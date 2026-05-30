Новини
Любопитно »
Пълен хаос: Хедлайнери се оттеглят от участие в музикална инициатива на Доналд Тръмп

Пълен хаос: Хедлайнери се оттеглят от участие в музикална инициатива на Доналд Тръмп

30 Май, 2026 13:15 1 044 12

  • хаос-
  • доналд тръмп-
  • хедлайнери-
  • отказват-
  • инициатива-
  • national mall

Рапърът Young MC, група Commodores, Морис Дей и кънтри певицата Мартина Макбрайд няма да участват в инициативата, планирана да се проведе във вашингтонския парк National Mall през юни и през юли

Пълен хаос: Хедлайнери се оттеглят от участие в музикална инициатива на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ден, след като бяха обявени първите изпълнители в свързаната с американския президент инициатива Freedom 250 за шоу събития под надслов "Големият панаир на американските щати", някои от участниците започват да се отказват, предаде Асошиейтед прес. Рапърът Young MC, група Commodores, Морис Дей и кънтри певицата Мартина Макбрайд съобщиха, че няма да участват в инициативата, която е планирано да се проведе във вашингтонския парк National Mall през юни и през юли, пише dir.bg.

Представител на Freedom 250 не отговори веднага на запитването за коментар относно отказа на артистите са сред певците и музикантите, които отказват музиката им да бъде пускана на изяви на Тръмп.

Сред изпълнителите, обявени в програмата на инициативата, е и поп дуото Milli Vanilli, което нашумя през 90-те години.

Фронтмените в оригиналния състав на дуета - Роб Пилатус и Фаб Морван, бяха дискредитирани, след като бе разкрито, че не пеят, а само имитират пеене. Те спечелиха награда "Грами" през 1990 г. за най-добър изгряващ изпълнител, но призът им бе отнет след избухването на скандала. Пилатус и Морван издадоха през 1993 г. албум под собствените си имена - Rob & Fab, но той се продаваше слабо, припомня Асошиейтед прес. Пилатус почина през 1998 г., докато Морван опита да прави солова кариера и публикува мемоари, които му донесоха номинация за "Грами" за най-добра аудиокнига, пише БТА.

Една от певиците от настоящия състав на Milli Vanilli - Джоди Роко, каза за Асошиейтед прес, че нито тя, нито сестра ѝ Линда Роко, нито някой от студийните вокалисти, които са пели под името Milli Vanilli, е бил поканен да участва във Freedom 250. "Сестра ми и аз бяхме шокирани да видим името, под което се изявяваме – Milli Vanilli, сред обявените изпълнители", пише Джоди Роко.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, паток

    11 0 Отговор
    Пак се резили адаша.

    Коментиран от #3

    13:17 30.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Има грешка, да се чете :
    "Големият панаир на американските щЕти"

    13:19 30.05.2026

  • 3 Селска патка, ПКП от Кърджали

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Дък, паток":

    Он си ги мина когнитивните тестове. Не мой да го резилиш.

    13:20 30.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    ❗" Колумбе, йе б ем ти откритието!"‼️

    13:23 30.05.2026

  • 5 Запознат

    2 3 Отговор
    Доналд Тръмп е голям бизнесмен но си навлече гнева на цял свят като изпълнява желанията на изпълнителната власт в сянка на Америка. Доналд Тръмп е велик бизнесмен но относно сащ и светът нищо не решава сам.

    Коментиран от #7

    13:24 30.05.2026

  • 6 Истинско обещание 🇮🇷

    5 0 Отговор
    Никой не иска да се занимава с терориста Доналд Дък който убива бебета и деца

    13:36 30.05.2026

  • 7 Доналд Дък, паток от пернишко

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Запознат":

    Гоуем е! десет пати е фалирал!

    Коментиран от #8

    13:36 30.05.2026

  • 8 Запознат

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Доналд Дък, паток от пернишко":

    Пълни глупости. Пре 80те години държи най голямите казина в лас Вегас. Има книга за него. Милиарди прави през миналия век.

    Коментиран от #12

    13:39 30.05.2026

  • 9 Я Да Хване !

    2 0 Отговор
    Цигулката !

    Коментиран от #10

    13:51 30.05.2026

  • 10 Може И !

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Я Да Хване !":

    Тромпета !

    Коментиран от #11

    13:56 30.05.2026

  • 11 И фДа Направи !

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Може И !":

    Дуо !

    За Тромпет !

    И Цигулка !

    13:57 30.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Запознат":

    ЗАПОЗНАТ, НО НЕ СЪВСЕМ😉
    2004.г
    "Веригата казина Trump Atlantic City Associates, собственост на американския магнат Доналд Тръмп, е поставена под закрила на американския закон за фалитите.
    Целта на фалита, който не е изненада за пазарните наблюдатели, е да позволи на Тръмп да изплати дълговете на компанията, които са в размер на 1,3 млрд. долара при 1,5 млрд. долара активи, след което казината трябва отново да започнат да функционират."

    14:36 30.05.2026