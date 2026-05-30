Кремъл не харесва сближаването на Ереван с ЕС! Руският посланик в Армения беше извикан в Москва за спешни консултации

Русия съобщи, че е извикала посланика си в Армения Сергей Копиркин за консултации в Москва в знак на протест срещу сближаването на Ереван с Европейския съюз пред предстоящите избори на 7 юни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кавказката страна - официален съюзник на Русия с около три милиона души население - задълбочи връзките си със Запада през последните години въпреки икономическата си зависимост от Москва.

“Посланикът на Руската федерация в Република Армения С.П. Копиркин беше извикан в Москва за консултации във връзка със стъпките, предприети от арменското ръководство към сближаване с Европейския съюз”, заяви в изявление Министерството на външните работи на Русия.

Воденият от Русия икономически съюз на бившите съветски републики вчера заяви, че ще обмисли отстраняване на Армения заради желанието ѝ за членство в ЕС и призова Ереван да проведе референдум.

Проучванията на общественото мнение преди изборите през юни показват, че партията на прозападния премиер Никол Пашинян води пред проруската опозиция.

Американският президент Доналд Тръмп подкрепи Пашинян, който дойде на власт след революция през 2018 г. и беше преизбран през 2021 г.

Армения заяви, че Русия не е успяла да я защити по време на сраженията със съседен Азербайджан, с който имаха дългогодишен спор за Нагорни Карабах - бивш “отцепнически регион с етническо арменско население, който Азербайджан си възвърна през 2023 г.

Русия каза, че западните страни се намесват в делата на Армения, за да отслабят руското влияние в бившите съветски републики.