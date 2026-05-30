Ивайло Мирчев: Виждаме големи заявки за реформи, после отдръпване и накрая вайкане колко е лошо

Ролята на „Демократична България“ като опозиция е да работи и да гарантира, че страната се движи в посока, в която оставяме зад гърба си един дългогодишен корупционен модел, който беше завладял България. Нашата роля е този модел да не бъде възпроизведен наново. Това каза в интервю за Дарик радио съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Ето и още акценти от неговото интервю:
Ако реши да се кандидатира, Андрей Гюров може да спечели президентските избори. Той беше отличен премиер и ръководеше едно от най-успешните правителства, което произведе най-честните избори през предните 20 години. Андрей Гюров е харесван от хора далеч извън рамките на т.нар. демократична общност.
Виждаме големи заявки за реформи, после отдръпване и накрая вайкане колко е лошо. Правителството има тежко наследство от кабинета „Желязков“, но ситуацията с бюджета не е апокалиптична. С фокусирани мерки България може да влезе в рамките на 3% дефицит, особено когато има 20% ръст на приходите. Дългосрочно трябва да мислим за балансиран бюджет.
Евентуалната процедура по свръхдефицит е лоша новина за страната. Не е хубаво да казваме „ние казахме ли ви“, само че ние го казахме. Когато се обсъждаше бюджетът за 2025 г. говорихме много за това, че са заложени нереалистични проходи, които се слагат там само за да оправдаят огромни разходи към кръговете на ГЕРБ и ДПС.
ДБ има готовите десни, реформаторски мерки: поетапното освобождаване на пенсионерите в администрацията; държавните служители да започнат да плащат осигуровки; оптимизиране на администрацията и съкращаване на трайно незаетите щатни бройки; пакет за дигитализация в администрацията; частните болници да започнат да правят обществени поръчки; пациентите да бъдат известявани с есемес за услуги, заплатени от здравната каса, и др.
Всичко това са мерки, които предлагаме от много време. Те не бяха приети през миналата година, ще ги предложим отново.
Правителството трябва да си свърши работата и да убеди опозицията и българските граждани, че има истинска воля за реформи. Фискалната политика и позицията на България в Европа са най-големите рискове, пред които е изправена страната.
Радев е прав, че българският интерес трябва да бъде водещ. Но има една легенда, която трябва да бъде опровергана. Истината е, че България е дарила много малко, основно лекарства и хуманитарна помощ, на Украйна.
Същевременно Украйна е внесла от България оръжия за 6.5 млрд. евро. Отделно лекарства, гориво и други. Това са пари, инвестирани в българската икономика. България не дарява боеприпаси и оръжия за Украйна. Имаше, например, едни неизползваеми за страната ни бронетранспортьори, които дарихме, но за които получихме стотици милиони от ЕС.
Ние трябва да сме в А група в Европа, което означава да не се правим на Фицо или Орбан. Бъдещето е на две групи страни – едните, които без много приказки гледат напред и работят за бъдещето на Европа. И други, които се ослушват и снишават. Една от нашите роли като опозиция е да настояваме България да защитава това бъдеще и да работи за националния интерес. А не да говорим едно на вътрешната публика и друго пред Макрон и Мерц.
Трябва да си сътрудничим с Украйна, която е най-напред технологично, по отношение на дроновете. В България има много успешни предприемачи и трябва да работим заедно за модернизация на армията. Нека, например, да произвеждаме българо-украински дронове в България.
Все пак трябва да отбележим, че наблюдаваме управление, което дава сигнали, че ще работи за националния интерес, за разлика от предишното, чиито усилия бяха насочени единствено към отмяна на санкциите по „Магнитски“ за Пеевски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Некой
Коментиран от #14
14:58 30.05.2026
2 Н Е М О Ж А Ч И !!!
14:59 30.05.2026
3 Овчар
14:59 30.05.2026
4 Спорт
Има ли идея за ново клипче?
