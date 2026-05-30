Случаят "Баба Алино": Освободиха задържаните служители на украинската фирма

30 Май, 2026 13:10 1 974 69

Случаят "Баба Алино": Освободиха задържаните служители на украинската фирма - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството в незаконния град край Варна, са освободени, съобщават от БНТ.
Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа. Работата с тях обаче е приключила. Според информация на "По света и у нас" на тези служители не е повдигнато обвинение. Затова и те са освободени.

От украинската фирма отказаха коментар по казуса.

Вчера разследващите влязоха в офиса на въпросната украинска фирма и иззеха документи във връзка с досъдебното производство.

Интересна подробност в този казус е, че въпреки скандала и разследването, които съпътстваха това селище, в един от сайтовете на украинската фирма все още се продават недвижими имоти, като квадратният метър на някои от тях започва от 1600 евро.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 самодапопитам

    72 1 Отговор
    КОЙ и КОГА продаде земята на украинците????????

    Коментиран от #11, #52

    13:11 30.05.2026

  • 2 А орден,, Стара планина"

    49 3 Отговор
    Кога ще им връчиме?

    13:12 30.05.2026

  • 3 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    47 11 Отговор
    Има нотариални актове
    Нема строителни книжа

    Коцев, плачеш за арест.

    Коментиран от #6, #7

    13:12 30.05.2026

  • 4 Зевс

    56 1 Отговор
    Трябва тотална чистка на съд и прокуратура, в противен случай ще си живеем в същата кочина до завинаги!

    13:13 30.05.2026

  • 5 Един шофьор

    40 0 Отговор
    Панаирии, паанаиири!

    13:13 30.05.2026

  • 6 нукио

    51 5 Отговор

    До коментар #3 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":

    Не съм от Варна, но да попитам, ако е земеделска земя, как е продадена на чужденци извън ерогейскииия съюз?

    Коментиран от #16

    13:14 30.05.2026

  • 7 Мурка

    До коментар #3 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":

    ПЛАЧЕ ЗА ПОЧИВКА В-------------------БЕЛЕНЕ

    13:15 30.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Овчар

    39 2 Отговор
    Всъщност няма никакво значение кой ще седне на трона , сценария е един и същ вече почти 40 години..В народното събрание. : В началото едните ще изнасилват другите това разбира се е незаконно , после изнасилвачите преди да бъдат обвинени ще намерят кредит и ще платят на изнасилените и те вече няма да са жертви а проститутки и всичко става законно...! После 240 парцала ще се обединят и ще започнат да изнасилват народа...! Позната картинка..

    Коментиран от #30

    13:16 30.05.2026

  • 10 Сталин

    48 5 Отговор
    И в Африка няма такава държава ,да дойдат чужденци и да си построят град ,представете си мащабите на корупцията и разрухата в България,всички които са участвали с тая кошерна схема са директна заплаха за сигурността на държавата и всички тези негодници които са подписвали документи кметове архитекти съдии нотариуси и други корумпета трябва да бъдат арестувани и вкарани в пандиза

    Коментиран от #12, #38, #43

    13:16 30.05.2026

  • 11 Така де

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "самодапопитам":

    2005 година държавната земя край варна
    Е заменена за частен имот.
    И Баба Алино става частна.

    Коментиран от #22, #49

    13:18 30.05.2026

  • 12 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    19 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Е в играта.
    Щото не е упражнил правата си да спре строежа.

    Коментиран от #17

    13:20 30.05.2026

  • 13 Налудник

    27 2 Отговор
    Някой да е изненадан?

    13:20 30.05.2026

  • 14 Сталин

    32 8 Отговор
    Укрите в България са спящи терористични клетки ,които събират информация за за стратегически обекти които да бъдат бомбени когато трябва,като тази терористична операция на на укрите миналата седмица където убиха 49 деца в онова училище ,с подкрепата на Палантир които тестваха изкуствен интелект за насочване на ракетите

    Коментиран от #32

    13:20 30.05.2026

  • 15 Стрелят

    29 0 Отговор
    на посоки , дейност никаква , борчовете растат, държавата в тресавището до шия , а те нищо продуктивно или някакъв план и път ! Можеш ли да си представиш само какъв апарат от хрантутници само са стоварили на гърба на българските граждани , дори всеки министър си има 4 -5 заместника ?!

