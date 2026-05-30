Голяма сензация на Ролан Гарос: Млада бразилска звезда детронира Новак Джокович

Младата бразилска звезда Жоао Фонсека демонстрира за пореден път, че е роден за голямата сцена, сътворявайки суперсензация на Ролан Гарос в петък вечер. 19-годишният талант от веригата NextGenATP показа невероятен характер, след като осъществи паметен обрат от два сета пасив, за да шокира носителя на рекордните 24 титли от Големия шлем Новак Джокович. Бразилецът триумфира с 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 в един от най-зрелищните мачове от началото на надпреварата в Париж, изхвърляйки поредния голям фаворит за трофея в рамките на само два дни.

Само ден след шокиращото отпадане на Яник Синер от Хуан Мануел Серундоло в четвъртък, Фонсека пречупи съпротивата на Джокович след епичен дуел, продължил цели 4 часа и 53 минути. Това развитие вкара още повече интрига в една от най-отворените и непредвидими схеми в турнирите от Шлема в последно време.

Двубоят премина през изключително драматични моменти, като поставеният под номер 28 в схемата бразилец се оказа само на пет точки от поражението в четвъртия сет. При резултат 3-4 и 15/40 на свой сервис, Фонсека показа железни нерви, отрази две точки за пробив и се възползва максимално от импулса в играта си, за да измъкне частта и да прати срещата в решителен пети сет. В него 39-годишният Джокович изпитваше видими физически затруднения в паузите между точките, но въпреки това впрегна целия си опит и бързо натрупа ранен аванс от 3-1 гейма.

Южноамериканецът обаче отказа да се предаде и отново намери сили за отпор срещу легендарния си съперник. Фонсека спечели шест от последните осем гейма в мача, за да подпечата своята знаменита победа в Париж. Това е втори успех в кариерата на младия бразилец срещу представител на Топ 10 на световната ранглиста, след като на Аустрелиън Оупън през 2025 година той елиминира и Андрей Рубльов. С този триумф тийнейджърът не само си осигури място в следващата фаза, но и доказа, че притежава психика за най-големите тенис битки в света.