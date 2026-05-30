Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Ивайло Мирчев: Виждаме големи заявки за реформи, после отдръпване и накрая вайкане колко е лошо

Ивайло Мирчев: Виждаме големи заявки за реформи, после отдръпване и накрая вайкане колко е лошо

30 Май, 2026 14:54 1 164 50

  • ивайло мирчев-
  • заявки за реформи-
  • отдръпване-
  • вайкане

Правителството трябва да си свърши работата и да убеди опозицията и българските граждани, че има истинска воля за реформи. Фискалната политика и позицията на България в Европа са най-големите рискове, пред които е изправена страната, коментира още съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев: Виждаме големи заявки за реформи, после отдръпване и накрая вайкане колко е лошо - 1
Снимка: Дарик Радио
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ролята на „Демократична България“ като опозиция е да работи и да гарантира, че страната се движи в посока, в която оставяме зад гърба си един дългогодишен корупционен модел, който беше завладял България. Нашата роля е този модел да не бъде възпроизведен наново. Това каза в интервю за Дарик радио съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Ето и още акценти от неговото интервю:

Ако реши да се кандидатира, Андрей Гюров може да спечели президентските избори. Той беше отличен премиер и ръководеше едно от най-успешните правителства, което произведе най-честните избори през предните 20 години. Андрей Гюров е харесван от хора далеч извън рамките на т.нар. демократична общност.

Виждаме големи заявки за реформи, после отдръпване и накрая вайкане колко е лошо. Правителството има тежко наследство от кабинета „Желязков“, но ситуацията с бюджета не е апокалиптична. С фокусирани мерки България може да влезе в рамките на 3% дефицит, особено когато има 20% ръст на приходите. Дългосрочно трябва да мислим за балансиран бюджет.

Евентуалната процедура по свръхдефицит е лоша новина за страната. Не е хубаво да казваме „ние казахме ли ви“, само че ние го казахме. Когато се обсъждаше бюджетът за 2025 г. говорихме много за това, че са заложени нереалистични проходи, които се слагат там само за да оправдаят огромни разходи към кръговете на ГЕРБ и ДПС.

ДБ има готовите десни, реформаторски мерки: поетапното освобождаване на пенсионерите в администрацията; държавните служители да започнат да плащат осигуровки; оптимизиране на администрацията и съкращаване на трайно незаетите щатни бройки; пакет за дигитализация в администрацията; частните болници да започнат да правят обществени поръчки; пациентите да бъдат известявани с есемес за услуги, заплатени от здравната каса, и др.
Всичко това са мерки, които предлагаме от много време. Те не бяха приети през миналата година, ще ги предложим отново.

Правителството трябва да си свърши работата и да убеди опозицията и българските граждани, че има истинска воля за реформи. Фискалната политика и позицията на България в Европа са най-големите рискове, пред които е изправена страната.

Радев е прав, че българският интерес трябва да бъде водещ. Но има една легенда, която трябва да бъде опровергана. Истината е, че България е дарила много малко, основно лекарства и хуманитарна помощ, на Украйна.

Същевременно Украйна е внесла от България оръжия за 6.5 млрд. евро. Отделно лекарства, гориво и други. Това са пари, инвестирани в българската икономика. България не дарява боеприпаси и оръжия за Украйна. Имаше, например, едни неизползваеми за страната ни бронетранспортьори, които дарихме, но за които получихме стотици милиони от ЕС.
Ние трябва да сме в А група в Европа, което означава да не се правим на Фицо или Орбан. Бъдещето е на две групи страни – едните, които без много приказки гледат напред и работят за бъдещето на Европа. И други, които се ослушват и снишават. Една от нашите роли като опозиция е да настояваме България да защитава това бъдеще и да работи за националния интерес. А не да говорим едно на вътрешната публика и друго пред Макрон и Мерц.

