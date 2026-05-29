Дама поема поста на изпълнителен директор в ЦСКА 1948

29 Май, 2026 19:45 646 4

Пепа Марникас е и член на Управителния съвет на клуба

Тихомир Шумов

ЦСКА 1948 официално представи Пепа Марникас като нов изпълнителен директор на клуба.

Тя е дългогодишна част от семейството на "червените" и член на Управителния съвет на клуба, а през годините е доказала своя професионализъм, отдаденост и лоялност към каузата ЦСКА.

Пепа Марникас е адвокат и член на Софийска адвокатска колегия, магистър по право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и лектор в редица обучения и семинари в сферата на правото, защитата на личните данни и антикорупционните политики.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    0 1 Отговор
    Странно ...Гриша Ганчев никога не можа да се отърве от селско работническото си минало ..може и за добро да е

    20:05 29.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

