Рафаел Ходар триумфира след епичен петсетов дуел и се класира за осминафиналите на "Ролан Гарос"

29 Май, 2026 20:29 357 0

Младият испанец демонстрира характер и издръжливост в драматична битка срещу Алекс Микелсен

Рафаел Ходар триумфира след епичен петсетов дуел и се класира за осминафиналите на "Ролан Гарос" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

19-годишният испански талант Рафаел Ходар показа завидна воля и хладнокръвие, за да се пребори за място сред най-добрите 16 на Откритото първенство на Франция по тенис. След повече от четири часа и четвърт напрегната игра, Ходар надделя над упорития американец Алекс Микелсен с резултат 7:6(2), 6:7(5), 4:6, 6:3, 6:3.

Още от първия сет стана ясно, че двамата млади съперници няма да отстъпят лесно. Първите две части се решиха в тайбрек, като всеки от тях показа железни нерви и отлична концентрация. В третия сет Микелсен вдигна оборотите, реализирайки два пробива и впечатляващи 70% спечелени точки на първи сервис, което му донесе предимство в резултата.

В четвъртия сет Ходар демонстрира истински испански темперамент и борбеност. С 82% успеваемост на първи сервис и ключов пробив, той върна интригата в мача. Решителната пета част се превърна в истински спектакъл – Рафаел бе безпощаден на ретур, реализирайки три пробива и показвайки стабилност както на първи, така и на втори сервис. Въпреки един допуснат пробив, младият испанец не позволи на Микелсен да се върне в срещата.

В осминафиналите Рафаел Ходар ще се изправи срещу своя сънародник – 34-годишния ветеран Пабло Кареньо-Буста. Опитният испанец също впечатли с победа над аржентинеца Тиаго Аугустин Тиранте – 7:6(0), 7:5, 3:6, 6:4.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

