Грузинец в ПСЖ: Можем да победим всеки съперник

30 Май, 2026 09:59 457 0

Хвича Кварацхелия направи равносметка за адаптацията на състава спрямо миналата година

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Грузинското крило на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия коментира развитието на отбора през настоящата кампания и изрази сериозна увереност преди предстоящия финал в Шампионската лига срещу Арсенал. Нападателят, който има впечатляващите 10 гола и 6 асистенции в 15 мача в турнира през този сезон, направи равносметка за адаптацията на състава спрямо миналата година.

„Мисля, че настъпиха доста промени, тъй като много отбори вече бяха проучили стила ни на игра от миналия сезон. Съперниците се опитваха да неутрализират силните ни страни, но ние показахме, че сме способни да намираме решения във всяка ситуация и да действаме успешно срещу всеки опонент. Отнасяме се с уважение към всички противници, но сме уверени в качествата си и знаем, че можем да победим всеки отбор. Най-важното е да се концентрираме върху собствената си игра и именно към това се придържаме", сподели Кварацхелия. Той допълни, че в известна степен нещата са се запазили, тъй като целта на тима винаги е да поддържа най-високо ниво.

Футболистът призна за сериозните изпитания, през които френският гранд е преминал в опитите си да дублира европейския си триумф. По думите му липсата на почивка след огромния брой двубои е повлияла на старта на кампанията, но колективът е намерил правилния път.

„Не е лесно да защитаваш титлата си в Шампионската лига. Осъзнаваме, че сме действащи шампиони. Началото на сезона не се разви така, както ни се искаше. След големия брой мачове почти нямахме време за почивка, затова трябваше бързо да превключим и да докажем на всички, че миналогодишната ни победа беше заслужена", обясни грузинецът.

Въпреки колебливите първи стъпки, Пари Сен Жермен успя отново да стигне до най-важния мач в Европа. 25-годишният играч вярва, че ключът към успеха се крие в отборната игра и пълното себераздаване.

„В началните етапи на сезона се сблъскахме с трудности, но след това осъзнахме, че трябва да правим това, което умеем най-добре. Отново започнахме да действаме като едно цяло, продължихме да побеждаваме и успяхме да стигнем до финала. Това е много важно за нас. Знаем, че оставаме действащи шампиони и сме способни отново да спечелим този трофей. Разбира се, ще бъде изключително трудно, но вече неведнъж сме доказвали, че можем да победим всеки съперник, ако показваме своя футбол и се раздаваме напълно в играта“, каза в заключение Кварацхелия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

