Ботев Враца разкри амбициозната си лятна програма: Пет вълнуващи контроли срещу силни съперници

29 Май, 2026 16:05 526 1

Врачани стартират подготовката си на 15 юни

Ботев Враца разкри амбициозната си лятна програма: Пет вълнуващи контроли срещу силни съперници
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Футболният клуб Ботев Враца официално обяви датата 15 юни за първа тренировка. Традиционно, врачани ще се съберат на собствения си стадион, където ще положат основите за предстоящия сезон. Новината бе съобщена чрез официалната страница на клуба във Facebook.

Тимът от Северозападна България е подготвил програма от пет приятелски мача, които ще се проведат в рамките на по-малко от месец.

Ето и кои са съперниците, с които Ботев Враца ще премери сили:

24 юни – Дунав Русе

27 юни – Левски София

1 юли – Спартак Плевен

3 юли – Бейтар Йерусалим - вицешампион на Израел

10 юли – Арда Кърджали


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Също и

    0 0 Отговор
    Локо Мездра и Светкавица Търговище.

    17:03 29.05.2026

