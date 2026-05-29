Франция въвежда безпрецедентни мерки за сигурност преди финала на Шампионската лига

29 Май, 2026 16:27 722 1

Париж и големите градове под засилен контрол заради очаквани футболни страсти

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочаквания финал на Шампионската лига, където Пари Сен Жермен ще премери сили с Арсенал в Будапеща, Франция се превръща в крепост. Властите в страната обявиха извънредни мерки за сигурност, за да предотвратят евентуални безредици и вандалски прояви, които често съпътстват големите футболни сблъсъци на парижкия гранд.

В специално изявление пред медиите, вътрешният министър Лоран Нуниес не остави място за съмнение – полицията и жандармерията ще действат безкомпромисно срещу всякакви опити за нарушаване на обществения ред. „Миналогодишната победа на ПСЖ доведе до вълна от инциденти и насилие по улиците на редица градове. Този път няма да допуснем повторение на подобни сцени“, подчерта Нуниес, цитиран от RMC Sport. Той призова служителите на реда за пълна концентрация и готовност да реагират мигновено при всяка провокация.

В деня на финала Франция ще бъде под засилен полицейски надзор – десетки хиляди служители на реда ще бъдат разположени из цялата страна, като особено внимание ще се обърне на Париж и другите големи градски центрове. Основната цел е да се гарантира спокойствието на гражданите и да се осуетят всякакви опити за безредици, погроми или провокации от страна на футболни хулигани.

Френските власти са категорични – няма да толерират агресия и вандализъм, прикрити зад маската на футболна страст. Всеки, който се опита да наруши реда, ще бъде изправен пред строгите мерки на закона. „Нашият приоритет е сигурността на всички – както на обикновените граждани, така и на униформените служители“, заяви Нуниес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 1 Отговор
    Футболните фенове са готови да превърнат Париж в малък увеселителен център.

    16:33 29.05.2026