Трябва да си сътрудничим с Украйна, която е най-напред технологично, по отношение на дроновете. В България има много успешни предприемачи и трябва да работим заедно за модернизация на армията. Нека, например, да произвеждаме българо-украински дронове в България.
Все пак трябва да отбележим, че наблюдаваме управление, което дава сигнали, че ще работи за националния интерес, за разлика от предишното, чиито усилия бяха насочени единствено към отмяна на санкциите по „Магнитски“ за Пеевски.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Некой

    47 0 Отговор
    Тоя селски тарикат много смело се показва. Кога пак ще се метне върху някоя кола и ще пищи за телесна повреда и да иска обезщетение от застраховката?

    Коментиран от #14

    14:58 30.05.2026

  • 2 Н Е М О Ж А Ч И !!!

    42 2 Отговор
    Толкова ниско и Шиши не е падал!

    14:59 30.05.2026

  • 3 Овчар

    53 1 Отговор
    Този е такава гнусна мърша че и децата го знаят..!

    14:59 30.05.2026

  • 4 Спорт

    40 0 Отговор
    И добрички селянин , къде се крие толкова време?
    Има ли идея за ново клипче?

    15:00 30.05.2026

  • 5 Без име

    33 1 Отговор
    И като се сетя, че имаше протести, за да подкрепят тези охлюви, завиждам на севернокорейците.

    15:01 30.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    38 1 Отговор
    Мирчев: " Помоооощ бият ме!"

    15:01 30.05.2026

  • 7 Мирчев, Мирчев

    28 1 Отговор
    Нали сте високоморални и мислите за НАРОДА, защо тогава не се откажете от високите си депутатски заплати по 12-13 хиляди евро месечно? Знаете ли колко дупки в бюджета ще закърпите, ако дори и само вашата партия се откаже от тия пари и работите за мизерните 4-5 хиляди евро месечно? И с 3 хиляди евро месечно се живее Мирчев! Да не говорим 80% от народа, които живеем с 1000-1050 евро месечно

    Коментиран от #26

    15:02 30.05.2026

  • 8 име

    26 1 Отговор
    От кое се отдръпна Радев и екипа му, бе комуняга? Я си седи в скута на шишо, дето даже и не се опита да направиш някакви реформи.

    15:03 30.05.2026

  • 9 иван костов

    28 1 Отговор
    Виждаме, че другарят Мирчев е оцелял след атентата, дори му е минала "леката телесна повреда"! 😱🫣 Отново е наострен да дрънка глупости безкрай.

    15:04 30.05.2026

  • 10 ШЕФА

    25 1 Отговор
    А пък ние виждаме че си кръгал 100 % иди.т !!!!!!!!

    15:04 30.05.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 0 Отговор
    ДБ НИКОГА НЕ СА БИЛИ ОПОЗИЦИЯ НА БОЙКО И ШИШИ ПОНЕЖЕ ПОЛУЧАВАТ
    ФУРАЖА ОТ ЕДНИ И СЪЩИ ФЕРМЕРИ:)

    15:06 30.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дориана

    19 1 Отговор
    Мирчев е провален политик и отново търси повод как да седне в скута на Пеевски и Борисов.. Радев и неговата партия са му трън в очите затова е толкова гневен и безпомощен.

    Коментиран от #39

    15:09 30.05.2026

  • 14 Тъпо соросоидче

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Некой":

    Ми като менюто на Глобо не му харесва какво да прави.

    15:09 30.05.2026

  • 15 Цък

    21 1 Отговор
    Този боклук май още не е осъзнал , че е с отпаднала необходимост. Добре, че Радев има пълно мнозинство и жълтурите не могат да си правят калните номера. За първи път от много години българите сме оптимистично настроени.

    Коментиран от #42

    15:11 30.05.2026

  • 16 Някой

    20 0 Отговор
    Този пак изпълзя от дупката, в която се беше скрил, след като го бяха докоснали по бузата. И в типичния си стил е неоправдано арогантен.

