Големият финал в Шампионска лига: ПСЖ или Арсенал ще ликува с трофея

Пари Сен Жермен и Арсенал ще се изправят един срещу друг в големия финал на Шампионската лига за сезон 2025/2026. Сблъсъкът на „Пушкаш Арена“ в Будапеща стартира в 19:00 часа и противопоставя действащия европейски шампион срещу английския първенец, който продължава да преследва първия си трофей в най-престижния клубен турнир. Отборът на Луис Енрике има възможност да се превърне в първия френски тим, спечелил две поредни европейски купи, докато „артилеристите“ ще опитат да заличат болезнения спомен от 2006-а година, когато загубиха финала срещу Барселона в Париж.

ПСЖ стигна до решителния мач след сезон, в който показа най-силното си лице именно в елиминационната фаза. Тимът на Луис Енрике не беше напълно убедителен в груповата фаза, където събра 14 точки от възможни 24, но след това значително вдигна нивото си. Френският шампион елиминира поредица от сериозни съперници в лицето на Челси (8:2 общ резултат), Ливърпул (4:0) и друг от големите претенденти Байерн Мюнхен (6:5) и затвърди статута си на един от най-резултатните отбори в турнира. Парижани имат 44 отбелязани гола през настоящото издание на Шампионската лига и само един по-малко от рекорда на Барселона от сезон 1999/2000.

Френският гранд не успя да се разпише само веднъж в турнира - при нулевото равенство с Атлетик Билбао през декември. В елиминациите обаче тимът редовно намираше път към противниковата врата и демонстрираше сериозния си атакуващ потенциал. Луис Енрике отново заложи на колективната идея, дисциплината и висока интензинтет, вместо да разчита на индивидуалните качества на звездите. Ако ПСЖ триумфира в Будапеща, испанският специалист ще се нареди сред малцината треньори с три спечелени европейски купи - Карло Анчелоти, Хосеп Гуардиола, Боб Пейсли и Зинедин Зидан.

За Арсенал този финал има специална символика. Две десетилетия след поражението от Барселона във финала през 2006-а година, лондончани отново са на крачка от европейския връх. Тогава червеният картон на Йенс Леман и късният гол на Жулиано Белети оставиха тима на Арсен Венгер без мечтания трофей. Сега Микел Артета има шанс да направи онова, което неговият именит предшественик така и не успя - да изведе Арсенал до първи триумф в Шампионската лига.

Успех в Будапеща би затвърдил статута на „артилеристите“ като един от най-завършените отбори в Европа през сезона. Макар някои да определят пътя на Арсенал до финала като по-благоприятен, английският шампион сам си заслужи позицията с отличното си представяне. Лондончани преодоляха съответно Байер Леверкузен (3:1), Спортинг Лисабон (1:0) и Атлетико Мадрид (2:1) в елиминациите, като останаха непобедени до момента в турнира. Арсенал вече записа 14 мача без загуба в рамките на един сезон в Шампионската лига, а освен това има и девет „сухи“ мрежи“ което подчертава стабилността в защита и тактическата зрялост на състава на Артета.

Формата на английския тим също е впечатляваща. Победата с 2:1 над Кристъл Палас във Висшата лига беше пета поредна за Арсенал във всички турнири. Въпреки това голяма част от последните успехи на отбора дойдоха с минимална разлика, което показва, че съставът умее да контролира напрежението в равностойни мачове и да намира начин да печели дори когато не доминира напълно.

Преди финала и двата отбора имат кадрови въпросителни. Луис Енрике успя да даде почивка на част от основните си футболисти в последния кръг на Лига 1, а добрата новина е, че носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле е готов да играе, макар да имаше проблем в прасеца. Именно той се очаква да поведе атаката на ПСЖ заедно с Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия. Нуно Мендеш също се очаква да бъде на линия след травма в бедрото, докато Ашраф Хакими вече е възстановява от мускулен проблем, но може да не е готов за пълни 90 минути. При такъв сценарий, Уорън Заир-Емери ще започне по десния фланг на защитата.

При Арсенал основната неяснота е свързана именно с десния фланг на отбраната. Юриен Тимбер не е играл от паузата за националните отбори през март заради проблем в слабините. Микел Артета обяви, че нидерландецът е готов да започне като титуляр, но подобни информации около контузиите в Арсенал често се приемат предпазливо. Бенджамин Уайт също има проблем с коляното, което допълнително усложнява избора на испанския мениджър. Ако Тимбер не бъде рискуван от първата минута, Кристиан Москера може да получи тежката задача да се противопостави на Кварацхелия. Нони Мадуеке се очаква да бъде възстановен навреме, но Букайо Сака ще започне по десния фланг на атаката. В лазарета остават Кристиан Ньоргор и Микел Мерино.

Финалът противопоставя не само два велики отбора, но и два различни футбола. Арсенал залага на дисциплина, физическа мощ и убийствена ефективност при статичните положения. ПСЖ играе свободно, агресивно и технично - футбол, който напомня най-силните години на Барселона на Пеп Гуардиола.

За Арсенал това е шанс най-накрая да покори Европа. За ПСЖ - възможност да защити трофея и да се нареди до най-великите династии в историята на турнира. Едно е сигурно - Будапеща очаква финал, който може да остане в историята на Шампионската лига.

19:00 часа | ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН – АРСЕНАЛ

Шампионска лига, финал

Главен съдия: Даниел Зиберт, Германия

ВАР: Бастиан Данкерт, Германия

Стадион: „Пушкаш Арена“, Будапеща, Унгария

Вероятни състави на двата отбора:

ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН (4-3-3): Матвей Сафонов – Ашраф Хакими, Маркиньос, Уилиан Пачо, Нуно Мендеш – Жоао Невеш, Витиня, Фабиан Руис – Дезире Дуе, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия

Старши треньор: Луис Енрике

АРСЕНАЛ (4-2-3-1): Давид Рая – Кристиан Москера, Уилям Салиба, Габриел Магаляеш, Пиеро Инкапие – Деклан Райс, Майълс Люис-Скели – Букайо Сака, Мартин Йодегард, Леандро Тросар – Виктор Гьокереш

Мениджър: Микел Артета