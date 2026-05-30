Кой си затваря очите за "скелетите в гардероба" в Следствието и прокуратурата?

30 Май, 2026 17:23 720 10

"Оттеглянето на Сарафов от Националната следствена служба (НСлС) не е съдебна реформа, а снишаване да мине общественият интерес по темата и може би прегрупиране, което се случва отдолу", каза депутатът от ДБ Александра Стеркова.

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Борислав Сарафов каза, че няма да напуска съдебната система заради заветните 20 заплати, но така или иначе неговото право не се губи. Абсолютно недопустимо е при толкова публично достъпна информация, същата да не бъде проверена в някакъв скорошен момент и Сарафов да си тръгне от системата с въпросното обезщетени и потупване по гърба.

Това заяви в интервю за News.bg народният представител от "Демократична България" Александра Стеркова.

По думите ѝ оттеглянето на Сарафов от Националната следствена служба (НСлС) не е съдебна реформа, а снишаване да мине общественият интерес по темата и може би прегрупиране, което се случва отдолу. "Не смятам, че фокусът трябва да пада от темата, но подаването на оставката му да се смята за съдебна реформа", каза Стеркова.

Тя заяви, че не може да каже колко "скелети в гардероба" са останали в Следствието и прокуратурата по време на управлението им от страна на Сарафов, за да стане ясно дали ще видят бял ден или не. "Институциите успяват да си затварят здраво очите и затова ние настоявахме за формиране на временни комисии, за да може информацията да стане публична и информацията така, както е събрана и оповестена, да бъде изпратена към конкретните органи, да си замълчат или да смачкат сигнала", допълни Стеркова.

Народният представител заяви още, че не може да каже колко са делата на трупчета, тъй като няма такава информация, но от публични данни и от информация, която излиза непрекъснато е, че нямам особено големи съмнения, че има дела на трупчета.

"Необходими са изключително последователни усилия, за да може системата да се изчисти и веднъж изчистена, трябва да може да си свърши работата по всички други направления", добави Стеркова.

Тя се надява още, че рано или късно ще има правосъдие за разследванията, свързани с аферата "Осемте джуджета", убийството на Мартин Божанов-Нотариуса и темата, свързана с Петър Петров-Еврото и неговите мрежи за влияние.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сила

    6 1 Отговор
    За скелети питайте рожденичката Саня Армутлиева , тя си има вземане - даване със скелети ....още от ВИТИЗ

    17:32 30.05.2026

  • 2 НИЕ

    3 1 Отговор
    Ниe, от ПП-ЛГБТ и ДайБългария дори не на равихме опит за съдебна реформа докато сърбахме мазно турско кафенце от скута на шишо. Но всеки ден ще плюем по действията на Радев. Щото ви направихме много кадърна конституционна реформа с домова книга.

    17:32 30.05.2026

  • 3 Дориана

    5 1 Отговор
    ДБ преекспонират нещата. Много ясно, че оттеглянето на Сарафов от Следствената служба не е реформа и всички са наясно с това Тогава , защо те толкова напористо говорят неща, които всеки нормален и интелигентен човек знае. Те за по "умни " ли ,се мислят от всички та са тръгнали да дават "съвети"

    Коментиран от #10

    17:40 30.05.2026

  • 4 Емигрант

    1 1 Отговор
    Никой, абсолютно никой не трябва да остава в полиция, прокуратура, съд и следствие от назначените на ръководни постове в тези области от дуото Тиква/Пеевски през периодът им на контрол, диктат и самоуправство, защото и един да остане той ще "снася" важна информация винаги за да не го изпратят "на гости" при Св.Петър както обикновено практикува това дуо ! Радев трябва да постъпи така както постъпиха генералите Франко и Пиночет, особенно Пиночет, България разполага с достатъчно празни стадиони които да бъдат веднъж напълнени с хора за което са и построени и народът ще му остане много благодарен ! И понеже смъртното наказание не съществува, съвсем нормално ще бъде "запрещените" там да бъдат хранени само със солена риба и дневно да им се дава по 100 милилитра сладка течност или 80 милилитра вода колкото се полагаше на райони останали без вода и такива на воден режим ! Справедливо няли !

    17:44 30.05.2026

  • 5 Всичко

    0 1 Отговор
    не само , че не е сериозно , а е и абсолютно отвратително ! Гавра с държавата , гавра с българския народ !

    17:48 30.05.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ТИЯ ПЕПЕРУДИ ОТ ДБ ПЪК СА ТОЛКОВА КОРУМПИРАНИ, ЧЕ СИ Е ГАВРА ДА ГОВОРЯТ
    ЗА АНТИ -КОРУПЦИЯ

    Коментиран от #8

    17:48 30.05.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ОТ ДБ ЗАЩО НЕ КОМЕНТИРАТ
    ПОСЕЩЕНИЕТО НА РУДОЛФ ДЖУЛИАНИ В СОФИЯ ЗАЕДНО С ПОСЛАНИЧКАТА НА САЩ В ГЪРЦИЯ ?
    .....

    17:53 30.05.2026

  • 8 Не се ли срамуваш

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    сам като лудите да си пишеш плюсчетата ? Забравих, те лудите не умеят да разсъждават, как да се засрамят ?

    18:10 30.05.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Да прибави към делата и Баба Варна - произхода на инвестициите!

    18:10 30.05.2026

  • 10 Плетен чорап

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    През последните 20 години в тия служби (МВР, Прокуратура, следствие, съд) са назначавани и лансирани само техни, верни хора, които сега трябва да защитят ръцете, които са ги хранили, а те са ги хранили добре. Нищо читаво няма там, всички са обвързани, нишката не трябва да се дърпа, защото ще се разплете целия чорап.

    18:12 30.05.2026

