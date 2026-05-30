Барселона официално представи новото си попълнение

Антъни Гордън официално беше представен като първото ново попълнение на Барселона за летния трансферен прозорец. Английското крило пристига от Нюкасъл Юнайтед срещу сумата от 80 милиона евро.

Каталунците действаха светкавично по сделката и финализираха трансфера в рамките на последните два дни. Вчера футболистът пристигна в Барселона, където премина медицинските прегледи, а днес официално сложи подписа си под договор до 30 юни 2031 година.

През изминалия сезон 25-годишният офанзивен играч записа 46 мача във всички турнири, в които реализира 17 попадения и добави 5 асистенции за общо 2869 минути на терена.

Следващото голямо предизвикателство пред Гордън ще бъде участието му на Световно първенство по футбол 2026 това лято.