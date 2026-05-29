Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, двама души са ранени, 70 евакуирани

Дрон се разби в жилищна сграда в румънския град Галац, ранявайки двама души, съобщи румънската служба за реагиране при извънредни ситуации.

Този град се намира на границата с Одеска област на Украйна, съобщава Agerpres.

Инцидентът е станал около 2:00 часа сутринта на 29 май. Дронът се е разбил в покрива на сградата, причинявайки експлозия и запалвайки апартамент на 10-ия етаж. Пожарът е бил бързо потушен. Приблизително 70 души са били евакуирани поради инцидента.

Според румънския Департамент за извънредни ситуации двама души са били хоспитализирани с леки наранявания. Властите са подготвили временно убежище за жителите.

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че инцидентът е станал на фона на руска атака срещу Одеска област. Един от дроновете, според министерството, е преминал румънската граница и е бил проследен от радар до южния квартал Галац, където се е разбил върху покрива на жилищна сграда.

Два изтребителя F-16 от авиобазата Фетещ бяха изпратени в бойна зона, за да прехванат самолета, придружени от военен хеликоптер.