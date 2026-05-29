"Iron Maiden" знае на "Герена" да играе

29 Май, 2026 19:14 722 6

Музикални и футболни страсти се сляха в незабравим спектакъл на стадион „Георги Аспарухов“

Снимка: Instagram
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща атмосфера и нестихващи емоции – така може да се опише демонстративният футболен двубой между световноизвестната хевиметъл група Iron Maiden и приятелите на Левски, който се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ в навечерието на големия концерт на бандата в София.

Ден преди да разтърсят Националния стадион „Васил Левски“ с мощните си китари и енергични вокали, музикантите от Iron Maiden излязоха на зеления терен, за да премерят сили с отбора на приятелите на Левски. Двата състава изиграха оспорван мач, състоящ се от две полувремена по 45 минути, който завърши с резултат 9:6 в полза на рок легендите.

Клубът публикува специално видео с най-интересните моменти от приятелския мач, което бързо набра популярност сред феновете в социалните мрежи.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    2 4 Отговор
    ...юНикога не късно да станеш за резил .та и Ирина Майдан ..първо среща с президент който нее президент ,а върл комунистическо ...после това ..пошло ..явно на Тея метали им трябва кеш че са отънели ...паднаха ми в очите ...а като бях на 17 ми бяха идоли

    Коментиран от #2, #3, #4

    19:38 29.05.2026

  • 2 Яшар

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Съжалявам ..авто преводача

    19:39 29.05.2026

  • 3 Иван Тотев кмета

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    На Стив Харис винаги парите са му били в главата. Истинският Айрън Мейдън беше с Пол ДиАно и Клив Бър. С квичащият на фалцет Паткинсон и едноръкият Нико групата е пародия, добре че Еди им оправя хореогрефията.

    Коментиран от #6

    20:06 29.05.2026

  • 4 фАНТОМасс

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    ГолЕма глупост се казал ! Дано не го мислиш сериозно !

    20:44 29.05.2026

  • 5 Майк Алън Патън

    0 0 Отговор
    Голям сеир ! Мейдън на 70 години са били бивши сини футболяги по на 50 години !!!! Голям резил !

    20:45 29.05.2026

  • 6 ежко БЕЖКО

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Тотев кмета":

    Не си много умен ! Че и ти личи. Не говори много , че ставаш за смях и резил.

    20:47 29.05.2026