    13:20 30.05.2026

  • 16 Така де

    13 5 Отговор

    До коментар #6 от "нукио":

    Баба Алино е заменен 2005г за частен имот.
    И Баба Алино става частна.

    Коментиран от #26

    13:22 30.05.2026

  • 17 Сталин

    29 4 Отговор

    До коментар #12 от "КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО":

    Коцев и Потника са украински жидове,Варна е една от най корумпираните общини в България населена с нагли корумпирани евреи и арменци

    Коментиран от #23, #55

    13:22 30.05.2026

  • 18 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    15 6 Отговор
    Пазиш ми си костюма на райета.
    Ша ти трябва.

    13:24 30.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    15 5 Отговор
    Що събираш данъци от незаконно строежи
    Това епрестъпно

    13:26 30.05.2026

  • 21 Нашийник

    23 3 Отговор
    Хора, какво става? 13:26 е вече, събота, а още няма статия за банкянския бандит? Няма ли да пуснете някоя негова мозъчна п.о.в.ъ.р.н.я?!? Да развали настроението на българите за у.и.кенда, както го правеше години наред?

    Коментиран от #57

    13:26 30.05.2026

  • 22 така й

    26 2 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    На кого е била, кой я продаде, на кого я продаде? Имат ли право чужденци да купуват земеделска земя? Въпроси на който до сега не съм чул отговори. Само за строежи се говори, но те са построени върху нещо, а не във въздуха. трябва да започне от А, а не от Й.

    Коментиран от #42

    13:26 30.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Така де

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "Така де":

    Виж пост 16

    13:28 30.05.2026

  • 25 То беше ясно

    25 1 Отговор
    защо трябваше да арестуват укрите, след като беше ясно ,че съвсем скоро ще ги освободят. Сега започва филма "Той ми каза така да направя".

    13:29 30.05.2026

  • 26 1622оо

    22 1 Отговор

    До коментар #16 от "Така де":

    Кой е собственика на земята към момента на строителството и сега? Ако е земеделска земя, имат ли право, по нашето законодателство, украинци да закупуват земеделска земя?

    Коментиран от #29, #31

    13:31 30.05.2026

  • 27 ВКК 531

    25 1 Отговор
    Екстрадирайте ги обратно там, откъдето са дошли!

    13:31 30.05.2026

  • 28 ООрана държава

    21 3 Отговор
    Пращай на фронта

    13:32 30.05.2026

  • 29 Чуй, чуй

    17 1 Отговор

    До коментар #26 от "1622оо":

    земятя не е зеделска. Това е гора, гора, гора.

    13:34 30.05.2026

  • 30 Браво

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    Добре е че си овчар, рядкост са у нас за съжаление, но мислиш правилно, много точно го каза, поздравление!!!!

    13:37 30.05.2026

  • 31 Така де

    20 2 Отговор

    До коментар #26 от "1622оо":

    Исторически статут и замянаДържавна собственост: Първоначално целият терен е бил държавна собственост, управляван като горски фонд от Министерството на земеделието и храните.Замяна (2005 г.):
    През 2005 г. държавният имот е заменен срещу частен имот на друго място, в резултат на което преминава в частна собственост.
    Законова забрана за строителствоСтатут на гора: Въпреки преминаването в частни ръце, земята попада в обхвата на параграф 3, ал. 1 от Закона за горите.

    Забрана за промяна на предназначението: Законът изрично забранява промяна на предназначението на земи, придобити чрез заменки от горския фонд. По документи теренът продължава да се води гора и върху него не може да се строи законно.

    Кмета Коцев нищо не знае. Плаче за арест.

    Коментиран от #47

    13:37 30.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    11 4 Отговор
    Обади се на ТИМ
    Ша ти решат проблемите

    13:40 30.05.2026

  • 34 Тома

    26 2 Отговор
    Много е интересно след като нямат законни документи как им пуснаха ток и вода.Защото на българите такава аванта никой не им пуска хем със законни документи

    Коментиран от #63, #69

    13:43 30.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    15 4 Отговор
    Признай си всичко без бой.
    Такива строежи задължително се контролират от общината.

