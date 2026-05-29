Новини
Спорт »
Тенис »
Мира Андреева отново блести на "Ролан Гарос": 19-годишната рускиня се класира за осминафиналите

Мира Андреева отново блести на "Ролан Гарос": 19-годишната рускиня се класира за осминафиналите

29 Май, 2026 20:08 433 1

  • мира андреева-
  • откритото първенство на франция.-
  • тенисистка-
  • ролан гарос-
  • мари бужкова-
  • тенис-
  • франция

Младата тенисистка демонстрира впечатляваща форма и елиминира Мари Бужкова на централния корт в Париж

Мира Андреева отново блести на "Ролан Гарос": 19-годишната рускиня се класира за осминафиналите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мира Андреева продължава да пише история на Откритото първенство на Франция. Само на 19 години, руската тенисистка отново се класира сред най-добрите 16 на "Ролан Гарос", след като категорично надигра чехкинята Мари Бужкова с резултат 6:4, 6:2. Срещата се проведе на легендарния корт "Филип Шатрие" и продължи едва час и 35 минути, в които Андреева демонстрира зрялост и хладнокръвие, достойни за далеч по-опитен състезател.

В първия сет младата рускиня впечатли с 67% спечелени точки на първи сервис и цели 80% на втори, като успя да реализира един пробив, който се оказа решаващ. Във втората част Андреева повиши още повече нивото си – 87% ефективност на първи сервис и два брейка, които окончателно пречупиха съпротивата на Бужкова. Със стабилна игра от основната линия и безпогрешни удари, Мира не остави никакви шансове на съперничката си.

В битката за място на четвъртфиналите, Андреева ще се изправи срещу победителката от двубоя между Каролина Мухова и Жил Тейхман. Очаква се оспорван сблъсък, но с показаната до момента форма, младата рускиня със сигурност ще бъде сред фаворитките за продължаване напред.

След като през миналия сезон достигна до четвъртфиналите, а през 2024 г. вече има полуфинал в актива си, Мира Андреева затвърждава статута си на една от най-ярките млади надежди в женския тенис.



Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    1 0 Отговор
    Хубавото си е хубаво.
    Пък и талантлива.

    20:28 29.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове