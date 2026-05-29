"Iron Maiden" знае на "Герена" да играе

Вълнуваща атмосфера и нестихващи емоции – така може да се опише демонстративният футболен двубой между световноизвестната хевиметъл група Iron Maiden и приятелите на Левски, който се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ в навечерието на големия концерт на бандата в София.
Ден преди да разтърсят Националния стадион „Васил Левски“ с мощните си китари и енергични вокали, музикантите от Iron Maiden излязоха на зеления терен, за да премерят сили с отбора на приятелите на Левски. Двата състава изиграха оспорван мач, състоящ се от две полувремена по 45 минути, който завърши с резултат 9:6 в полза на рок легендите.
Клубът публикува специално видео с най-интересните моменти от приятелския мач, което бързо набра популярност сред феновете в социалните мрежи.
1 Яшар
Коментиран от #2, #3, #4
19:38 29.05.2026
2 Яшар
До коментар #1 от "Яшар":Съжалявам ..авто преводача
19:39 29.05.2026
3 Иван Тотев кмета
До коментар #1 от "Яшар":На Стив Харис винаги парите са му били в главата. Истинският Айрън Мейдън беше с Пол ДиАно и Клив Бър. С квичащият на фалцет Паткинсон и едноръкият Нико групата е пародия, добре че Еди им оправя хореогрефията.
Коментиран от #6
20:06 29.05.2026
4 фАНТОМасс
До коментар #1 от "Яшар":ГолЕма глупост се казал ! Дано не го мислиш сериозно !
20:44 29.05.2026
5 Майк Алън Патън
20:45 29.05.2026
6 ежко БЕЖКО
До коментар #3 от "Иван Тотев кмета":Не си много умен ! Че и ти личи. Не говори много , че ставаш за смях и резил.
20:47 29.05.2026