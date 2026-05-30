Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона официално представи новото си попълнение

Барселона официално представи новото си попълнение

30 Май, 2026 11:01 763 0

  • футбол-
  • антъни гордън-
  • барселона-
  • нюкасъл юнайтед

Английското крило пристига от Нюкасъл Юнайтед срещу сумата от 80 милиона евро

Барселона официално представи новото си попълнение - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Антъни Гордън официално беше представен като първото ново попълнение на Барселона за летния трансферен прозорец. Английското крило пристига от Нюкасъл Юнайтед срещу сумата от 80 милиона евро.

Каталунците действаха светкавично по сделката и финализираха трансфера в рамките на последните два дни. Вчера футболистът пристигна в Барселона, където премина медицинските прегледи, а днес официално сложи подписа си под договор до 30 юни 2031 година.

През изминалия сезон 25-годишният офанзивен играч записа 46 мача във всички турнири, в които реализира 17 попадения и добави 5 асистенции за общо 2869 минути на терена.

Следващото голямо предизвикателство пред Гордън ще бъде участието му на Световно първенство по футбол 2026 това лято.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове