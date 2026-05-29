Мира Андреева отново блести на "Ролан Гарос": 19-годишната рускиня се класира за осминафиналите

Мира Андреева продължава да пише история на Откритото първенство на Франция. Само на 19 години, руската тенисистка отново се класира сред най-добрите 16 на "Ролан Гарос", след като категорично надигра чехкинята Мари Бужкова с резултат 6:4, 6:2. Срещата се проведе на легендарния корт "Филип Шатрие" и продължи едва час и 35 минути, в които Андреева демонстрира зрялост и хладнокръвие, достойни за далеч по-опитен състезател.

В първия сет младата рускиня впечатли с 67% спечелени точки на първи сервис и цели 80% на втори, като успя да реализира един пробив, който се оказа решаващ. Във втората част Андреева повиши още повече нивото си – 87% ефективност на първи сервис и два брейка, които окончателно пречупиха съпротивата на Бужкова. Със стабилна игра от основната линия и безпогрешни удари, Мира не остави никакви шансове на съперничката си.

В битката за място на четвъртфиналите, Андреева ще се изправи срещу победителката от двубоя между Каролина Мухова и Жил Тейхман. Очаква се оспорван сблъсък, но с показаната до момента форма, младата рускиня със сигурност ще бъде сред фаворитките за продължаване напред.

След като през миналия сезон достигна до четвъртфиналите, а през 2024 г. вече има полуфинал в актива си, Мира Андреева затвърждава статута си на една от най-ярките млади надежди в женския тенис.