    13:47 30.05.2026

  • 37 Я си

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "Сталин":

    Е.П.М.

    13:48 30.05.2026

  • 38 БОРУНА ЛОМ

    5 10 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Станахме като в Русия.

    Коментиран от #60, #64

    13:49 30.05.2026

  • 39 По нагли, крадливи

    16 2 Отговор
    мафиоти от гробаджии няма, издали удостоверенията за търпимост за "ПОСТРОЕНИ" сгради преди далечната 2001 година, през 2023 год, казали на украта строи... и всички след това са виновни, че са им хванали фалшификацийте и кражбите, но те само издали най-важния документ за да почне незаконно строителство... Какво толкова,
    Трябваше да обвинят всички, че не са им узаконили подкупите взети от украта... А, че Коцев почти цяла година го развяваха като парцал из арестите, това не е важно, през това време са галили по главичката украйнеца да строи .
    Не ми се мисли какво ще излезе в Бургас, като се махне "гордостта" на гробаджии и автото..а тук играха заедно с две светила още Ментата и хотелиера почетен консул на Украйна...

    13:49 30.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Реалист

    8 4 Отговор
    Ако фирмата е регистрирана в България е българска. А укринските граждани са етнически руснаци.

    13:51 30.05.2026

  • 42 Няма и да чуеш

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "така й":

    защото на никой не му се бърка в айната че много смърди.

    13:52 30.05.2026

  • 43 Ленин

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Знаеш ли, колко такива руски градове има в България и ти се хвалеше, че богати руски чужденци си купували имоти.

    Коментиран от #45

    13:52 30.05.2026

  • 44 Канала за трафик на КГБ Батуми варна

    9 0 Отговор
    Къв собственик,тоя е дясната ръка на боса на тая фирма йони Читадзе,бивш служител кгб,

    14:00 30.05.2026

  • 45 Хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ленин":

    Не бе, руснаците дето изкупиха черноморието не са богати, а на руска минимална заплата !!!

    14:04 30.05.2026

  • 46 Странно

    6 0 Отговор
    Такива топоними като Али баба, Шехерезада,голямата и малката баба,не са ли опасни за държавата...местността се казва светеца...баба Алино е било отдавна

    14:05 30.05.2026

  • 47 Извод от историята

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "Така де":

    Всичко започва от Закона за реституция на Лучников и СДС.
    По точно казано сега БАНГАРАНГА/хаос/.

    14:10 30.05.2026

  • 48 Разкрития

    5 5 Отговор
    Олег Невзоров - собственикът на скандалната групировка "КУБ" е сочен за фигура от проруското минало на Украйна и е обект на мащабни разследвания за измами в родния си град Одеса. Явява се като кандидат за кмет на Одеса от бившата проруска партия ОПЗЖ (Опозиционна платформа – За живот), която е официално забранена. Още през 2018 г. съдът в Украйна запорира цялото имущество на Невзоров и негови роднини заради разследвания за фалшифициране на финансови документи, банкови измами и незаконно притежание на оръжие. Невзоров е свързван и с проруски медийни проекти, като Телеграм канала 8News.
    Шефът на КУБ,Неврозов се оказа "братушка" приел украинско гражданство през 2009-та година.😜🤣

    Коментиран от #59

    14:15 30.05.2026

  • 49 Дик диверсанта

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    При триглавата ламя, Станишеф е комунист, изводите за вас.
    Ако знаете колко заменки има при станишката, просто не е истина.

    Коментиран от #68

    14:21 30.05.2026

  • 50 Ганя Путинофила

    3 1 Отговор
    Невзоров е руснак от Одеса с украински паспорт!

    14:23 30.05.2026

  • 51 О, да....

    3 0 Отговор
    Всички окупатори на БЪЛГАРСКА земя са невинни! И не само това - те са възхвала.
    А бе, много шем се вдигна за да приберат власт имащите, като награда за труда, още няколко милиона.

    14:23 30.05.2026

  • 52 Що бе?

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "самодапопитам":

    С опрян наган до главата, всеки ще продаде или дори ще подари.

    14:25 30.05.2026

  • 53 Ще има

    3 0 Отговор
    съд до дупка. Демерджо да прибира шампанското и да отменя зарята

    14:29 30.05.2026

  • 54 КАКВО ЛОШО ИМА?

