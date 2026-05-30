Нападател на Арсенал: Готови сме да пишем история

30 Май, 2026 10:30 423 0

Финалът на Шампионската лига през 2026 г. между ПСЖ и Арсенал ще се проведе в събота, 30 май, на „Пушкаш Арена“ в Будапеща

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Арсенал Букайо Сака отбеляза преди финала на Шампионската лига срещу ПСЖ, че лондонският отбор е силно мотивиран преди мача.

„Ние сме ентусиазирани. Знаем, че можем да направим история и това е достатъчна мотивация за Арсенал. Извървях дълъг път с клуба, с всичките му възходи и падения. Трябва обаче да останем фокусирани върху този финал. Може да ни очаква див парад в Лондон в неделя. Нашият отбор имаше седмица, за да се възстанови и подготви. Финалът няма да се реши от минути, а от определени моменти. Микел Артета ясно заяви, че мисията му е да върне клуба на върха. Гордея се, че постигнахме това. Беше дълго пътуване с някои разочарования, но се подкрепяхме взаимно и продължихме напред“, каза Сака на пресконференцията преди мача.

Финалът на Шампионската лига през 2026 г. между ПСЖ и Арсенал ще се проведе в събота, 30 май, на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

