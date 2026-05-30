Шефът на НСИ: Евростат проверява данните, те няма как да бъдат манипулирани

30 Май, 2026 17:40 772 40

„В последните 4 години съм работил със 7 премиери и нито един не е оказвал натиск върху НСИ за манипулация на данните", коментира още доц. Атанас Атанасов

Ани Ефремова

„От месец и половина се знае колко е дефицитът в страната. НСИ публикува данните за 2025 г. и те са 3,5%, които очевидно са над критерия от 3%. Имаме право на дерогация, свързана с военните разходи, така че това число ще намалее, вероятно до около 3%.Срещу държавата ще стартира процедура по съвръхдефицит, ако след приспадането на военните разходи останем над 3% дефицит.“

Това заяви пред БНТ директорът на НСИ доц. Атанас Атанасов, цитиран от novini.bg

Уточни, че дефицитът се изчислява от НСИ, Евростат го верифицира.

„Ако тази година дефицитът в бюджета е 3%, няма да има нищо страшно. За целия ЕС дефицитът е 3,1%. Има държави, сред тях Белгия, Франция, Румъния, Полша, при които дефицитът е над 3% и те са в такава процедура. Нека видим обаче какво ще дойде от ЕК“, подчерта той.

„В последните 4 години съм работил със 7 премиери и нито един не е оказвал натиск върху НСИ за манипулация на данните. Евростат проверява данните, те няма как да бъдат манипулирани, дори да не им се харесват на политиците“, категоричен е Атанасов.
Той не се притеснява от действията на „Възраждане”, след като от партията обявиха, ще внасят жалба в прокуратурата за манипулирани данни в НСИ: „Много пъти съм им обяснявал как се смята инфлацията, въпросът е какво са разбрали.“

„Транспортът най-бързо си покачва цените, съответно поскъпват куриерските услуги, шофьорските курсове. Друга група, която покачва цените, са екскурзиите. Храните вече също са засегнати“, каза още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    30 5 Отговор
    Много ясно, всички знаеха, че Теменужка Петкова и Делян Добрев скриха истината от българския народ и от ЕС за реалната инфлация в България , която беше над 3 % . Бързаха неистово с абсолютно вреден и популистки направен бюджет да вкарат България в Евро зоната. Пак бързаха да вкарат България там където все още не и беше мястото без референдум от народа и без да отчетат реалната политическа обстановка . Така, че Борисов ГЕРБ, Пеевски ДПС и техните помагачи ИТН и БСП трябва да понесат пълната отговорност за грешните си решения , които носят негативни последици за България въпреки предупрежденията.

    Коментиран от #26

    17:42 30.05.2026

  • 2 бай Иван

    19 2 Отговор
    Масажирани са не са били манипулирани ! Ха,ха ,ха!

    Коментиран от #39

    17:43 30.05.2026

  • 3 Нещо

    13 1 Отговор
    като изборите , нали ?

    17:45 30.05.2026

  • 4 Гробар

    20 4 Отговор
    Лъжеш куче мазно. Ще плащаш.

    17:46 30.05.2026

  • 5 Лошо доценте

    17 2 Отговор
    Та викаш няма как да се манипулират данните? Като изръсиш подобна смехория, на всички става ясно, че си в кюпа с двата крака... Мирише ми на ЦСЗ, какъвто си пухкав, ще ти се радват много мъжагите там...

    17:46 30.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    На хартия сте царе на лъжите.

    17:47 30.05.2026

  • 7 Мда

    19 3 Отговор
    Ние лъжем, Евростат маже... Ама балонът рано или късно се пука и обикновенно го отнасят бушоните като този...

    17:47 30.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 има как

    13 1 Отговор
    всичко е менте тук

    17:48 30.05.2026

  • 11 Питайте

    12 2 Отговор
    Питайте Владимир юИванов- владо - кошницата, дето всяка вечер ни лъжеше по тв, колко всичко е нормално и поскъпване няма, да си рупаме краставиците и няма страшно, лъжец гаден!

    17:48 30.05.2026

  • 12 Мнение

    13 0 Отговор
    Такива като тая разплута и продажна отрпка масово да бъдат тикани зад решетките!

