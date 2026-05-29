Ботев Враца разкри амбициозната си лятна програма: Пет вълнуващи контроли срещу силни съперници

Футболният клуб Ботев Враца официално обяви датата 15 юни за първа тренировка. Традиционно, врачани ще се съберат на собствения си стадион, където ще положат основите за предстоящия сезон. Новината бе съобщена чрез официалната страница на клуба във Facebook.

Тимът от Северозападна България е подготвил програма от пет приятелски мача, които ще се проведат в рамките на по-малко от месец.

Ето и кои са съперниците, с които Ботев Враца ще премери сили:

24 юни – Дунав Русе

27 юни – Левски София

1 юли – Спартак Плевен

3 юли – Бейтар Йерусалим - вицешампион на Израел

10 юли – Арда Кърджали