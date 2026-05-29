Сестри Стоеви изиграха силен мач, но напуснаха турнира в Сингапур

Динамичен двубой изиграха Стефани и Габриела Стоеви на четвъртфиналите на престижния бадминтон турнир "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур. Срещу тях застанаха не кого да е, а четвъртите в световната ранглиста – китайките Цзя И Фан и Чжан Шу Сян. Въпреки че българките отстъпиха с 1:2 гейма (14:21, 21:16, 13:21) след 54 минути оспорвана игра, те оставиха ярка следа с борбеността и таланта си.

След като загубиха първия гейм, нашите момичета не се предадоха. Със завидна концентрация и хъс, Стефани и Габриела успяха да изравнят резултата, печелейки втория гейм с 21:16. В решителната трета част обаче опитът и класата на китайския тандем надделяха, като те затвориха мача с 21:13.

Преди този напрегнат сблъсък, европейските шампионки при двойките записаха две впечатляващи победи, които им осигуриха място сред най-добрите осем в турнира с награден фонд от 1 милион долара.