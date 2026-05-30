Пълен хаос: Хедлайнери се оттеглят от участие в музикална инициатива на Доналд Тръмп

Ден, след като бяха обявени първите изпълнители в свързаната с американския президент инициатива Freedom 250 за шоу събития под надслов "Големият панаир на американските щати", някои от участниците започват да се отказват, предаде Асошиейтед прес. Рапърът Young MC, група Commodores, Морис Дей и кънтри певицата Мартина Макбрайд съобщиха, че няма да участват в инициативата, която е планирано да се проведе във вашингтонския парк National Mall през юни и през юли, пише dir.bg.

Представител на Freedom 250 не отговори веднага на запитването за коментар относно отказа на артистите са сред певците и музикантите, които отказват музиката им да бъде пускана на изяви на Тръмп.

Сред изпълнителите, обявени в програмата на инициативата, е и поп дуото Milli Vanilli, което нашумя през 90-те години.

Фронтмените в оригиналния състав на дуета - Роб Пилатус и Фаб Морван, бяха дискредитирани, след като бе разкрито, че не пеят, а само имитират пеене. Те спечелиха награда "Грами" през 1990 г. за най-добър изгряващ изпълнител, но призът им бе отнет след избухването на скандала. Пилатус и Морван издадоха през 1993 г. албум под собствените си имена - Rob & Fab, но той се продаваше слабо, припомня Асошиейтед прес. Пилатус почина през 1998 г., докато Морван опита да прави солова кариера и публикува мемоари, които му донесоха номинация за "Грами" за най-добра аудиокнига, пише БТА.

Една от певиците от настоящия състав на Milli Vanilli - Джоди Роко, каза за Асошиейтед прес, че нито тя, нито сестра ѝ Линда Роко, нито някой от студийните вокалисти, които са пели под името Milli Vanilli, е бил поканен да участва във Freedom 250. "Сестра ми и аз бяхме шокирани да видим името, под което се изявяваме – Milli Vanilli, сред обявените изпълнители", пише Джоди Роко.