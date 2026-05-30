Новини
Свят »
Русия »
Кремъл не харесва сближаването на Ереван с ЕС! Руският посланик в Армения беше извикан в Москва за спешни консултации

Кремъл не харесва сближаването на Ереван с ЕС! Руският посланик в Армения беше извикан в Москва за спешни консултации

30 Май, 2026 17:31 650 34

  • русия-
  • армения-
  • европейски съюз-
  • никол пашинян-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Русия каза, че западните страни се намесват в делата на Армения, за да отслабят руското влияние в бившите съветски републики

Кремъл не харесва сближаването на Ереван с ЕС! Руският посланик в Армения беше извикан в Москва за спешни консултации - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия съобщи, че е извикала посланика си в Армения Сергей Копиркин за консултации в Москва в знак на протест срещу сближаването на Ереван с Европейския съюз пред предстоящите избори на 7 юни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кавказката страна - официален съюзник на Русия с около три милиона души население - задълбочи връзките си със Запада през последните години въпреки икономическата си зависимост от Москва.

“Посланикът на Руската федерация в Република Армения С.П. Копиркин беше извикан в Москва за консултации във връзка със стъпките, предприети от арменското ръководство към сближаване с Европейския съюз”, заяви в изявление Министерството на външните работи на Русия.

Воденият от Русия икономически съюз на бившите съветски републики вчера заяви, че ще обмисли отстраняване на Армения заради желанието ѝ за членство в ЕС и призова Ереван да проведе референдум.

Проучванията на общественото мнение преди изборите през юни показват, че партията на прозападния премиер Никол Пашинян води пред проруската опозиция.

Американският президент Доналд Тръмп подкрепи Пашинян, който дойде на власт след революция през 2018 г. и беше преизбран през 2021 г.

Армения заяви, че Русия не е успяла да я защити по време на сраженията със съседен Азербайджан, с който имаха дългогодишен спор за Нагорни Карабах - бивш “отцепнически регион с етническо арменско население, който Азербайджан си възвърна през 2023 г.

Русия каза, че западните страни се намесват в делата на Армения, за да отслабят руското влияние в бившите съветски републики.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ха ха

    12 10 Отговор
    Никой не пита Кремъл какво им харесва или не им харесва. Русия е китайска провинция.

    Коментиран от #9

    17:35 30.05.2026

  • 4 авантгард

    11 1 Отговор
    А сега де, арменския поп или радио Ереван.....

    17:35 30.05.2026

  • 5 Дориана

    8 11 Отговор
    Кремъл, оставете Ереван да си чукат главата с ЕС , който вече няма нищо общо с ценностите върху които беше създаден, в икономическа, финансова и политическа криза е и е въпрос на време да се разпадне.

    Коментиран от #16, #25

    17:35 30.05.2026

  • 6 зИленски

    5 6 Отговор
    ЗА ТРЕТИ ПЪТ ДНЕС Я ПУСКАТЕ ТАЗИ СТАТИЯ" С РАЗЛИЧНО ЗАГЛАВИЕ

    17:35 30.05.2026

  • 7 койдазнай

    11 6 Отговор
    Руснаците настояват да ги обичаш. Ако не ги обичаш достатъчно, значи си престъпник и русофоб и заслужаваш сурово наказание!

    17:39 30.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Киркор и Гарабед

    5 1 Отговор
    Че каква ни е файдата от Русия ?

    17:49 30.05.2026

  • 13 Бождар Искренов, Гибона

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Бе не ви ли писнаха втръсналите кремльовски опорки ? Що си не погледнете и оправите собствената омазана ру3ка кот4чина с алкохолизирания болен народ и улиците с бливналите фекалии, ама все у лъскавата чужда паница смотрите и мана намирате ??? ☝️ Пуууу.......

    Коментиран от #21

    17:50 30.05.2026

  • 14 Да СОЛОВЬОВ

    5 1 Отговор
    И МАРГАРИТА СИМОНЯН

    ПОЧНАХА ДА НАРИЧАТ ПАШИНЯН

    НАРКОМАН .

    ТАКА ЗАПОЧНА И ДВИЖУХАТА СЪС УКРАЙНА

    СЪС СИГУРНОСТ ПУЧЯ ВЪШКИН

    ВЕЧЕ ОБМИСЛЯ ДА ИМ НАПРАВИ

    СВО НА АЗЕРБАЙДЖАН.

    СЛЕД КАТО УДАРИ НА КАМЪК С УКРАЙНА.

    Коментиран от #18

    17:53 30.05.2026

  • 15 Маша

    4 0 Отговор
    Тежко им.Няма откачане от рускии мир.

    17:54 30.05.2026

  • 16 Верно ли бре

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    РУБЛО ИДИОТ?

    17:55 30.05.2026

  • 17 Без име

    0 3 Отговор
    Действа ми успокояващо, че не сме единствените балъци в света.

    17:57 30.05.2026

  • 18 Руснак без крак...

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да СОЛОВЬОВ":

    Само където Русия е тотално разбита и няма никаква възможнодт да агресира срещу когото и да било. Дори срещу Естония, Латвия, Армения.
    Браво на смелия Украински народ счупил мечешката морда 👍😎

    17:57 30.05.2026

  • 19 Чиниш ми се

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    РускиПедера$$.

    Коментиран от #23

    17:58 30.05.2026

  • 20 Кремъл иска

    2 0 Отговор
    Да вкара 100 хиляди
    Мусори
    От Мускалието в Азърбайджан
    Да манипулират Изборите .

    Пък може и един РЕФЕРЕНДУМ
    СЪС КАЛАШНИЦИ ДА НАПРАВЯТ

    УШАНКИТЕ ги Могат тези Циркове.

    Коментиран от #24

    17:59 30.05.2026

  • 21 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бождар Искренов, Гибона":

    Какъв Кремъл те гони? Това го каза МВФ само преди няколко дни..И лъскотеицата е в Москва,а гетата в ЕС.

    Коментиран от #29

    17:59 30.05.2026

  • 22 Гошо

    0 1 Отговор
    Арменците /не всички де/си мислят и се надяват , че Пашинян ги приближава към Брюксел ,но реално ги бута в ръцете на Баку

    17:59 30.05.2026

  • 23 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Чиниш ми се":

    Отговорих ти днес по друга статия,сега ще ти повторя:) Изобщо не ми пука какво му се чини на С(у) льо. и П(у) льо

    18:01 30.05.2026

  • 24 Миролюб Войнов, военен експерт

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кремъл иска":

    Тя Рассията и преврат в Киев искаше ама изяде мотиката с гресс. Азербайджан хептем не е Украйна, проведе образцова СВО в Армения и се ползва с абсолютната Турска и ислямска подкрепа.

    18:02 30.05.2026

  • 25 БраТ ПиТ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Дорче, нали точно ти, която си голям привърженик на петроханските пудели и те са за това България да бъде в/с Европа, до вчера яростно ги защитаваше, а вече си обърнала "палачинката" и си "фен" на пилота и русняците, ааааа.... 🤣🤣🤣.....между другото, ако си сама и търсиш нещо или някой да ти помогне да се "успокоиш", може да "звъннеш" за да ти "обърна хастара".... 😂

    18:02 30.05.2026

  • 26 Бай Бойко бандюгата

    0 0 Отговор
    Колегите евроатлантици да се снишат,в един отбор сме но русофилите ходим със студено оръжие,мотики,лопати,руския господар трябва да е винаги доволен

    18:03 30.05.2026

  • 27 Гаро Асланян

    4 0 Отговор
    Москва трепери, Армения, Молдова, Грузия гледат вече към ЕС. Азербайджан отдавна се е сближил с Турция. И Русия след 50 г. мюсюлманите ще бъдат 68% и стотици милиони китайци ще населяват източните територии. Копейкини, ще ревете....

    18:04 30.05.2026

  • 28 Раковски

    1 0 Отговор
    Огнен ад в Таганрог: Украински дронове атакуваха „Искандер“ и два стратегически гиганта Ту-142
    През нощта на 30 май подразделения на Силите за безпилотни системи са ударили оперативно-тактическа ракетна система Искандер и два руски самолета Ту-142 на военно летище близо до Таганрог. Това обяви днес командирът на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди - "Мадяр".

    Според него ударът е извършен от оператори на 1-ви отделен център на Силите за безпилотни системи.

    Резултатът не се ограничи до списъка с изброените цели – водата освети и вътрешностите, написа лаконично Бровди в социалните мрежи, загатвайки за мащабни вторични експлозии и пожари в района на пристанището.

    Коментиран от #32

    18:04 30.05.2026

  • 29 Руснак без крак...

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    "...Атина Палада..."

    С НЕМОЖАЧИ не говорю !!!
    Разкарай се ☝️

    18:06 30.05.2026

  • 30 Санкции и още Нещо

    0 0 Отговор
    Какво казаха САЩ за сближаването на Венецуела с Китай ??? Няма да позволим Китай а нашите граници . А също и Куба , Гренландия ,.... И д-р.

    18:11 30.05.2026

  • 31 Армения ще бъде нападната

    1 0 Отговор
    Хибридната война започна
    ПАШИНЯН вече го наричат
    Нацист и Наркоман..
    Враг на Русия .

    Ако не беше войната в Украйна
    Досега да бяха ги опаткали
    ЗЕЛЕНИТЕ ЧОВЕЧЕТА НА ПУТИН.

    Със Сигурност щеше да се намери

    НОВ ГИРКИН

    18:11 30.05.2026

  • 32 ОНЯ с ДРОНЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Раковски":

    ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА

    БЕШЕ ИМ СКУЧНО НА
    КРЕМЪЛСКИТЕ ЦИРЕИ.

    ЗАТОВА ЗАРЯТА НЯМА ДА СПИРА.

    18:13 30.05.2026

  • 33 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    0 0 Отговор
    ЧТО ЕТО?

    РУСКИ ДОМУЗ.

    18:14 30.05.2026

  • 34 Хмм

    0 0 Отговор
    И кво ся? Пак ли имаме нова отечествена война?

    18:19 30.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания