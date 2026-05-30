Въздушна опасност! Полетите на летището в Мюнхен бяха преустановени заради предполагаем дрон
  Тема: Украйна

30 Май, 2026 17:01 731 15

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полетите на летището в Мюнхен, провинция Бавария, бяха преустановени за около час тази сутрин, след като двама пилоти съобщиха, че са забелязали безпилотен летателен апарат, предаде Ройтерс, позовавайки се на летищните власти и полицията, които потвърдиха първоначалните съобщения в германски медии, сред които онлайн изданието на сп. "Фокус" и в. "Билд", пише БТА.

По-късно бе съобщено, че полетите са били възобновени.

По време на прекъсването на полетите на 20 самолета, които трябваше да кацнат в Мюнхен, бяха пренасочени към други летища.

Страницата с излитащите полети на уебсайта на летището показваше, че към 10:00 ч. местно време (11:00 ч. българско) няколко, но не всички полети са били забавени или отменени.

Според в. "Билд" тази сутрин работата на летището в Мюнхен е била напълно прекъсната за повече от час. На двете писти е било преустановено всякакво движение, а полицията е провела мащабна операция.

Около 09:00 ч. (местно време) двама пилоти на отделни самолети, намиращи се на пистата, подали сигнал, че са забелязали дрон, което е довело до преустановяването на полетите, заяви говорителят на Федералната полиция на летището в Мюнхен Щефан Байер. Според него в района е бил забелязан обект, който вероятно е летял без разрешение.

На място са били разположени полицейски екипи, които са претърсили района и са направили проверка за евентуални следи от дрона. За целта е бил използван и хеликоптер, съобщи в. "Билд".

Около 10:05 ч. е бил даден сигнал за отмяна на тревогата, а малко по-късно полетите са били възобновени. Започнато е разследване за установяване на причините за инцидента.

"Тъй като беше изключена заплаха за въздушния трафик, ограничението (на полетите) беше отменено в 10:05 ч.", заяви говорителят.

Забелязването на дронове над Мюнхен предизвика много по-големи проблеми през октомври, когато летището беше принудено да преустанови полетите на няколко пъти в кратък период от време.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    10 2 Отговор
    Вече нвмат сън. Все пак Медведев ги предупреди. :-)

    17:07 30.05.2026

  • 2 Киев

    1 11 Отговор
    Сълзите на Путин няма да ни омилостивят.

    Коментиран от #5

    17:07 30.05.2026

  • 3 Спецназ

    7 0 Отговор
    Има дронове за 15 евро нямат никаква регистрация- колко му е да докараш на летище загуби за 1 милион?! :)))

    17:10 30.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    5 0 Отговор
    Явно дрона не е видял табелата, че влиза в зона, забранена за полети. Правете ги по-големи тези табелки.

    17:16 30.05.2026

  • 7 хмммм

    6 0 Отговор
    И тези хора са искали да владеят Русия, а в днешно време затварят летища за ПРЕДПОЛАГАЕМ дрон. Мерц е напълно дисфункционален.

    17:17 30.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    Тези ли, дето ги е страх от мишки, ще ходят да дерат жива мечка😀😀😀

    17:21 30.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не е дрон

    4 0 Отговор
    Това е призракът на господин Путин който се спомена преди две-три години според Дойче зеле и сега кажи над федералната република и всява ужас сред ователите на фашистите от третия райх.
    Аз се шегувам но почти 100% съм сигурен че ще ме изтрият.
    Като пуснеш някоя шега във факти и те защото е истина решават че трябва да се спасят от нея.

    17:42 30.05.2026

  • 12 Сега

    1 0 Отговор
    Разбрах , що мирише на ако , мислех ча аз съм се понасрал , ма то било от германците

    17:45 30.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Курти":

    Ех Курти, Q-r ти влиза у Г@zo ,
    акъл у главата НЕ влиза ❗

    18:10 30.05.2026

