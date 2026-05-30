Въздушна опасност! Полетите на летището в Мюнхен бяха преустановени заради предполагаем дрон

Полетите на летището в Мюнхен, провинция Бавария, бяха преустановени за около час тази сутрин, след като двама пилоти съобщиха, че са забелязали безпилотен летателен апарат, предаде Ройтерс, позовавайки се на летищните власти и полицията, които потвърдиха първоначалните съобщения в германски медии, сред които онлайн изданието на сп. "Фокус" и в. "Билд", пише БТА.
По-късно бе съобщено, че полетите са били възобновени.
По време на прекъсването на полетите на 20 самолета, които трябваше да кацнат в Мюнхен, бяха пренасочени към други летища.
Страницата с излитащите полети на уебсайта на летището показваше, че към 10:00 ч. местно време (11:00 ч. българско) няколко, но не всички полети са били забавени или отменени.
Според в. "Билд" тази сутрин работата на летището в Мюнхен е била напълно прекъсната за повече от час. На двете писти е било преустановено всякакво движение, а полицията е провела мащабна операция.
Около 09:00 ч. (местно време) двама пилоти на отделни самолети, намиращи се на пистата, подали сигнал, че са забелязали дрон, което е довело до преустановяването на полетите, заяви говорителят на Федералната полиция на летището в Мюнхен Щефан Байер. Според него в района е бил забелязан обект, който вероятно е летял без разрешение.
На място са били разположени полицейски екипи, които са претърсили района и са направили проверка за евентуални следи от дрона. За целта е бил използван и хеликоптер, съобщи в. "Билд".
Около 10:05 ч. е бил даден сигнал за отмяна на тревогата, а малко по-късно полетите са били възобновени. Започнато е разследване за установяване на причините за инцидента.
"Тъй като беше изключена заплаха за въздушния трафик, ограничението (на полетите) беше отменено в 10:05 ч.", заяви говорителят.
Забелязването на дронове над Мюнхен предизвика много по-големи проблеми през октомври, когато летището беше принудено да преустанови полетите на няколко пъти в кратък период от време.