    15:12 30.05.2026

  • 17 СЛОНА

    16 1 Отговор
    МУРДЖО КВИЧИ ,ЧЕ НЕ Е ВЪТРЕ ПРИ БАНИЦАТА!!!

    15:13 30.05.2026

  • 18 иван костов

    11 4 Отговор
    Достоен е за вицепрезидент на Гюров! Ще са страхотна двойка!😂😂😂

    15:13 30.05.2026

  • 19 Лопата Орешник

    14 1 Отговор
    Мирчев, веднага да се обадиш и да докладваш за неправомерно паркирани руски танкове в Донбас!!!

    15:13 30.05.2026

  • 20 Скрий се

    19 1 Отговор
    Скрий се прованс!
    Аман от столичани в повече и улични регулировчици, квартални бабаити!

    15:14 30.05.2026

  • 21 факт

    19 1 Отговор
    тоя защо е на свобода

    15:14 30.05.2026

  • 22 зрител

    19 1 Отговор
    комплексар !

    15:14 30.05.2026

  • 23 Маринов

    14 1 Отговор
    Много редове сте дали на този мрънкалник! С такива изказвания си защитава заплатата в НС и заявка за бъдещето.

    15:14 30.05.2026

  • 24 Обективен

    11 1 Отговор
    Този и присъдружните му,ако не бяха толкова жалки,щяха да са смешни.

    15:15 30.05.2026

  • 25 Дориана

    15 2 Отговор
    Мирчев, точно заради такива като вас , които работехте бавно и мудно в комисии, спъвахте си работата едни на други, превърнахте Парламента в говорилня и бойно поле точно за това Новото правителство изготви Нов Правилник. Вие умишлено саботирате работата в Парламента на принципа Аз не искам да съм добре, а Вуте да е зле. Вие искате българския народ да страда за това, че се провалихте като отмъщение.

    15:16 30.05.2026

  • 26 Ттт

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мирчев, Мирчев":

    Парите са в една малка част олигарси, които си имат и слуги които ги пазят и обгрижват. Депутатските заплати колко и да са големи не ограбват народа, толкова колко го е ограбила олигархията и олигарсите и техните слуги. Всичко е в данъчната сбъркана система, беззаконието за олигархията и техните слуги.

    15:16 30.05.2026

  • 27 Дебилче на снимката

    6 1 Отговор
    Но...... каквото се снимало такова излезнало.

    15:17 30.05.2026

  • 28 Тома

    8 0 Отговор
    Аз ако бях на селския от Крушари щях да умра от срам.Но в политиката трябва да си лъжец крадец и много нагъл.

    15:17 30.05.2026

  • 29 Лама Мирчев

    11 1 Отговор
    Заради този Мирчев, един българин вися 70 часа в ареста, а сега го грози ефективна присъда.
    Да не започваме да коментираме пък поразиите, които направи неговата коалиция ПП-ДБ.

    15:19 30.05.2026

  • 30 Мирчо

    13 1 Отговор
    Поне има желание! Какво направихте вие? Взехте властта и се коалирахте с ГЕРБ и ДПС! Точно вие помогнахте на Пеевски да превземе властта, вие се направихте на кьорави когато издщеваталстваше върху Доган! Вие мислехте само как да пробутате даром С300 на Украйна! Сега когато хванаха незаконното украинско строителство техния посланик скочи срещу нас и ни обвини в дискриминация и неприязън а вие мълчите! Мам… ви украинска продажна!

    15:20 30.05.2026

  • 31 Мирчев,

    15 1 Отговор
    Това ти е последния парламент.Порадвай му се още малко.

    15:20 30.05.2026

  • 32 Очо

    11 1 Отговор
    Този глупак, жив ли е още?

