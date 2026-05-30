Вратар отложи сватбата си заради Световното първенство

30 Май, 2026 11:30

Той призна, че участието му в най-големия футболен турнир "не е лоша причина за отмяна"

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Оукланд ФК Майкъл Ууд трябваше да отложи плановете си за сватба, след като беше повикан в националния отбор на Нова Зеландия за Световното първенство. Той призна, че участието му в най-големия футболен турнир "не е лоша причина за отмяна".

Ууд се сгоди преди близо 12 месеца, когато нямаше представа, че ще бъде в плановете на селекционера Дарън Бейзли за Мондиал 2026 и възнамеряваше да се ожени за годеницата си Зана Рентън около финалите на шампионата в Северна Америка между 11 юни и 19 юли.

"Годеницата ми наистина ме подкрепи. Не е лошо да отмениш сватбата си заради Световния шампионат. Това се случва само един път на всеки четири години. Просто ще го направим не точно в този момент", каза 27-годишният вратар пред медиите в страната.

Нова Зеландия е в група "G" на турнира с отборите на Белгия, Египет и Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    12:12 30.05.2026

