будапеща, Франция се превръща в крепост. Властите в страната обявиха извънредни мерки за сигурност, за да предотвратят евентуални безредици и вандалски прояви, които често съпътстват големите футболни сблъсъци на парижкия гранд.

В специално изявление пред медиите, вътрешният министър Лоран Нуниес не остави място за съмнение – полицията и жандармерията ще действат безкомпромисно срещу всякакви опити за нарушаване на обществения ред. „Миналогодишната победа на ПСЖ доведе до вълна от инциденти и насилие по улиците на редица градове. Този път няма да допуснем повторение на подобни сцени“, подчерта Нуниес, цитиран от RMC Sport. Той призова служителите на реда за пълна концентрация и готовност да реагират мигновено при всяка провокация.

В деня на финала Франция ще бъде под засилен полицейски надзор – десетки хиляди служители на реда ще бъдат разположени из цялата страна, като особено внимание ще се обърне на Париж и другите големи градски центрове. Основната цел е да се гарантира спокойствието на гражданите и да се осуетят всякакви опити за безредици, погроми или провокации от страна на футболни хулигани.

Френските власти са категорични – няма да толерират агресия и вандализъм, прикрити зад маската на футболна страст. Всеки, който се опита да наруши реда, ще бъде изправен пред строгите мерки на закона. „Нашият приоритет е сигурността на всички – както на обикновените граждани, така и на униформените служители“, заяви Нуниес.