Случаят "Баба Алино": Освободиха задържаните служители на украинската фирма

Тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството в незаконния град край Варна, са освободени, съобщават от БНТ.
Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа. Работата с тях обаче е приключила. Според информация на "По света и у нас" на тези служители не е повдигнато обвинение. Затова и те са освободени.
От украинската фирма отказаха коментар по казуса.
Вчера разследващите влязоха в офиса на въпросната украинска фирма и иззеха документи във връзка с досъдебното производство.
Интересна подробност в този казус е, че въпреки скандала и разследването, които съпътстваха това селище, в един от сайтовете на украинската фирма все още се продават недвижими имоти, като квадратният метър на някои от тях започва от 1600 евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
самодапопитам
А орден,, Стара планина"
КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Нема строителни книжа
Коцев, плачеш за арест.
Коментиран от #6, #7
13:12 30.05.2026
Зевс
Един шофьор
нукио
До коментар #3 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":Не съм от Варна, но да попитам, ако е земеделска земя, как е продадена на чужденци извън ерогейскииия съюз?
Мурка
До коментар #3 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":ПЛАЧЕ ЗА ПОЧИВКА В-------------------БЕЛЕНЕ
Овчар
Сталин
Така де
До коментар #1 от "самодапопитам":2005 година държавната земя край варна
Е заменена за частен имот.
И Баба Алино става частна.
Реалист
До коментар #10 от "Сталин":Е в играта.
Щото не е упражнил правата си да спре строежа.
Налудник
Сталин
Стрелят
Така де
До коментар #6 от "нукио":Баба Алино е заменен 2005г за частен имот.
И Баба Алино става частна.
Сталин
До коментар #12 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":Коцев и Потника са украински жидове,Варна е една от най корумпираните общини в България населена с нагли корумпирани евреи и арменци
Коментиран от #23, #55
13:22 30.05.2026
КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Това епрестъпно
13:26 30.05.2026
22 така й
До коментар #11 от "Така де":На кого е била, кой я продаде, на кого я продаде? Имат ли право чужденци да купуват земеделска земя? Въпроси на който до сега не съм чул отговори. Само за строежи се говори, но те са построени върху нещо, а не във въздуха. трябва да започне от А, а не от Й.
То беше ясно
1622оо
До коментар #16 от "Така де":Кой е собственика на земята към момента на строителството и сега? Ако е земеделска земя, имат ли право, по нашето законодателство, украинци да закупуват земеделска земя?
ВКК 531
ООрана държава
29 Чуй, чуй
До коментар #26 от "1622оо":земятя не е зеделска. Това е гора, гора, гора.
Браво
До коментар #9 от "Овчар":Добре е че си овчар, рядкост са у нас за съжаление, но мислиш правилно, много точно го каза, поздравление!!!!
13:37 30.05.2026
Така де
До коментар #26 от "1622оо":Исторически статут и замянаДържавна собственост: Първоначално целият терен е бил държавна собственост, управляван като горски фонд от Министерството на земеделието и храните.Замяна (2005 г.):
През 2005 г. държавният имот е заменен срещу частен имот на друго място, в резултат на което преминава в частна собственост.
Законова забрана за строителствоСтатут на гора: Въпреки преминаването в частни ръце, земята попада в обхвата на параграф 3, ал. 1 от Закона за горите.
Забрана за промяна на предназначението: Законът изрично забранява промяна на предназначението на земи, придобити чрез заменки от горския фонд. По документи теренът продължава да се води гора и върху него не може да се строи законно.
Кмета Коцев нищо не знае. Плаче за арест.
КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Ша ти решат проблемите
Тома
КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Такива строежи задължително се контролират от общината.
БОРУНА ЛОМ
До коментар #10 от "Сталин":Станахме като в Русия.
39 По нагли, крадливи
Трябваше да обвинят всички, че не са им узаконили подкупите взети от украта... А, че Коцев почти цяла година го развяваха като парцал из арестите, това не е важно, през това време са галили по главичката украйнеца да строи .
Не ми се мисли какво ще излезе в Бургас, като се махне "гордостта" на гробаджии и автото..а тук играха заедно с две светила още Ментата и хотелиера почетен консул на Украйна...
Реалист
До коментар #22 от "така й":защото на никой не му се бърка в айната че много смърди.
Ленин
До коментар #10 от "Сталин":Знаеш ли, колко такива руски градове има в България и ти се хвалеше, че богати руски чужденци си купували имоти.
Хи хи
До коментар #43 от "Ленин":Не бе, руснаците дето изкупиха черноморието не са богати, а на руска минимална заплата !!!
Странно
Извод от историята
До коментар #31 от "Така де":Всичко започва от Закона за реституция на Лучников и СДС.
По точно казано сега БАНГАРАНГА/хаос/.
Разкрития
Шефът на КУБ,Неврозов се оказа "братушка" приел украинско гражданство през 2009-та година.😜🤣
Дик диверсанта
До коментар #11 от "Така де":При триглавата ламя, Станишеф е комунист, изводите за вас.
Ако знаете колко заменки има при станишката, просто не е истина.
Ганя Путинофила
О, да....
А бе, много шем се вдигна за да приберат власт имащите, като награда за труда, още няколко милиона.
Що бе?
До коментар #1 от "самодапопитам":С опрян наган до главата, всеки ще продаде или дори ще подари.
Ще има
КАКВО ЛОШО ИМА?
?????
До коментар #17 от "Сталин":Какво общо имат евреите и арменците. Те са много читави хора, но руснаците/украинците завладяха Варна и цялото крайбрежие. А в Павликени няма кьорав руснак или украинец. Що ли?
В руския квартал на Поморие, българи не останаха - продават на безценица и бягат!
14:32 30.05.2026
Ха-ха
Съгласен!
До коментар #21 от "Нашийник":Питай масква защо се бавят, та не пуснат поредната фалшива новина за да зомбират тия като теб.
Сега
Бай той Толстой
До коментар #48 от "Разкрития":Че то други украинци има ли?
Така е.
До коментар #38 от "БОРУНА ЛОМ":Където стъпи руснак или укра води със себе си и корупцията.
НА САЩ СИ ПОДАРИХМЕ ОТБРАНАТА
прав си
До коментар #34 от "Тома":За българи - не може, но за украинци /бежанци/ - маже. За тях нашите закони не важат!
пенсионер от Варна
ПАРИТЕ НЯМАТ НАЦИОНАЛНОСТ И СУВЕРЕНИТЕТ
смях в залата
Точно
До коментар #49 от "Дик диверсанта":така . И Камчия пак при Станишев започна заграбването .
Сбъркана държава
До коментар #34 от "Тома":Прекарали са им ток и вода защото имат Удостоверение за търпимост, което пък се издава на базата на незаконен строеж. Излиза че ако всичко ти е законно не ти пускат вода и ток. но ако си нередовен веднага те свързват.
