Пълен хаос: Хедлайнери се оттеглят от участие в музикална инициатива на Доналд Тръмп

Ден, след като бяха обявени първите изпълнители в свързаната с американския президент инициатива Freedom 250 за шоу събития под надслов "Големият панаир на американските щати", някои от участниците започват да се отказват, предаде Асошиейтед прес. Рапърът Young MC, група Commodores, Морис Дей и кънтри певицата Мартина Макбрайд съобщиха, че няма да участват в инициативата, която е планирано да се проведе във вашингтонския парк National Mall през юни и през юли, пише dir.bg.
Представител на Freedom 250 не отговори веднага на запитването за коментар относно отказа на артистите са сред певците и музикантите, които отказват музиката им да бъде пускана на изяви на Тръмп.
Сред изпълнителите, обявени в програмата на инициативата, е и поп дуото Milli Vanilli, което нашумя през 90-те години.
Фронтмените в оригиналния състав на дуета - Роб Пилатус и Фаб Морван, бяха дискредитирани, след като бе разкрито, че не пеят, а само имитират пеене. Те спечелиха награда "Грами" през 1990 г. за най-добър изгряващ изпълнител, но призът им бе отнет след избухването на скандала. Пилатус и Морван издадоха през 1993 г. албум под собствените си имена - Rob & Fab, но той се продаваше слабо, припомня Асошиейтед прес. Пилатус почина през 1998 г., докато Морван опита да прави солова кариера и публикува мемоари, които му донесоха номинация за "Грами" за най-добра аудиокнига, пише БТА.
Една от певиците от настоящия състав на Milli Vanilli - Джоди Роко, каза за Асошиейтед прес, че нито тя, нито сестра ѝ Линда Роко, нито някой от студийните вокалисти, които са пели под името Milli Vanilli, е бил поканен да участва във Freedom 250. "Сестра ми и аз бяхме шокирани да видим името, под което се изявяваме – Milli Vanilli, сред обявените изпълнители", пише Джоди Роко.
Доналд Дък, паток
13:17 30.05.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Големият панаир на американските щЕти"
13:19 30.05.2026
Селска патка, ПКП от Кърджали
До коментар #1 от "Доналд Дък, паток":Он си ги мина когнитивните тестове. Не мой да го резилиш.
13:20 30.05.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Запознат
13:24 30.05.2026
Истинско обещание 🇮🇷
Доналд Дък, паток от пернишко
До коментар #5 от "Запознат":Гоуем е! десет пати е фалирал!
13:36 30.05.2026
Запознат
До коментар #7 от "Доналд Дък, паток от пернишко":Пълни глупости. Пре 80те години държи най голямите казина в лас Вегас. Има книга за него. Милиарди прави през миналия век.
13:39 30.05.2026
Я Да Хване !
13:51 30.05.2026
Може И !
До коментар #9 от "Я Да Хване !":Тромпета !
13:56 30.05.2026
И фДа Направи !
До коментар #10 от "Може И !":Дуо !
За Тромпет !
И Цигулка !
13:57 30.05.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Запознат":ЗАПОЗНАТ, НО НЕ СЪВСЕМ😉
2004.г
"Веригата казина Trump Atlantic City Associates, собственост на американския магнат Доналд Тръмп, е поставена под закрила на американския закон за фалитите.
Целта на фалита, който не е изненада за пазарните наблюдатели, е да позволи на Тръмп да изплати дълговете на компанията, които са в размер на 1,3 млрд. долара при 1,5 млрд. долара активи, след което казината трябва отново да започнат да функционират."
14:36 30.05.2026