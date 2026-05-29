Дама поема поста на изпълнителен директор в ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 официално представи Пепа Марникас като нов изпълнителен директор на клуба.
Тя е дългогодишна част от семейството на "червените" и член на Управителния съвет на клуба, а през годините е доказала своя професионализъм, отдаденост и лоялност към каузата ЦСКА.
Пепа Марникас е адвокат и член на Софийска адвокатска колегия, магистър по право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и лектор в редица обучения и семинари в сферата на правото, защитата на личните данни и антикорупционните политики.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
20:05 29.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.