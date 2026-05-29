"Iron Maiden" знае на "Герена" да играе

Вълнуваща атмосфера и нестихващи емоции – така може да се опише демонстративният футболен двубой между световноизвестната хевиметъл група Iron Maiden и приятелите на Левски, който се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ в навечерието на големия концерт на бандата в София.

Ден преди да разтърсят Националния стадион „Васил Левски“ с мощните си китари и енергични вокали, музикантите от Iron Maiden излязоха на зеления терен, за да премерят сили с отбора на приятелите на Левски. Двата състава изиграха оспорван мач, състоящ се от две полувремена по 45 минути, който завърши с резултат 9:6 в полза на рок легендите.

Клубът публикува специално видео с най-интересните моменти от приятелския мач, което бързо набра популярност сред феновете в социалните мрежи.