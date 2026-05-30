Кремъл не харесва сближаването на Ереван с ЕС! Руският посланик в Армения беше извикан в Москва за спешни консултации

Русия съобщи, че е извикала посланика си в Армения Сергей Копиркин за консултации в Москва в знак на протест срещу сближаването на Ереван с Европейския съюз пред предстоящите избори на 7 юни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Кавказката страна - официален съюзник на Русия с около три милиона души население - задълбочи връзките си със Запада през последните години въпреки икономическата си зависимост от Москва.
“Посланикът на Руската федерация в Република Армения С.П. Копиркин беше извикан в Москва за консултации във връзка със стъпките, предприети от арменското ръководство към сближаване с Европейския съюз”, заяви в изявление Министерството на външните работи на Русия.
Воденият от Русия икономически съюз на бившите съветски републики вчера заяви, че ще обмисли отстраняване на Армения заради желанието ѝ за членство в ЕС и призова Ереван да проведе референдум.
Проучванията на общественото мнение преди изборите през юни показват, че партията на прозападния премиер Никол Пашинян води пред проруската опозиция.
Американският президент Доналд Тръмп подкрепи Пашинян, който дойде на власт след революция през 2018 г. и беше преизбран през 2021 г.
Армения заяви, че Русия не е успяла да я защити по време на сраженията със съседен Азербайджан, с който имаха дългогодишен спор за Нагорни Карабах - бивш “отцепнически регион с етническо арменско население, който Азербайджан си възвърна през 2023 г.
Русия каза, че западните страни се намесват в делата на Армения, за да отслабят руското влияние в бившите съветски републики.
3 Ха ха ха
17:35 30.05.2026
5 Дориана
12 Киркор и Гарабед
До коментар #10 от "Атина Палада":Бе не ви ли писнаха втръсналите кремльовски опорки ? Що си не погледнете и оправите собствената омазана ру3ка кот4чина с алкохолизирания болен народ и улиците с бливналите фекалии, ама все у лъскавата чужда паница смотрите и мана намирате ??? ☝️ Пуууу.......
14 Да СОЛОВЬОВ
ПОЧНАХА ДА НАРИЧАТ ПАШИНЯН
НАРКОМАН .
ТАКА ЗАПОЧНА И ДВИЖУХАТА СЪС УКРАЙНА
СЪС СИГУРНОСТ ПУЧЯ ВЪШКИН
ВЕЧЕ ОБМИСЛЯ ДА ИМ НАПРАВИ
СВО НА АЗЕРБАЙДЖАН.
СЛЕД КАТО УДАРИ НА КАМЪК С УКРАЙНА.
16 Верно ли бре
До коментар #5 от "Дориана":РУБЛО ИДИОТ?
18 Руснак без крак...
До коментар #14 от "Да СОЛОВЬОВ":Само където Русия е тотално разбита и няма никаква възможнодт да агресира срещу когото и да било. Дори срещу Естония, Латвия, Армения.
Браво на смелия Украински народ счупил мечешката морда 👍😎
19 Чиниш ми се
До коментар #10 от "Атина Палада":РускиПедера$$.
20 Кремъл иска
Мусори
От Мускалието в Азърбайджан
Да манипулират Изборите .
Пък може и един РЕФЕРЕНДУМ
СЪС КАЛАШНИЦИ ДА НАПРАВЯТ
УШАНКИТЕ ги Могат тези Циркове.
21 Атина Палада
До коментар #13 от "Бождар Искренов, Гибона":Какъв Кремъл те гони? Това го каза МВФ само преди няколко дни..И лъскотеицата е в Москва,а гетата в ЕС.
23 Атина Палада
До коментар #19 от "Чиниш ми се":Отговорих ти днес по друга статия,сега ще ти повторя:) Изобщо не ми пука какво му се чини на С(у) льо. и П(у) льо
24 Миролюб Войнов, военен експерт
До коментар #20 от "Кремъл иска":Тя Рассията и преврат в Киев искаше ама изяде мотиката с гресс. Азербайджан хептем не е Украйна, проведе образцова СВО в Армения и се ползва с абсолютната Турска и ислямска подкрепа.
25 БраТ ПиТ
До коментар #5 от "Дориана":Дорче, нали точно ти, която си голям привърженик на петроханските пудели и те са за това България да бъде в/с Европа, до вчера яростно ги защитаваше, а вече си обърнала "палачинката" и си "фен" на пилота и русняците, ааааа.... 🤣🤣🤣.....между другото, ако си сама и търсиш нещо или някой да ти помогне да се "успокоиш", може да "звъннеш" за да ти "обърна хастара".... 😂
28 Раковски
През нощта на 30 май подразделения на Силите за безпилотни системи са ударили оперативно-тактическа ракетна система Искандер и два руски самолета Ту-142 на военно летище близо до Таганрог. Това обяви днес командирът на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди - "Мадяр".
Според него ударът е извършен от оператори на 1-ви отделен център на Силите за безпилотни системи.
Резултатът не се ограничи до списъка с изброените цели – водата освети и вътрешностите, написа лаконично Бровди в социалните мрежи, загатвайки за мащабни вторични експлозии и пожари в района на пристанището.
29 Руснак без крак...
До коментар #21 от "Атина Палада":"...Атина Палада..."
С НЕМОЖАЧИ не говорю !!!
Разкарай се ☝️
31 Армения ще бъде нападната
ПАШИНЯН вече го наричат
Нацист и Наркоман..
Враг на Русия .
Ако не беше войната в Украйна
Досега да бяха ги опаткали
ЗЕЛЕНИТЕ ЧОВЕЧЕТА НА ПУТИН.
Със Сигурност щеше да се намери
НОВ ГИРКИН
32 ОНЯ с ДРОНЯ
До коментар #28 от "Раковски":ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА
БЕШЕ ИМ СКУЧНО НА
КРЕМЪЛСКИТЕ ЦИРЕИ.
ЗАТОВА ЗАРЯТА НЯМА ДА СПИРА.
33 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
РУСКИ ДОМУЗ.
