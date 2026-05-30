Станаха ясни и всички възможни съперници на Лудогорец в Лигата на конференциите

30 Май, 2026 09:00 887 0

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец си осигури място във втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Това стана факт, след като разградчани стигнаха до успех над Локомотив Пловдив с изпълнение на дузпи в баража за последната европейска квота в българското първенство.

Няколко часа след двубоя станаха ясни и всички възможни съперници на „орлите“ за втория етап от квалификациите на третия по сила европейски клубен турнир. Последната въпросителна беше свързана с Румъния, където ФКСБ победи Динамо Букурещ в местния бараж за Европа и зае мястото му в надпреварата.

Благодарение на клубния си коефициент от 28.500 Лудогорец ще бъде сред поставените отбори във втория квалификационен кръг. Това дава на 14-кратния български шампион по-благоприятна позиция при жребия и му отрежда на теория по-преодолими съперници в началото на европейската кампания.

Към момента са ясни 23 отбора, които могат да се паднат на Лудогорец в тази фаза на турнира:

Паневежис (Литва), Мъдъруел (Шотландия), Дунайска Среда (Словакия), ГАИС Гьотеборг (Швеция), ИФК Гьотеборг (Швеция), Вараждин (Хърватия), Бейтар Йерусалим (Израел), Апоел Тел Авив (Израел), Пакши (Унгария), Дебрецен (Унгария), Полесие Житомир (Украйна), ЛНЗ Черкаси (Украйна), Железничар Панчево (Сърбия), Копер (Словения), НК Браво (Словения), Туран Товуз (Азербайджан), Зимбру Кишинев (Молдова), Валур (Исландия), Ауда (Латвия), Шелбърн (Ейре), Дукаджини (Косово), Валета (Малта) и Коулрейн (Северна Ирландия).

Освен изброените клубове, в потока на Лудогорец могат да попаднат и други отбори. Това ще зависи от развоя на мачовете в първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, както и от срещите в Лига Европа, където част от загубилите състави също могат да бъдат пренасочени към турнира.


