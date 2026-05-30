Шефът на НСИ: Евростат проверява данните, те няма как да бъдат манипулирани

„От месец и половина се знае колко е дефицитът в страната. НСИ публикува данните за 2025 г. и те са 3,5%, които очевидно са над критерия от 3%. Имаме право на дерогация, свързана с военните разходи, така че това число ще намалее, вероятно до около 3%.Срещу държавата ще стартира процедура по съвръхдефицит, ако след приспадането на военните разходи останем над 3% дефицит.“
Това заяви пред БНТ директорът на НСИ доц. Атанас Атанасов, цитиран от novini.bg
Уточни, че дефицитът се изчислява от НСИ, Евростат го верифицира.
„Ако тази година дефицитът в бюджета е 3%, няма да има нищо страшно. За целия ЕС дефицитът е 3,1%. Има държави, сред тях Белгия, Франция, Румъния, Полша, при които дефицитът е над 3% и те са в такава процедура. Нека видим обаче какво ще дойде от ЕК“, подчерта той.
„В последните 4 години съм работил със 7 премиери и нито един не е оказвал натиск върху НСИ за манипулация на данните. Евростат проверява данните, те няма как да бъдат манипулирани, дори да не им се харесват на политиците“, категоричен е Атанасов.
Той не се притеснява от действията на „Възраждане”, след като от партията обявиха, ще внасят жалба в прокуратурата за манипулирани данни в НСИ: „Много пъти съм им обяснявал как се смята инфлацията, въпросът е какво са разбрали.“
„Транспортът най-бързо си покачва цените, съответно поскъпват куриерските услуги, шофьорските курсове. Друга група, която покачва цените, са екскурзиите. Храните вече също са засегнати“, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #26
17:42 30.05.2026
2 бай Иван
Коментиран от #39
17:43 30.05.2026
3 Нещо
17:45 30.05.2026
4 Гробар
17:46 30.05.2026
5 Лошо доценте
17:46 30.05.2026
6 Последния Софиянец
17:47 30.05.2026
7 Мда
17:47 30.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 има как
17:48 30.05.2026
11 Питайте
17:48 30.05.2026
12 Мнение
ДАННИТЕ ЗА ИНФЛАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ БЯХА АБСОЛЮТНО ДОКАЗАНО МАНИПУЛИРАНИ!
ДОРИ ОТ ЕВРОСТАТ ГО ПОТВЪРДИХА!
СЛЕДОВАТЕЛНО (КАКТО КОЦЕТО КАЗА):
"НЯМА КАК ЛЪЖА ДА ПОРОДИ ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ"!!!
НЯМА КАК ДА ТИ ОТКРАДНАТ АВТОМОБИЛА И ПРИ ОТКРИВАНЕТО МУ, ТОЙ ДА СИ ОСТАНЕ ПРИ КРАДЕЦА!!!
ВЪЗРАЖДАНЕ И АДВ ЧЕНАЛОВА ОЩЕ ПРЕДИ ДА НИ ПРИЕМАТ В ЗАРОБВОЗОНАТА, ВНЕСОХА ИСК ДО СЪДА НА ЕС, ЧЕ ВКАРВАНЕТО НА СТРАНАТА НИ КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ Е МЕКО КАЗАНО НЕЗАКОННО (СИГНАЛЪТ БЕ ПОДПЛАТЕН С ДОКАЗАТЕЛСТВА)!!!
17:49 30.05.2026
13 Опс
17:50 30.05.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
" ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ, АЗ ЩЕ ВИ ПРЕПОДАВАМ НАУКАТА СТЪКМИСТИКА"
..... НЕ СЕ ШЕГУВАМ - ИСТИНСКИ СЛУЧАЙ
Коментиран от #28
17:50 30.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да,бе
Коментиран от #23
17:57 30.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пич
17:59 30.05.2026
20 Софийски селянин,
17:59 30.05.2026
21 ядосан
18:00 30.05.2026
22 Лост
18:01 30.05.2026
23 Чорбара
До коментар #16 от "Да,бе":Одобрявам!
18:01 30.05.2026
24 статистик
Коментиран от #32
18:05 30.05.2026
25 За какъв Евростат им говориш?
18:06 30.05.2026
26 Ти не забеляза ли?
До коментар #1 от "Дориана":Ти не забеляза ли, че влезнахме в Еврозоната и без бюджет? Мислете малко, бе.
18:07 30.05.2026
27 потребител
18:08 30.05.2026
28 Мнение
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тя тая наука е още от време оно!
Например питайте някой от т.нар. "учени" и "професори" от невероятно реномираните световни университети:
- Дали са открили всички животински видове на планетата ни? Дали знаят какво обитава напр Марианската падина?
- Дали знаят определението (фундаментът, обяснението с доказателства) за т.нар. "биг банг тиори"?
- Дали знаят от какво са изградени атомните ядра на всеки един химичен елемент от периодичната таблица?
Уверявам Ви, че ще започнат да разтягат едни дълги локуми, и накрая няма да кажат абсолютно нищо по същество!
Точно както бе и кампанията на Румен Радев!
За първи път се замислих за т.нар. "имагинерни стойности" (въображаеми), когато попаднах на следното уравнение:
Х2+1=0
Науката се държи умишлено на ниво да се обслужват поклонниците на злото, дето управляват света!
Няма начин да няма чиста и достъпна енергия за всички хора!
И НЕ, не говоря за последователно свързаните батерии от джиесеми, които урсулите и техните рогати господари наричат "зелената сделка"!
Говоря за наистина чиста природна зелена енергия, която да ни направи наистина независими от корпорациите и техните началници от давос, които искат да съкращават населението на земята!!!
18:08 30.05.2026
29 име
18:09 30.05.2026
30 нннн
Статистика - стъкмистика. Стар, но актуален лаф.
18:09 30.05.2026
31 "прав" е човекът
18:10 30.05.2026
32 Верно бе!
До коментар #24 от "статистик":Колко беше тока? Я напиши числата да видим колко помниш. ЕРП, дата, тарифа, цена. Ще можеш ли?
Коментиран от #40
18:10 30.05.2026
33 икономист
18:11 30.05.2026
34 Радевист
18:11 30.05.2026
35 Троянец
18:13 30.05.2026
36 Хаха
18:13 30.05.2026
37 Радкото
18:13 30.05.2026
38 Меси от банкя
18:14 30.05.2026
39 Статистич. данни не бяха манипулирани
До коментар #2 от "бай Иван":, а бяха "справедливи" -))
18:14 30.05.2026
40 статистик
До коментар #32 от "Верно бе!":Мога разбира се ! Но не мисля ,че е твоя работа . Само ще ти кажа ,че ако за Феврури съм платил условно 100 лева , пак Февруари , но 2026 година 100 евро .Без промяна в начина на живот или в членовете на семейството .
18:15 30.05.2026