15:00 30.05.2026
5 Без име
15:01 30.05.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:01 30.05.2026
7 Мирчев, Мирчев
Коментиран от #26
15:02 30.05.2026
8 име
15:03 30.05.2026
9 иван костов
15:04 30.05.2026
10 ШЕФА
15:04 30.05.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ФУРАЖА ОТ ЕДНИ И СЪЩИ ФЕРМЕРИ:)
15:06 30.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дориана
Коментиран от #39
15:09 30.05.2026
14 Тъпо соросоидче
До коментар #1 от "Некой":Ми като менюто на Глобо не му харесва какво да прави.
15:09 30.05.2026
15 Цък
Коментиран от #42
15:11 30.05.2026
16 Някой
15:12 30.05.2026
17 СЛОНА
15:13 30.05.2026
18 иван костов
15:13 30.05.2026
19 Лопата Орешник
15:13 30.05.2026
20 Скрий се
Аман от столичани в повече и улични регулировчици, квартални бабаити!
15:14 30.05.2026
21 факт
15:14 30.05.2026
22 зрител
15:14 30.05.2026
23 Маринов
15:14 30.05.2026
24 Обективен
15:15 30.05.2026
25 Дориана
15:16 30.05.2026
26 Ттт
До коментар #7 от "Мирчев, Мирчев":Парите са в една малка част олигарси, които си имат и слуги които ги пазят и обгрижват. Депутатските заплати колко и да са големи не ограбват народа, толкова колко го е ограбила олигархията и олигарсите и техните слуги. Всичко е в данъчната сбъркана система, беззаконието за олигархията и техните слуги.
15:16 30.05.2026
27 Дебилче на снимката
15:17 30.05.2026
28 Тома
15:17 30.05.2026
29 Лама Мирчев
Да не започваме да коментираме пък поразиите, които направи неговата коалиция ПП-ДБ.
15:19 30.05.2026
30 Мирчо
15:20 30.05.2026
31 Мирчев,
15:20 30.05.2026
32 Очо
15:21 30.05.2026
33 Хаген Дас
Коментиран от #34
15:27 30.05.2026
34 Мур Зил
До коментар #33 от "Хаген Дас":Той и Путин беше много недоволен.
15:34 30.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 УдоМача
15:40 30.05.2026
37 ЦЪРВУЛ ИСКА ДА Е АРИСТОКРАТ
15:42 30.05.2026
38 Атисера
15:46 30.05.2026
39 🦁ЩЩД🦁
До коментар #13 от "Дориана":Мирчев не е пропаднал политик.Мирчев пасял трите семейни крави по добруджанската степ.Нещеш ли,един ден се загубил от кравите.Кравите се прибрали вечерта е бащиния му двор,а него го няма!Дълго се лутал Мирчев,накрая се отзовал е София.Обадил се на татко си.Татко му,безкрайно ядосан му казал "от тебе пастир не става,ще взема,по комунистическа линия да те направя депутат,с тази работа може й да се справиш" И те така,та до днес.
Коментиран от #40, #41, #45
15:52 30.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 щщд
До коментар #39 от "🦁ЩЩД🦁":Много си елементарен (рекорда ми е 160 зн/МИН)
Коментиран от #50
15:55 30.05.2026
42 Няма
До коментар #15 от "Цък":да говорите така за Мирчев. Той е едно от лицата на самопровъзгласилите се за "демократичната общност" по известни като жълтопаветници. Всяко мнение различно от неговото е недемократично.
15:56 30.05.2026
43 питанка
Коментиран от #46
15:56 30.05.2026
44 Боруна Лом
15:56 30.05.2026
45 Дориана
До коментар #39 от "🦁ЩЩД🦁":Вече е смачкано голямото дебело его на Мирчев. Става все по- безпомощен , дори и на лицето му личи отчаянието. Радев не им е крив за провалите, а те са много.
15:57 30.05.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Жалък си прИ мат
15:59 30.05.2026
48 ДаДаДа
16:00 30.05.2026
49 Махайте се всички
Бог ще ви съди.
16:11 30.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.