Шефът на НСИ: Евростат проверява данните, те няма как да бъдат манипулирани

„От месец и половина се знае колко е дефицитът в страната. НСИ публикува данните за 2025 г. и те са 3,5%, които очевидно са над критерия от 3%. Имаме право на дерогация, свързана с военните разходи, така че това число ще намалее, вероятно до около 3%.Срещу държавата ще стартира процедура по съвръхдефицит, ако след приспадането на военните разходи останем над 3% дефицит.“

Това заяви пред БНТ директорът на НСИ доц. Атанас Атанасов, цитиран от novini.bg

Уточни, че дефицитът се изчислява от НСИ, Евростат го верифицира.

„Ако тази година дефицитът в бюджета е 3%, няма да има нищо страшно. За целия ЕС дефицитът е 3,1%. Има държави, сред тях Белгия, Франция, Румъния, Полша, при които дефицитът е над 3% и те са в такава процедура. Нека видим обаче какво ще дойде от ЕК“, подчерта той.

„В последните 4 години съм работил със 7 премиери и нито един не е оказвал натиск върху НСИ за манипулация на данните. Евростат проверява данните, те няма как да бъдат манипулирани, дори да не им се харесват на политиците“, категоричен е Атанасов.

Той не се притеснява от действията на „Възраждане”, след като от партията обявиха, ще внасят жалба в прокуратурата за манипулирани данни в НСИ: „Много пъти съм им обяснявал как се смята инфлацията, въпросът е какво са разбрали.“

„Транспортът най-бързо си покачва цените, съответно поскъпват куриерските услуги, шофьорските курсове. Друга група, която покачва цените, са екскурзиите. Храните вече също са засегнати“, каза още той.