Дама поема поста на изпълнителен директор в ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 официално представи Пепа Марникас като нов изпълнителен директор на клуба.

Тя е дългогодишна част от семейството на "червените" и член на Управителния съвет на клуба, а през годините е доказала своя професионализъм, отдаденост и лоялност към каузата ЦСКА.

Пепа Марникас е адвокат и член на Софийска адвокатска колегия, магистър по право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и лектор в редица обучения и семинари в сферата на правото, защитата на личните данни и антикорупционните политики.