    15:21 30.05.2026

  • 33 Хаген Дас

    8 2 Отговор
    Само бронетранспортьорите ли бе Муржо! Я помисли, ще те опресня малко 17 милиона дарени от вашия служебен по ваше нареждане във време на криза! Сега плюете че няма пари, ами вие с лекота ги раздавахте! Тази дарена техника можеше да помогне при последните наводнения, никога няма такива машини с отпаднала необходимост! Има вече една бивша коалиция с отпаднала необходимост!

    Коментиран от #34

    15:27 30.05.2026

  • 34 Мур Зил

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хаген Дас":

    Той и Путин беше много недоволен.

    15:34 30.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 УдоМача

    7 0 Отговор
    Еххх, малко го биха този.........

    15:40 30.05.2026

  • 37 ЦЪРВУЛ ИСКА ДА Е АРИСТОКРАТ

    10 0 Отговор
    Няма как сельоооо

    15:42 30.05.2026

  • 38 Атисера

    6 1 Отговор
    Фголямата устъ

    15:46 30.05.2026

  • 39 🦁ЩЩД🦁

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Мирчев не е пропаднал политик.Мирчев пасял трите семейни крави по добруджанската степ.Нещеш ли,един ден се загубил от кравите.Кравите се прибрали вечерта е бащиния му двор,а него го няма!Дълго се лутал Мирчев,накрая се отзовал е София.Обадил се на татко си.Татко му,безкрайно ядосан му казал "от тебе пастир не става,ще взема,по комунистическа линия да те направя депутат,с тази работа може й да се справиш" И те така,та до днес.

    Коментиран от #40, #41, #45

    15:52 30.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 щщд

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "🦁ЩЩД🦁":

    Много си елементарен (рекорда ми е 160 зн/МИН)

    Коментиран от #50

    15:55 30.05.2026

  • 42 Няма

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цък":

    да говорите така за Мирчев. Той е едно от лицата на самопровъзгласилите се за "демократичната общност" по известни като жълтопаветници. Всяко мнение различно от неговото е недемократично.

    15:56 30.05.2026

  • 43 питанка

    4 2 Отговор
    Много ми е интересно защо Борисов и Пеевски се покриват и си мълчат. Лъжлив дефицит, неверни данни, незаконно строителство край Варна - това са все камъни в градината на Борисов, пък и на Пеевски. А тези двамата си мълчат. Какво чакат, няма ли да кажат две думи по въпросите. Или, може би, чакат началниците им от Брюксел да натиснат Радев. Това мълчание на Борисов и Пеевски ми е много съмнително.

    Коментиран от #46

    15:56 30.05.2026

  • 44 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    И за работник на паркинг не ставаш.Толкова си объл/обратното/.

    15:56 30.05.2026

  • 45 Дориана

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "🦁ЩЩД🦁":

    Вече е смачкано голямото дебело его на Мирчев. Става все по- безпомощен , дори и на лицето му личи отчаянието. Радев не им е крив за провалите, а те са много.

    15:57 30.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Жалък си прИ мат

    4 1 Отговор
    Тоя ще последва съдбата на събратята си от ИТН и БСП.

    15:59 30.05.2026

  • 48 ДаДаДа

    4 0 Отговор
    Две калинки се сбутали на челото на Мирчев.Едната ревнала:Върни се да мина.Къде се буташ като виждаш на тоя колко му е тясно челото.

    16:00 30.05.2026

  • 49 Махайте се всички

    1 1 Отговор
    ДБ, СДС, ГЕРБ, ДПС, БКП и ПБ. Да си унищожиш собствената национална парична единица. Да забраниш Референдуми. Да унищожиш Конституция. Да унищожиш енергетиката си и границите, и храната. Освен да си увеличавате заплатите и да давате милиарди за чужди интереси, друго не можете. Сега остава Славито 2 да излезе и да каже: "Премиерът се опълчи на Тръмп, като му излъска обувките и удължи престоят на самолетите на гражданско летище до края на юни", единствената държава в Европа, която прие на гражданско летище военни самолети.
    Бог ще ви съди.

    16:11 30.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол