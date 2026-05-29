Новини
Спорт »
Бг футбол »
БФС организира детска футболна фиеста преди България – Черна гора за Деня на детето в Пловдив

БФС организира детска футболна фиеста преди България – Черна гора за Деня на детето в Пловдив

29 Май, 2026 20:52 520 1

  • българският футболен съюз-
  • футболна фиеста-
  • международния ден на детето-
  • българия-
  • черна гора-
  • стадион христо ботев-
  • пловдив-
  • бфс

На 1 юни от 17:00 ч. пространството пред стадиона ще се превърне в зона за игри

БФС организира детска футболна фиеста преди България – Черна гора за Деня на детето в Пловдив - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз организира специална детска футболна фиеста по случай Международния ден на детето преди приятелската среща между България и Черна гора на Стадион Христо Ботев в Пловдив.

На 1 юни от 17:00 ч. пространството пред стадиона ще се превърне в зона за игри, забавления и футболни активности, подготвени специално за най-малките фенове. Децата и техните семейства ще имат възможност да се включат в разнообразни занимания и да се насладят на истинска празнична атмосфера преди началото на двубоя.

Срещата между България и Черна гора започва в 19:00 ч., а всички деца до 14-годишна възраст ще могат да наблюдават мача безплатно.

Българският футболен съюз кани всички малки привърженици и техните родители да станат част от празника и заедно да подкрепим тима от трибуните на стадион „Христо Ботев“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    БФС трябва да организира "денят на мечето"

    20:55 29.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове