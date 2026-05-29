Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, двама души са ранени, 70 евакуирани

29 Май, 2026 06:50, обновена 29 Май, 2026 06:56 2 953 83

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че инцидентът е станал на фона на атака срещу Одеска област

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон се разби в жилищна сграда в румънския град Галац, ранявайки двама души, съобщи румънската служба за реагиране при извънредни ситуации.

Този град се намира на границата с Одеска област на Украйна, съобщава Agerpres.

Инцидентът е станал около 2:00 часа сутринта на 29 май. Дронът се е разбил в покрива на сградата, причинявайки експлозия и запалвайки апартамент на 10-ия етаж. Пожарът е бил бързо потушен. Приблизително 70 души са били евакуирани поради инцидента.

Според румънския Департамент за извънредни ситуации двама души са били хоспитализирани с леки наранявания. Властите са подготвили временно убежище за жителите.

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че инцидентът е станал на фона на руска атака срещу Одеска област. Един от дроновете, според министерството, е преминал румънската граница и е бил проследен от радар до южния квартал Галац, където се е разбил върху покрива на жилищна сграда.

Два изтребителя F-16 от авиобазата Фетещ бяха изпратени в бойна зона, за да прехванат самолета, придружени от военен хеликоптер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    128 32 Отговор
    Евроатлантиците сънуват руски дрон ден и нощ, 24 часа 7 дни в седмицата.

    07:00 29.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Как

    121 24 Отговор
    пък разбраха, че е руски ?

    Коментиран от #15, #27, #35

    07:01 29.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Делю Хайдутин

    111 18 Отговор
    Два Ф16 не могат да спрат един дрон.За какво си дадохме парите на САЩ?

    Коментиран от #49

    07:02 29.05.2026

  • 8 Айрян мен

    75 9 Отговор
    Къде е Ямбол, къде Стамбул!

    07:03 29.05.2026

  • 9 член

    71 9 Отговор
    5 няма ли да задействате..айде атака към Москва..или този член трябва да го стимулирате?

    07:04 29.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Особено

    72 12 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Когато укродрон удари Литва

    07:08 29.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мемо

    96 15 Отговор
    Дали е бил руски или е пак украински дрон "по-грешка" изтърван?

    07:09 29.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Владимир Путин, президент

    26 39 Отговор

    До коментар #5 от "Как":

    "...пък разбраха, че е руски ?.."

    И аз това се питам от далечен Казахстан.....
    Русия не произвежда нищо, дрона си е чисто китайски ☝️

    Коментиран от #39

    07:12 29.05.2026

  • 16 Гост

    79 13 Отговор
    Не е руски дрон.Украински е.

    07:13 29.05.2026

  • 17 полезно

    79 9 Отговор
    за гражданите...да попитат рум.власти..аджеба толкова милиарди за отбраната и един дрон да ви прави на маймуни..Бъзикате руснаци че са били такива онакива, а сами сте по зле от туземци..касае целия ЕС..

    07:16 29.05.2026

  • 18 дядото

    67 5 Отговор
    светът се побърка.вместо да търсят път към мир- стремеж и инсценировки към тотална война

    07:17 29.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тато

    38 11 Отговор

    До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Натовските бръкми не стигат толкова далеч. Демонстрацията ще е до Ламанша

    07:25 29.05.2026

  • 21 пресолена

    10 12 Отговор
    казака не си поплюва. бие без наред. затова са империя.като чичо дони.

    07:25 29.05.2026

  • 22 а бе..

    20 12 Отговор
    Това е отклонен бандерски дрон..масковките ходят най далеч до кieве и одессу за лiвовье и измайле красная използва новио кимискандер сдеян в пхненяне

    07:25 29.05.2026

  • 23 Болшой театр

    51 10 Отговор
    Румънците да свикват с ежедневието Явно войната ще се разраства. Зелю продължава да шмърка и да се кани да превзема Москва.

    07:26 29.05.2026

  • 24 Смотаняху

    39 8 Отговор
    Вдигат самолетите за парлама
    . Да плашат гаргите и пенсионерите.В Бг е същия майтап. Сеир за глупаци

    07:26 29.05.2026

  • 25 Хе хе...

    33 8 Отговор
    Айде сега натото да се пробва с член пети.
    Или тоя път ще се наложи спешно да будим инф@нтилния иди0т тръмп да обяснява, че дрона е у краински? Както навремето бай дъно пелтечеше, че ракетата дето утрепа полските "трактористи" не е руска.

    07:26 29.05.2026

  • 26 По-голяма е вероятността

    37 6 Отговор
    ако наистина е бил руски дроб, натовските самолети, а дали с румънски пилоти или не(?), да са ловували руски дронове в украинска територия от Румъния. И просто да са ударили и отклонили дрона. И ударен дрон да е паднал на покрива, имайки се предвид минималните щети.

    "Два изтребителя F-16 от авиобазата Фетещ бяха изпратени в бойна зона, за да прехванат самолета(дрона), придружени от военен хеликоптер." - ха-ха-ха

    А сега замазват както обикновено, за да избегнат шаматите!!! И както обикновено нескопосано. И гузно не сяоменават любимия си артикъл 5.

    07:27 29.05.2026

  • 27 Пешко

    10 20 Отговор

    До коментар #5 от "Как":

    Разбира се че е руски дрон по това че е ирански!

    Коментиран от #42

    07:30 29.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    🤡🤡🤡🐽🐽🐽🐷🎃🐷🎃👃🌽👃🌽👃🌽

    07:31 29.05.2026

  • 30 Ленин

    8 25 Отговор
    И той е точен колкото ракетите им! Само Ванга може да каже къде ще попаднат! Ха-ха-ха...

    Коментиран от #37

    07:32 29.05.2026

  • 31 ти да видиш

    33 8 Отговор
    Доказателства, че е руски няма! Това си е типично в стила на провокации на зеленияпор, които всячески се опитва да вкара Европа в неговата война!

    07:34 29.05.2026

  • 32 Жожи

    25 5 Отговор
    При бомбардировките над Югославия и България беше ударена от заблудени ракети.

    07:35 29.05.2026

  • 33 Ти си човека ! Отивай доброволец

    12 5 Отговор

    До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    да я "озаптиш". Защо 4-та година още си тук?

    07:35 29.05.2026

  • 34 Миролюб Войнов,аналитик

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Прекаляваш с употребата на гресирания палец☝️ покрит отгоре с гъста домашна кафява лютеница .

    07:37 29.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Морски

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Акъла ти е съразмерен с този на папагал

    07:37 29.05.2026

  • 37 Владимир Путин, президент

    8 8 Отговор

    До коментар #30 от "Ленин":

    Pyccкие ракети, чипаве и автамабили лучшие в мире ☝️ Запомнете го 😄

    Коментиран от #48

    07:38 29.05.2026

  • 38 стоян георгиев

    24 5 Отговор
    Бандеровците пак са се проявили 😂 този път го отнесоха румънците, аххахаха!
    Натю спи, няма ли да активира чл.5 или тоя член е мек и увиснал като всичко западно, бухахаха

    07:42 29.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Софиянец

    24 3 Отговор
    Тия дронове винаги са руски, докато не се окажат бандеровски 😂 класика!

    07:46 29.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Да бе да

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Пешко":

    щото на иранците не им трябват!:)

    07:47 29.05.2026

  • 43 Хихихи

    19 4 Отговор
    След полша, естония, литва и латвия, сега и румъния стана жертва на некадърните укри! Абсолютни дбили са тиянв 404!

    07:47 29.05.2026

  • 44 факуса

    13 2 Отговор
    айде ся ищи румънищи чл.5 и юруш към русия или май пак укрото прави инсинуации

    07:47 29.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Санитаря от Карлуково

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кой Путин си от втора или от пета стая че имаме двама.

    07:51 29.05.2026

  • 49 Не бе

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Делю Хайдутин":

    Ударили са го и отклонили от украинска територия.

    Коментиран от #55

    07:51 29.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Бай той Толстой

    8 0 Отговор
    Лек намек към мамалигарята

    07:54 29.05.2026

  • 52 си пън

    18 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хахаха":

    самешко,и откога румъния има граница с русия,там отдето идва е осрайна,в полша пак уж беха руски,а се оказа поставени от поляците разбити и лепени с тиксо дронове

    07:54 29.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Бай той Толстой

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хахаха":

    Ти от новата генерация ли си бе? Бавно недоразвити!

    07:56 29.05.2026

  • 55 Помнещ

    18 2 Отговор

    До коментар #49 от "Не бе":

    Това като онзи "руски" дрон в Полша който се беше "приземил" върху някакъв кокошарник покрит с интернитови плоскости ама не беше ги счупил. И сега поредната постановка на зеления.

    07:56 29.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хахахахаха

    10 1 Отговор
    Своя оценка дава и пенсионираният американски полковник, бивш съветник на министъра на отбраната на САЩ и в Пентагона Дъглас Макгрегър, който плътно следи хода на войната в Украйна. „Що се отнася до руската страна, винаги съм вярвал, че са загинали между 90 000 и 100 000 души“, каза той в интервю за водещия и блогър от САЩ Андрю Наполитано. Макгрегър оцени броя на руските ранени на 300 000-400 хиляди. Загубите на руската армия на фронта са 7 пъти по-малки от украинските загуби, смята той.

    Да да, американците си признават тоталния геноцид над украинската армия

    08:00 29.05.2026

  • 58 пляскащата с сици

    9 0 Отговор
    членчета ще размахвате л

    08:02 29.05.2026

  • 59 Хи хи

    9 3 Отговор
    Аз ви казах бе, руснаците идат ! Така казаха маленкия зеля и урсуля !! Еурожендърите, изкопахте ли си вече бункерчета като дойде Путин ??!!

    08:02 29.05.2026

  • 60 Призовавам НАТО

    3 7 Отговор
    моментално да вдигне авиацията и да бомбардира позициите на врага в Крим, Херсон, Донецк и Луганск.

    08:06 29.05.2026

  • 61 Отстрани

    10 2 Отговор
    На укронацистите еврофашистите им дадоха 30 самолета ф-16 ( Холандия, Белгия, Дания, Норвегия) които стоят на летища в Румъния и Полша, за да ги крият. Кой знае какво точно правят и как ги ползват!? Тези два ф-16 чии са в случая!?

    08:07 29.05.2026

  • 62 Исторически факти

    5 1 Отговор
    Членчик 5... веднага да идва Рютето...

    08:09 29.05.2026

  • 63 Гост

    9 0 Отговор
    Може, що не! Те Одеса и Галата ги дели една ограда, дет се вика! Отваряте мапса и то си се вижда.
    ПС
    Това по горе към авторите...., знайни и незнайни представители на фауната!!!

    08:09 29.05.2026

  • 64 Васил

    11 2 Отговор
    На натовските бездарници член пети е увиснал и няма сила която да го вдигне.

    08:09 29.05.2026

  • 65 Другари

    10 0 Отговор
    Помолете фактолозите да ви пишат истината за този "изкуствен интелект" дето толкова много се влюбихте в него, но вече обърква координатите на дроновете дето са записани в софтуера им и те падат където си искат. Нали помните за Малайзийския самолет дето още не са го намерили. Дотук беше с част от истината.

    08:09 29.05.2026

  • 66 Анонимен

    8 0 Отговор
    Поредният дефектирал чип.

    08:11 29.05.2026

  • 67 хихи

    8 1 Отговор
    Два изтребителя F-16 от авиобазата Фетещ бяха изпратени в бойна зона, за да прехванат😯 самолета😒, придружени от военен хеликоптер.

    08:14 29.05.2026

  • 68 Ударила

    9 1 Отговор
    Ви е чумата лъжливи! Иде видов ден и ще си получите "заема"...

    08:16 29.05.2026

  • 69 Ти да видиш

    10 2 Отговор
    Как пък определихте че бил руски!???

    Вчера два украински морски дрона ( катери) удариха два кораба до Босфора, а още два не се взривиха при контакт с други два на турското крайбрежие ама тук си мълчите и криете.
    Преди седмица имаше подобен случай с украински дрон в Гърция.

    Украинските терористи нападат ежедневно страни на НАТО и изобщо не им пука.

    08:17 29.05.2026

  • 70 Браво, но

    7 1 Отговор
    има и по-сочни цели. Примерно украинския анклав на Баба Алино. Там да метат дронове, щото иначе никога няма да съборят незаконните къщи

    08:19 29.05.2026

  • 71 Два изтребителя F-16

    9 1 Отговор
    и военен хеликоптер са прехванали дрона точно на покрива на жилищна сграда, Смях! Какъв разход на керосин на фона на глобалния му недостиг. А дали изобщо дронът е руски?

    08:23 29.05.2026

  • 72 Емил

    4 1 Отговор
    Какво се оплаквате гледайте какво правят любимите на всички Израел - "Бейрут: Израел уби 55 души и рани 187 за последните 24 часа в Южен и Източен Ливан
    Бейрут: Израел уби 55 души и рани 187 за последните 24 часа в Южен и Източен Ливан"
    Без коментар...

    08:27 29.05.2026

  • 73 Евроатлантиците:

    2 1 Отговор
    - „Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?“
    - „Ja!, Ja!, Ja!“
    Й.Гьобелс

    08:33 29.05.2026

  • 74 Бл@тните

    1 1 Отговор
    Пак сеят разруха

    08:35 29.05.2026

  • 75 Педя Човек Лакът Ракета

    0 2 Отговор
    Онзи наркоман Зеленски е виновен. Защо така не иска да си даде цялата държава на добрия чичко Путин?

    08:37 29.05.2026

  • 76 Факти

    2 3 Отговор
    Това беше. Путин е пътник.

    08:38 29.05.2026

  • 77 Митакът

    0 0 Отговор
    Хайдееее, нападение срещу НАТО. Сега ще ни мобилизират и трябва да ходя да се сражавам. А имам резервация за море. Какъв е тоя мой късмет…

    08:42 29.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 чикчирик

    1 0 Отговор
    Имал е флаг и надписи на ... фон дер лай

    08:45 29.05.2026

  • 80 И как разбраха, че е руски,

    0 0 Отговор
    а не окраински?
    Да не са го питали…

    08:46 29.05.2026

  • 81 Ганьо

    0 0 Отговор
    Сигурен ли си?
    Утре ще пишеш друго!

    08:50 29.05.2026

  • 82 Гориил

    1 0 Отговор
    Бившите европейски партньори на Русия се осъзнаха. Когато суровата реалност ги удари, те станаха необичайно отстъпчиви: крещят в един глас за срещи, диалог и споразумение.Европа чука на портите на Кремъл. Ще се отворят ли те?

    08:51 29.05.2026

  • 83 Цена

    0 0 Отговор
    Румънски истребител преди дни свалил укродрон над Естония, тъй като те започнали “случайно” да падат и над прибалтийските емирати. Какво се чудят , че държавите от НАТО получават каквото заслужили след като като воюват заедно с надрусания престъпник недопрезидент.

    08:52 29.05.2026

