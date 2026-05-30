Москва извика за консултации посланика си в Ереван заради стъпките на Армения към сближаване с ЕС

Руският посланик в Армения Сергей Копиркин е извикан в Москва за консултации, съобщи руското външно министерство.
„Посланикът на Руската федерация в Република Армения С.П. Копиркин е извикан в Москва за консултации във връзка със стъпките на арменското ръководство към сближаване с Европейския съюз, които са вредни за сътрудничеството в рамките на ЕАЕС“, се казва в изявлението.
Вчера, след срещата на върха на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) в Астана, страните членки Русия, Беларус, Киргизстан и Казахстан призоваха Армения, държава членка, да проведе референдум за избора между ЕС и ЕАЕС възможно най-скоро.
В съвместно изявление на страните членки на ЕАЕС се посочва, че на заседание на Висшия Евразийски икономически съвет през декември ще бъде представен доклад за възможните последици от суспендирането на Договора за ЕАЕС за Армения. Решението за подготовка на такъв документ е взето поради сериозните рискове за икономическата сигурност на страните от съюза, свързани с намерението на Армения да се присъедини към ЕС.
На пресконференция след срещата на върха в Астана руският президент Владимир Путин заяви, че ако Ереван напусне ЕАЕС, ще загуби достъп до зоната за свободна търговия на съюза, ще се изправи пред по-високи железопътни тарифи и по-строги изисквания за транспортните компании. Покачването на цените на енергията може да струва на Армения поне 14% от БВП, добави Путин.
В същото време, според руския президент, каквито и решения да вземе Армения относно продължаващото си членство в ЕАЕС, това няма да навреди на хуманитарните и политическите връзки с Русия. „В този случай говорим за чисто икономически въпроси.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Откъде накъде в България
5 Румен Радев
До коментар #3 от "Откъде накъде в България":Ако в Армения се проведе референдум за ЕС, ще предложа такъв да се проведе и в България!!
09:59 30.05.2026
7 С референдум
До коментар #4 от "Оги":я плашат наглеците! Ох ние поне минахме метър!
10:02 30.05.2026
8 Костадинов
До коментар #6 от "Васил":И Украйнците не искаха да са на страната на губещите и бавноразвиващите и мордор ги нападна.
10:04 30.05.2026
9 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Само pycopoбите ще останете да лижете Zagниците на братята ви татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумици, ингуши, лезгини, осетинци, марийци, кабардинци, удмурти, якути, кумици, коми, буряти, кюрди, тувинци, калмици и карачаевци
10:05 30.05.2026
12 да питам
До коментар #5 от "Румен Радев":А за Боташ що не предложи?!
10:15 30.05.2026
13 Оракула от Делфи
Киргизите "ако някой им свирне с пълна каца с мед" и са готови да "сложат чалмите " веднага!
И Путин ще гони по "баири и сукаци докато някоя Пакистанска формация ги обяви за
тяхна неприкосновенна религиозна собственост!!!!
Казахстан рано или късно ще поеме сам своя път , икономиката им е доста силна ,
а и имат много естествени ресурси, нефт,газ и природни изкопаеми,
които много държави желаят!
Путин успя да съсипе и Руската федерация с диктаторските си имперски фасони!
10:27 30.05.2026