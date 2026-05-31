Божидар Божанов: Рискът от процедура по свръхдефицит може да бъде управляван от кабинета

Няма гаранция, че ще влезем в процедура по свръхдефицит. Това е риск, който правителството може да управлява. Това каза пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, заместник-председател на ПГ на ДБ.

"Дали ще влезем в такава процедура зависи от Съвета на ЕС и зависи от това какъв бюджет ще бъде представен и какви реформи ще бъдат планирани. Още при приемането на Бюджет 2025 предупреждавахме, че рискуваме да влезем в румънски или гръцки сценарий. Повторихме същото предупреждение и през октомври миналата година, преди да бъде внесен този злощастен бюджет, който изкара хората на улицата. Внасяхме много конкретни предложения, защото този проблем е голям, но не чак толкова, че да не може с едно реформаторско мислене и абсолютното мнозинство, което е налице в момента, да бъде решен. Въпросът е има ли воля! Първоначалните заявки бяха, че има воля и ще се правят реформи, но започнаха да дават крачка назад. Ние ще предложим отново тези реформи, тези десни мерки, които може да са непопулярни, обикновено е странно опозицията да предлага непопулярни мерки, но това е нашата отговорност и нашето задължение - да кажем какво трябва да се направи, за да не влезем в процедура по свръхдефицит, защото от това следват много други негативни последици за България - за имиджа, за репутацията, но и вътрешно - ако не се спре тази лавина на разходи, тя неизбежно след 1-2 години води до увеличение на данъците, защото стигаш до неизбежност да теглиш дълг. В Румъния това се случва и сега може да се спре у нас. Основна отговорност за това носи правителството на Росен Желязков и то заради мераците на Пеевски да раздава пари на широки групи от хора и на своите приближени кръгове от фирми".

Сега е моментът да се правят ключови реформи, подчерта той и коментира, че и оттеглянето на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор и директор на НСлС не е съдебна реформа:

"Съществени действия по тази реформа започнаха още 2021-2022 г., но тя не е свършила и предстоят още много важни промени. Да сменим ВСС, а той да смени главния прокурор. Но това няма да бъде реформата. Това са проблеми, които са затлачени във времето".

Незаконното строителство в Баба Алино е типичен пример за това как беззаконие се промушва през корупционните вратички на средно, ниско и на високо ниво, смята Божанов:

"Видяхме слепота на РДНСК, на РИОСВ, на Кадастъра, на ДАНС, на Прокуратурата. Миналото лято ние повдигахме тази тема от трибуната на парламента, че (инвеститорът Олег) Невзоров е бил екстрадиран и след това заповедта му е отменена, разследването беше на Bird.bg. Имаше информация, че той е свидетел срещу кмета на Варна Коцев и на базата на неговите свидетелства той е задържан и оставен в ареста. Твърди се, че имало секретен доклад на ДАНС, изпратен тогава в Народното събрание, но никой не го е виждал. Затова нашият депутат Стела Николова е поискала председателят на парламента да го предостави на народните представители. И ако такъв доклад няма или в него няма нищо интересно, тогава ще изслушаме председателя на ДАНС, за да каже какво се е случило - това пробив в националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е, а вероятно е и двете".

Той изтъкна, че е важно да се обърне внимание, че през цялото това време всички институции са били под контрола на ГЕРБ и ДПС, като се изключи Община Варна:

"Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, Прокуратура - всички. Има сигнали от Община Варна достатъчно рано във времето, но по тях не са работели тези институции".

Божанов беше категоричен, че трябва да се стигне до виновните, без значение чии хора са, от коя държава идват, защото законът трябва да важи за всички.

Невъзможно е участие в президентските избори с обща кандидатура с ГЕРБ, каза той във връзка с направеното към ПП и ДБ предложение.