    ДАННИТЕ ЗА ИНФЛАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ БЯХА АБСОЛЮТНО ДОКАЗАНО МАНИПУЛИРАНИ!
    ДОРИ ОТ ЕВРОСТАТ ГО ПОТВЪРДИХА!

    СЛЕДОВАТЕЛНО (КАКТО КОЦЕТО КАЗА):

    "НЯМА КАК ЛЪЖА ДА ПОРОДИ ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ"!!!

    НЯМА КАК ДА ТИ ОТКРАДНАТ АВТОМОБИЛА И ПРИ ОТКРИВАНЕТО МУ, ТОЙ ДА СИ ОСТАНЕ ПРИ КРАДЕЦА!!!

    ВЪЗРАЖДАНЕ И АДВ ЧЕНАЛОВА ОЩЕ ПРЕДИ ДА НИ ПРИЕМАТ В ЗАРОБВОЗОНАТА, ВНЕСОХА ИСК ДО СЪДА НА ЕС, ЧЕ ВКАРВАНЕТО НА СТРАНАТА НИ КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ Е МЕКО КАЗАНО НЕЗАКОННО (СИГНАЛЪТ БЕ ПОДПЛАТЕН С ДОКАЗАТЕЛСТВА)!!!

    17:49 30.05.2026

  • 13 Опс

    9 2 Отговор
    Притеснен изглежда Атанасов, и с право... На лъжата краката са къси

    17:50 30.05.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА ТАТКО В АОНСУ
    ....
    " ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ, АЗ ЩЕ ВИ ПРЕПОДАВАМ НАУКАТА СТЪКМИСТИКА"
    ..... НЕ СЕ ШЕГУВАМ - ИСТИНСКИ СЛУЧАЙ

    Коментиран от #28

    17:50 30.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да,бе

    8 1 Отговор
    Инфлацията за година е над 40%,а тоя стъкмистик да се гръмне...Ще е единственото му стойностно дело в съществуването.

    Коментиран от #23

    17:57 30.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    6 1 Отговор
    Чета и се забавлявам с наивността на разни абдали, които много информирано обясняват кой бил фалшифицирал икономическото състояние на България, за да влезем в еврозоната!!! Едни викат ГЕРБ, други викат ПП/ДБ......... Не бе, абдали, икономическото състояние беше фалшифицирано по нареждане на Урсулианците, и те винаги и по всяко време знаеха за това !!! Ако има някой уникален тъпанар, недоучил и неграмотен, да не знае защо беше направено, да ме пита - ще му кажа!!!

    17:59 30.05.2026

  • 20 Софийски селянин,

    6 0 Отговор
    Този доцент само името и фамилията му са български..

    17:59 30.05.2026

  • 21 ядосан

    5 2 Отговор
    Защо тогава населението рязко обедня ? Защо сега говорят за вдигане на данъци ? Ами вдигнете данъците за втори имтот , тъкмо всичките магистрати ще извадят някой лев да подпомогнат държавата . Ано данните на НСИ за 3 % инфлация бяха верни , защо стоките в магазина са поскъпнали със 100% и защо си увеличиха заплатите с 20 % , ако инфлацията е само 3 % . Вадим сопите и излизаме , този път както си трябва .

    18:00 30.05.2026

  • 22 Лост

    2 1 Отговор
    Е как да ти вярвам като си работил със седем премиери и всичко било точно .Или да ти оказвали натиск,но не искаш да си признаеш или сам сте ги нагласяли така,че бъдат колкото трябва,за да си запазите работата толкова години.

    18:01 30.05.2026

  • 23 Чорбара

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да,бе":

    Одобрявам!

    18:01 30.05.2026

  • 24 статистик

    4 1 Отговор
    Тока колкото беше в лева , същото число , но в евро .Това колко процента инфлация е ? Инфлацията отдавна не е нито 20% , нито 40% , баш си е 100% .Да припомня ли колко станаха личните документи , точно когато влезе еврото ?

    Коментиран от #32

    18:05 30.05.2026

  • 25 За какъв Евростат им говориш?

    4 0 Отговор
    Населението масово не знае таблицата за умножение.

    18:06 30.05.2026

  • 26 Ти не забеляза ли?

