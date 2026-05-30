Спортът по ТВ в събота (30 май)

07.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 2
10.00 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
11.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Италия МАХ Спорт 1
11.30 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 2
11.30 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 20, мъже Евроспорт 1
11.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Италия МАХ Спорт 1
12.50 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
13.55 Мото 3, Мото 2, тренировка за Гран при на Италия МАХ Спорт 1
14.00 UFC, Ядон срещу Фигейредо МАХ Спорт 2
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.00 Шотландия – Кюрасао Диема спорт 3
15.00 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
15.55 Мото GP, спринт за Гран при на Италия МАХ Спорт 1
16.20 Хокей на лед, световно първенство, полуфинал МАХ Спорт 4
17.30 Тенис : Ролан Гарос Евроспорт 1
19.00 ПСЖ – Арсенал МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън
19.15 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Балкан МАХ Спорт 2
19.30 Сенши, бойна вечер в Пловдив МАХ Спорт 1
20.00 Боксер, азим срещу Лемос Диема спорт 2
21.00 Хокей на лед, световно първенство, полуфинал МАХ Спорт 4
22.00 Голф: PGA тур, Чарлс Шуаб Челиндж, трети ден Евроспорт 2
02.00 Локс, бойно събитие от САЩ Диема спорт 3
03.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 2
