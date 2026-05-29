Болоня с нов треньор

29 Май, 2026 19:00 548 0

Доменико Тедеско поема кормилото на "рособлу"

Болоня с нов треньор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Болоня официално се довери на Доменико Тедеско за нов старши треньор на отбора. След интензивни преговори, 40-годишният тактик постигна договорка с ръководството на "рособлу" и ще застане начело на тима за следващите два сезона, като в контракта е заложена и възможност за удължаване с още една година.

Тедеско ще наследи Винченцо Италиано, който напуска поста след края на изминалата кампания. Очакванията към новия наставник са високи, тъй като Болоня завърши на престижното осмо място в Серия А и феновете мечтаят за още по-успешно представяне през идния сезон.

Доменико Тедеско не е непознато име в европейския футбол. След като се раздели с турския гранд Фенербахче в края на миналия сезон, той бе свободен агент и бързо привлече вниманието на италианския клуб. В треньорската си кариера Тедеско е водил още германските Ауе и Шалке, РБ Лайпциг, руския Спартак Москва, както и националния отбор на Белгия. Този впечатляващ опит обещава нови хоризонти за Болоня.