    3 0 Отговор
    ЕВРОПА ДАВА ПАРИ НА УКРАЙНА, ТЕ ГИ ИНВЕСТИРАТ У НАС СЪС ЗНАНИЕТО НА УРСУЛА. БЛАГО КОЦЕВ НЯМА КАК ДА ЗНАЕ, КВО КАТО Е КМЕТ? ТОЙ ТРЯБВА САМО ДА ИСКА 15% ЗА КИРО И АСЕН!

    14:30 30.05.2026

  • 55 ?????

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Какво общо имат евреите и арменците. Те са много читави хора, но руснаците/украинците завладяха Варна и цялото крайбрежие. А в Павликени няма кьорав руснак или украинец. Що ли?
    В руския квартал на Поморие, българи не останаха - продават на безценица и бягат!

    14:32 30.05.2026

  • 56 Ха-ха

    6 1 Отговор
    Коцев се оплакал, че е бил изнудван. Много ми е интересно как е станало това. Сигурно украинеца го е бил по главата с куфара с парите и е викал: Взимай Благо, взимай, иначе ще продължавам да бия, ей...

    14:34 30.05.2026

  • 57 Съгласен!

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Нашийник":

    Питай масква защо се бавят, та не пуснат поредната фалшива новина за да зомбират тия като теб.

    14:35 30.05.2026

  • 58 Сега

    3 0 Отговор
    следвайте указанията на партия "Максуда" и изгонете украинската посланичка!

    14:35 30.05.2026

  • 59 Бай той Толстой

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Разкрития":

    Че то други украинци има ли?

    14:39 30.05.2026

  • 60 Така е.

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "БОРУНА ЛОМ":

    Където стъпи руснак или укра води със себе си и корупцията.

    14:39 30.05.2026

  • 61 НА САЩ СИ ПОДАРИХМЕ ОТБРАНАТА

    3 0 Отговор
    НА ТУРЦИЯ БОТАШ. СЕЛИЩЕТО НА р. КАМЧИЯ ПОДАРИХМЕ НА РАША, ЗАЩО "БАБА АЛИНА" ДА НЕ ГО ДАДЕМ НА УКРАЙНА? ТАКА СИ ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТТА И ДА НЕ НИ ПИПА НИКОЙ!

    14:40 30.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 прав си

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тома":

    За българи - не може, но за украинци /бежанци/ - маже. За тях нашите закони не важат!

    14:42 30.05.2026

  • 64 Така е.

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "БОРУНА ЛОМ":

    Където стъпи руснак или укра води със себе си и корупцията.

    14:42 30.05.2026

  • 65 пенсионер от Варна

    4 0 Отговор
    укрите стават все по-нагли. и днес се натъкнах на това при движение в града ! прояви я младеж на възраст за фронтови герой !

    14:46 30.05.2026

  • 66 ПАРИТЕ НЯМАТ НАЦИОНАЛНОСТ И СУВЕРЕНИТЕТ

    3 0 Отговор
    РУСНАЦИ И УКРАИНЦИ СА ЕДНО, ВЕКОВЕ СА БИЛИ ЕДНА ДЪРЖАВА, А МАФИЯТА НЕ ПОЗНАВА НАРОДНОСТ, ЕТНОС, РЕЛИГИЯ И ГРАНИЦИ, ВКЛ. И НАШАТА МАФИЙКА. ПАТРИОТА КОСТЯ НЕ СЕ ГНУСИ ОТ РУБЛИТЕ!

    14:48 30.05.2026

  • 67 смях в залата

    1 0 Отговор
    Целта е постигната. Принудиха Украинеца да напусне България и да не е защитен свидетел по разследването на Благо

    14:52 30.05.2026

  • 68 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Дик диверсанта":

    така . И Камчия пак при Станишев започна заграбването .

    14:55 30.05.2026

  • 69 Сбъркана държава

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тома":

    Прекарали са им ток и вода защото имат Удостоверение за търпимост, което пък се издава на базата на незаконен строеж. Излиза че ако всичко ти е законно не ти пускат вода и ток. но ако си нередовен веднага те свързват.

    14:56 30.05.2026