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Ти не забеляза ли, че влезнахме в Еврозоната и без бюджет? Мислете малко, бе.

    18:07 30.05.2026

  • 27 потребител

    2 1 Отговор
    НСИ ,я кажи сега , защо миналата година купувах домати за 2-2.40 лева , а до миналата седмица бяха 5 евро , сега гледам са само 3 евро ?

    18:08 30.05.2026

  • 28 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тя тая наука е още от време оно!

    Например питайте някой от т.нар. "учени" и "професори" от невероятно реномираните световни университети:

    - Дали са открили всички животински видове на планетата ни? Дали знаят какво обитава напр Марианската падина?

    - Дали знаят определението (фундаментът, обяснението с доказателства) за т.нар. "биг банг тиори"?

    - Дали знаят от какво са изградени атомните ядра на всеки един химичен елемент от периодичната таблица?

    Уверявам Ви, че ще започнат да разтягат едни дълги локуми, и накрая няма да кажат абсолютно нищо по същество!
    Точно както бе и кампанията на Румен Радев!

    За първи път се замислих за т.нар. "имагинерни стойности" (въображаеми), когато попаднах на следното уравнение:
    Х2+1=0

    Науката се държи умишлено на ниво да се обслужват поклонниците на злото, дето управляват света!

    Няма начин да няма чиста и достъпна енергия за всички хора!
    И НЕ, не говоря за последователно свързаните батерии от джиесеми, които урсулите и техните рогати господари наричат "зелената сделка"!
    Говоря за наистина чиста природна зелена енергия, която да ни направи наистина независими от корпорациите и техните началници от давос, които искат да съкращават населението на земята!!!

    18:08 30.05.2026

  • 29 име

    2 1 Отговор
    Затова ли всеки иска мининум 15% увеличение на заплатата. Арест за тоя измамник.

    18:09 30.05.2026

  • 30 нннн

    2 2 Отговор
    Вие, от НСИ и Евростат в едно гъpнe пъpдитe, заедно лъжете и служите на урсулите.
    Статистика - стъкмистика. Стар, но актуален лаф.

    18:09 30.05.2026

  • 31 "прав" е човекът

    2 0 Отговор
    При пианата няма инфлация. Що не си пазарувате пиано? А този трябва да е при бай Ставри.

    18:10 30.05.2026

  • 32 Верно бе!

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "статистик":

    Колко беше тока? Я напиши числата да видим колко помниш. ЕРП, дата, тарифа, цена. Ще можеш ли?

    Коментиран от #40

    18:10 30.05.2026

  • 33 икономист

    5 0 Отговор
    Ако аз правих бюджета , щях да го направя както трябва , ама с години наред оставихте човек с прякор Ментата да прави бюджета на държавата .Какво очаквахте ?

    18:11 30.05.2026

  • 34 Радевист

    3 1 Отговор
    На нас чичо Румен ни каза други. От Евростат не разбират.

    18:11 30.05.2026

  • 35 Троянец

    2 1 Отговор
    Ходи се гръмни бе стакмистатик лъжлив.

    18:13 30.05.2026

  • 36 Хаха

    2 0 Отговор
    Радев и протежетата му би докараха до това положение през последните 5 години. Сега не им харесвала статистиката.

    18:13 30.05.2026

  • 37 Радкото

    2 0 Отговор
    е над НСИ, над Евростат. Престъпление е да заплашва хората. Оставка, некадърник

    18:13 30.05.2026

  • 38 Меси от банкя

    1 2 Отговор
    Докато герб управляваха до 2020 нямаше дефицит, даже имаше излишък. Инфлацията беше ниска, под средното за ЕС.

    18:14 30.05.2026

  • 39 Статистич. данни не бяха манипулирани

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "бай Иван":

    , а бяха "справедливи" -))

    18:14 30.05.2026

  • 40 статистик

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Верно бе!":

    Мога разбира се ! Но не мисля ,че е твоя работа . Само ще ти кажа ,че ако за Феврури съм платил условно 100 лева , пак Февруари , но 2026 година 100 евро .Без промяна в начина на живот или в членовете на семейството .

    18:15 30.05.2026

