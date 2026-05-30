Новини
Свят »
Армения »
Москва извика за консултации посланика си в Ереван заради стъпките на Армения към сближаване с ЕС

Москва извика за консултации посланика си в Ереван заради стъпките на Армения към сближаване с ЕС

30 Май, 2026 09:44, обновена 30 Май, 2026 09:50 696 13

  • армения-
  • европейски съюз-
  • казахстан-
  • русия-
  • посланик

Русия, Беларус, Киргизстан и Казахстан призоваха страната да проведе референдум за избора между ЕС и ЕАЕС "възможно най-скоро"

Москва извика за консултации посланика си в Ереван заради стъпките на Армения към сближаване с ЕС - 1
Сергей Копиркин, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският посланик в Армения Сергей Копиркин е извикан в Москва за консултации, съобщи руското външно министерство.

„Посланикът на Руската федерация в Република Армения С.П. Копиркин е извикан в Москва за консултации във връзка със стъпките на арменското ръководство към сближаване с Европейския съюз, които са вредни за сътрудничеството в рамките на ЕАЕС“, се казва в изявлението.

Вчера, след срещата на върха на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) в Астана, страните членки Русия, Беларус, Киргизстан и Казахстан призоваха Армения, държава членка, да проведе референдум за избора между ЕС и ЕАЕС възможно най-скоро.

В съвместно изявление на страните членки на ЕАЕС се посочва, че на заседание на Висшия Евразийски икономически съвет през декември ще бъде представен доклад за възможните последици от суспендирането на Договора за ЕАЕС за Армения. Решението за подготовка на такъв документ е взето поради сериозните рискове за икономическата сигурност на страните от съюза, свързани с намерението на Армения да се присъедини към ЕС.

На пресконференция след срещата на върха в Астана руският президент Владимир Путин заяви, че ако Ереван напусне ЕАЕС, ще загуби достъп до зоната за свободна търговия на съюза, ще се изправи пред по-високи железопътни тарифи и по-строги изисквания за транспортните компании. Покачването на цените на енергията може да струва на Армения поне 14% от БВП, добави Путин.

В същото време, според руския президент, каквито и решения да вземе Армения относно продължаващото си членство в ЕАЕС, това няма да навреди на хуманитарните и политическите връзки с Русия. „В този случай говорим за чисто икономически въпроси.“


Армения
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.Кероркян

    2 1 Отговор
    Къща на рашките и от Армения!

    09:52 30.05.2026

  • 2 ФАКТ

    8 2 Отговор
    Гл пакът Путин загуби и армения..Купейките при сти и пр 0 скубани му оляскат.

    09:55 30.05.2026

  • 3 Откъде накъде в България

    1 8 Отговор
    не се проведе референдум, а в Армения да се прави? Какво е това безобразие?


    Урсула фон дер Лайен

    Коментиран от #5

    09:56 30.05.2026

  • 4 Оги

    7 3 Отговор
    Тия се уплашиха и от дребна Армения и започнаха да я плашат. Пълни жалкари.

    Коментиран от #7

    09:56 30.05.2026

  • 5 Румен Радев

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Откъде накъде в България":

    Ако в Армения се проведе референдум за ЕС, ще предложа такъв да се проведе и в България!!

    Коментиран от #12

    09:59 30.05.2026

  • 6 Васил

    6 2 Отговор
    Арменците не искат да са страната на губещите нормално!

    Коментиран от #8

    10:00 30.05.2026

  • 7 С референдум

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Оги":

    я плашат наглеците! Ох ние поне минахме метър!

    10:02 30.05.2026

  • 8 Костадинов

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Васил":

    И Украйнците не искаха да са на страната на губещите и бавноразвиващите и мордор ги нападна.

    10:04 30.05.2026

  • 9 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    5 1 Отговор
    Копеек, още един "стратегически партньор" на блатото ще се освободи от оковите московските монголо-татари. 🤣🤣🤣
    Само pycopoбите ще останете да лижете Zagниците на братята ви татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумици, ингуши, лезгини, осетинци, марийци, кабардинци, удмурти, якути, кумици, коми, буряти, кюрди, тувинци, калмици и карачаевци

    10:05 30.05.2026

  • 10 Бангаранга

    2 1 Отговор
    Ще стигнат тока и горивата,но Армения догодина ще спечели Евровизия.Все пак ще влизат в клуба на богатите.

    10:09 30.05.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Путилифона бат Путйо измреца каде ерменскио макък го одарил у петите!

    10:13 30.05.2026

  • 12 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Румен Радев":

    А за Боташ що не предложи?!

    10:15 30.05.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    "Опорките" на Путин , ще бъдат сведени може би до две диктатури , Белорусия и Киргистан!!
    Киргизите "ако някой им свирне с пълна каца с мед" и са готови да "сложат чалмите " веднага!
    И Путин ще гони по "баири и сукаци докато някоя Пакистанска формация ги обяви за
    тяхна неприкосновенна религиозна собственост!!!!
    Казахстан рано или късно ще поеме сам своя път , икономиката им е доста силна ,
    а и имат много естествени ресурси, нефт,газ и природни изкопаеми,
    които много държави желаят!
    Путин успя да съсипе и Руската федерация с диктаторските си имперски фасони!

    10:27 30.05.2026