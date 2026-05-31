Владислав Горанов: Преписката, която водя с американското министерство на финансите, не е затворена

Готови сме да участваме с подкрепа на непопулярни решения, които да върнат нормалността във фискалните условия, стига управляващите да имат смелостта да ги предложат.

Това заяви пред БНР санкционираният по "Магнитски" бивш финансов министър Владислав Горанов, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС, като подчерта, че е добре да се видят мотивите на ЕК за мониторинг на България, предхождащ евентуална процедура по свръхдефицит, защото те още в пролетната си прогноза посочиха очаквания за над 3% дефицит в 2026 и 2027 г.:

"Т.е. не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. Бих коментирал драматизма, с който се съобщава тази новина. Би следвало усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да са фокусирани върху съставянето на бюджет в рамките на 3% дефицит и при запазване на данъците, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Анонсът за намаляване с 10% на разходите за персонал е добър и смислен, но защо се побърза да се изключат от него силовите ведомства?".

Да се реже от капиталови разходи е най-грешно в такава ситуация, защото те са източник на растеж, изтъкна Владислав Горанов.

Според него всички са виновни, които са участвали в управлението на държавата от 2021 г. насам, защото случващото се не се е случило за един ден:

"Задължително трябва да се отбележи ролята на тези финансови министри, за които се налагаше Народното събрание да пази фиска от тях. Тук визирам Асен Василев, който има странно разбиране на макроикономика и фискална политика, който беше политически легитимиран обаче от тогавашния президент Румен Радев, който не можа да разпознае на време качествата му, а се наложи година по-късно да го нарече шарлатанин".

Горанов се съгласи, че бюджетите на държавата при правителства с финансов министър Асен Василев са се изпълнявали, без да надвишават 3% дефицит, каквито са Маастрихтските критерии:

"Както е вярно, че бюджетът за 2025 г. е на 3,5% дефицит и заедно с дерогацията, която имаме за военните разходи, също спазва критериите на договора за стабилност и растеж".

По думите му, когато при протестите срещу правителството на Бойко Борисов през 2021 г. президентът Радев излезе с вдигнат юмрук, това е поставило началото на политическата криза с поредица от 8 парламентарни избори.

В предаването "Неделя 150" депутатът от ГЕРБ-СДС коментира и казуса с незаконното застрояване в местността Баба Алино край Варна:

"Има много документи, върху които да поработи едно досъдебно производство, и да намери персонална вина. Със сигурност има персонална вина и тя трябва да излезе. ... Казусът ще е относително лесен, от гледна точка на документиране и доказване на вина".

ГЕРБ няма да препятства работата по този случай, дори ще задава парламентарен въпрос веднъж в месеца към регионалния министър за степента на напредък на разследването по казуса, обеща той.

Горанов съобщи, че е в комуникация с правителство на САЩ във връзка със санкциите, наложени му по глобалния закон "Магнитски":

"Преписката, която водя с американското министерство на финансите не е затворена. В този смисъл, продължава да стои възможността да бъде преразгледано включването ми в санкционния списък. Моята теза е, че причината, поради която съм включен в него, свързана със скандалите в хазарта от края на 2019 и началото на 2020 г. са неверни по отношение на преценката на моята роля и вина. Затова смятам, че би следвало да бъда премахнат, но това зависи от американското правителство, с което сме в комуникация".