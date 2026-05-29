Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, двама души са ранени, 70 евакуирани

Дрон се разби в жилищна сграда в румънския град Галац, ранявайки двама души, съобщи румънската служба за реагиране при извънредни ситуации.
Този град се намира на границата с Одеска област на Украйна, съобщава Agerpres.
Инцидентът е станал около 2:00 часа сутринта на 29 май. Дронът се е разбил в покрива на сградата, причинявайки експлозия и запалвайки апартамент на 10-ия етаж. Пожарът е бил бързо потушен. Приблизително 70 души са били евакуирани поради инцидента.
Според румънския Департамент за извънредни ситуации двама души са били хоспитализирани с леки наранявания. Властите са подготвили временно убежище за жителите.
Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че инцидентът е станал на фона на руска атака срещу Одеска област. Един от дроновете, според министерството, е преминал румънската граница и е бил проследен от радар до южния квартал Галац, където се е разбил върху покрива на жилищна сграда.
Два изтребителя F-16 от авиобазата Фетещ бяха изпратени в бойна зона, за да прехванат самолета, придружени от военен хеликоптер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шопо
07:00 29.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Как
Коментиран от #15, #27, #35
07:01 29.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Делю Хайдутин
Коментиран от #49
07:02 29.05.2026
8 Айрян мен
07:03 29.05.2026
9 член
07:04 29.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Особено
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Когато укродрон удари Литва
07:08 29.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мемо
07:09 29.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Владимир Путин, президент
До коментар #5 от "Как":"...пък разбраха, че е руски ?.."
И аз това се питам от далечен Казахстан.....
Русия не произвежда нищо, дрона си е чисто китайски ☝️
Коментиран от #39
07:12 29.05.2026
16 Гост
07:13 29.05.2026
17 полезно
07:16 29.05.2026
18 дядото
07:17 29.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тато
До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":Натовските бръкми не стигат толкова далеч. Демонстрацията ще е до Ламанша
07:25 29.05.2026
21 пресолена
07:25 29.05.2026
22 а бе..
07:25 29.05.2026
23 Болшой театр
07:26 29.05.2026
24 Смотаняху
. Да плашат гаргите и пенсионерите.В Бг е същия майтап. Сеир за глупаци
07:26 29.05.2026
25 Хе хе...
Или тоя път ще се наложи спешно да будим инф@нтилния иди0т тръмп да обяснява, че дрона е у краински? Както навремето бай дъно пелтечеше, че ракетата дето утрепа полските "трактористи" не е руска.
07:26 29.05.2026
26 По-голяма е вероятността
"Два изтребителя F-16 от авиобазата Фетещ бяха изпратени в бойна зона, за да прехванат самолета(дрона), придружени от военен хеликоптер." - ха-ха-ха
А сега замазват както обикновено, за да избегнат шаматите!!! И както обикновено нескопосано. И гузно не сяоменават любимия си артикъл 5.
07:27 29.05.2026
27 Пешко
До коментар #5 от "Как":Разбира се че е руски дрон по това че е ирански!
Коментиран от #42
07:30 29.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хахаха
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":🤡🤡🤡🐽🐽🐽🐷🎃🐷🎃👃🌽👃🌽👃🌽
07:31 29.05.2026
30 Ленин
Коментиран от #37
07:32 29.05.2026
31 ти да видиш
07:34 29.05.2026
32 Жожи
07:35 29.05.2026
33 Ти си човека ! Отивай доброволец
До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":да я "озаптиш". Защо 4-та година още си тук?
07:35 29.05.2026
34 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":Прекаляваш с употребата на гресирания палец☝️ покрит отгоре с гъста домашна кафява лютеница .
07:37 29.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Морски
До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":Акъла ти е съразмерен с този на папагал
07:37 29.05.2026
37 Владимир Путин, президент
До коментар #30 от "Ленин":Pyccкие ракети, чипаве и автамабили лучшие в мире ☝️ Запомнете го 😄
Коментиран от #48
07:38 29.05.2026
38 стоян георгиев
Натю спи, няма ли да активира чл.5 или тоя член е мек и увиснал като всичко западно, бухахаха
07:42 29.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Софиянец
07:46 29.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Да бе да
До коментар #27 от "Пешко":щото на иранците не им трябват!:)
07:47 29.05.2026
43 Хихихи
07:47 29.05.2026
44 факуса
07:47 29.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Санитаря от Карлуково
До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":Ти кой Путин си от втора или от пета стая че имаме двама.
07:51 29.05.2026
49 Не бе
До коментар #7 от "Делю Хайдутин":Ударили са го и отклонили от украинска територия.
Коментиран от #55
07:51 29.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Бай той Толстой
07:54 29.05.2026
52 си пън
До коментар #35 от "Хахаха":самешко,и откога румъния има граница с русия,там отдето идва е осрайна,в полша пак уж беха руски,а се оказа поставени от поляците разбити и лепени с тиксо дронове
07:54 29.05.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Бай той Толстой
До коментар #35 от "Хахаха":Ти от новата генерация ли си бе? Бавно недоразвити!
07:56 29.05.2026
55 Помнещ
До коментар #49 от "Не бе":Това като онзи "руски" дрон в Полша който се беше "приземил" върху някакъв кокошарник покрит с интернитови плоскости ама не беше ги счупил. И сега поредната постановка на зеления.
07:56 29.05.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хахахахаха
Да да, американците си признават тоталния геноцид над украинската армия
08:00 29.05.2026
58 пляскащата с сици
08:02 29.05.2026
59 Хи хи
08:02 29.05.2026
60 Призовавам НАТО
08:06 29.05.2026
61 Отстрани
08:07 29.05.2026
62 Исторически факти
08:09 29.05.2026
63 Гост
ПС
Това по горе към авторите...., знайни и незнайни представители на фауната!!!
08:09 29.05.2026
64 Васил
08:09 29.05.2026
65 Другари
08:09 29.05.2026
66 Анонимен
08:11 29.05.2026
67 хихи
08:14 29.05.2026
68 Ударила
08:16 29.05.2026
69 Ти да видиш
Вчера два украински морски дрона ( катери) удариха два кораба до Босфора, а още два не се взривиха при контакт с други два на турското крайбрежие ама тук си мълчите и криете.
Преди седмица имаше подобен случай с украински дрон в Гърция.
Украинските терористи нападат ежедневно страни на НАТО и изобщо не им пука.
08:17 29.05.2026
70 Браво, но
08:19 29.05.2026
71 Два изтребителя F-16
08:23 29.05.2026
72 Емил
Бейрут: Израел уби 55 души и рани 187 за последните 24 часа в Южен и Източен Ливан"
Без коментар...
08:27 29.05.2026
73 Евроатлантиците:
- „Ja!, Ja!, Ja!“
Й.Гьобелс
08:33 29.05.2026
74 Бл@тните
08:35 29.05.2026
75 Педя Човек Лакът Ракета
08:37 29.05.2026
76 Факти
08:38 29.05.2026
77 Митакът
08:42 29.05.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 чикчирик
08:45 29.05.2026
80 И как разбраха, че е руски,
Да не са го питали…
08:46 29.05.2026
81 Ганьо
Утре ще пишеш друго!
08:50 29.05.2026
82 Гориил
08:51 29.05.2026
83 Цена
08:52 29.05.2026