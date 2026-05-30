Спортът по ТВ в събота (30 май)

30 Май, 2026 08:43 571 0

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

07.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 2

10.00 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

11.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Италия МАХ Спорт 1

11.30 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 2

11.30 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 20, мъже Евроспорт 1

11.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Италия МАХ Спорт 1

12.50 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

13.55 Мото 3, Мото 2, тренировка за Гран при на Италия МАХ Спорт 1

14.00 UFC, Ядон срещу Фигейредо МАХ Спорт 2

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

15.00 Шотландия – Кюрасао Диема спорт 3

15.00 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

15.55 Мото GP, спринт за Гран при на Италия МАХ Спорт 1

16.20 Хокей на лед, световно първенство, полуфинал МАХ Спорт 4

17.30 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 1

19.00 ПСЖ – Арсенал МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън

19.15 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Балкан МАХ Спорт 2

19.30 Сенши, бойна вечер в Пловдив МАХ Спорт 1

20.00 Боксер, азим срещу Лемос Диема спорт 2

21.00 Хокей на лед, световно първенство, полуфинал МАХ Спорт 4

22.00 Голф: PGA тур, Чарлс Шуаб Челиндж, трети ден Евроспорт 2

02.00 Локс, бойно събитие от САЩ Диема спорт 3

03.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 2


