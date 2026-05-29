Още една изненада на Ролан Гарос: Стефанос Циципас отпадна от тенисист извън Топ 100

Нова изненада разтърси кортовете на "Ролан Гарос", след като бившият номер 3 в световната ранглиста Стефанос Циципас напусна надпреварата още във втория кръг. Гръцкият ас, който преди пет години достигна до финала на Откритото първенство на Франция, този път бе спрян от италианеца Матео Арналди – тенисист, намиращ се извън първите 100 в света.

Двубоят между Циципас и Арналди се превърна в истински спектакъл, продължил 3 часа и 18 минути. Първите два сета преминаха при изключително равностойна игра, като всеки от двамата състезатели демонстрираше завидна воля и техника. След тайбрек в първия сет, който отиде при Циципас, Арналди успя да изравни резултата, а след това пое инициативата и спечели следващите два сета с 6:3 и 6:2.

Това бе втора среща между двамата на "Ролан Гарос" през тази година. В предишния им сблъсък именно Циципас излезе победител с 3:1 сета.

В третия кръг Матео Арналди ще се изправи срещу белгийския младок Рафаел Колиньон, който сензационно елиминира петия поставен в схемата Бен Шелтън.