Божидар Божанов: Рискът от процедура по свръхдефицит може да бъде управляван от кабинета

31 Май, 2026 13:35 740 13

Още при приемането на Бюджет 2025 предупреждавахме, че рискуваме да влезем в румънски или гръцки сценарий. Повторихме същото предупреждение и през октомври миналата година, преди да бъде внесен този злощастен бюджет, който изкара хората на улицата, коментира още съпредседателят на "Да, България"

Божидар Божанов: Рискът от процедура по свръхдефицит може да бъде управляван от кабинета - 1
Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма гаранция, че ще влезем в процедура по свръхдефицит. Това е риск, който правителството може да управлява. Това каза пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, заместник-председател на ПГ на ДБ.

"Дали ще влезем в такава процедура зависи от Съвета на ЕС и зависи от това какъв бюджет ще бъде представен и какви реформи ще бъдат планирани. Още при приемането на Бюджет 2025 предупреждавахме, че рискуваме да влезем в румънски или гръцки сценарий. Повторихме същото предупреждение и през октомври миналата година, преди да бъде внесен този злощастен бюджет, който изкара хората на улицата. Внасяхме много конкретни предложения, защото този проблем е голям, но не чак толкова, че да не може с едно реформаторско мислене и абсолютното мнозинство, което е налице в момента, да бъде решен. Въпросът е има ли воля! Първоначалните заявки бяха, че има воля и ще се правят реформи, но започнаха да дават крачка назад. Ние ще предложим отново тези реформи, тези десни мерки, които може да са непопулярни, обикновено е странно опозицията да предлага непопулярни мерки, но това е нашата отговорност и нашето задължение - да кажем какво трябва да се направи, за да не влезем в процедура по свръхдефицит, защото от това следват много други негативни последици за България - за имиджа, за репутацията, но и вътрешно - ако не се спре тази лавина на разходи, тя неизбежно след 1-2 години води до увеличение на данъците, защото стигаш до неизбежност да теглиш дълг. В Румъния това се случва и сега може да се спре у нас. Основна отговорност за това носи правителството на Росен Желязков и то заради мераците на Пеевски да раздава пари на широки групи от хора и на своите приближени кръгове от фирми".

Сега е моментът да се правят ключови реформи, подчерта той и коментира, че и оттеглянето на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор и директор на НСлС не е съдебна реформа:

"Съществени действия по тази реформа започнаха още 2021-2022 г., но тя не е свършила и предстоят още много важни промени. Да сменим ВСС, а той да смени главния прокурор. Но това няма да бъде реформата. Това са проблеми, които са затлачени във времето".

Незаконното строителство в Баба Алино е типичен пример за това как беззаконие се промушва през корупционните вратички на средно, ниско и на високо ниво, смята Божанов:

"Видяхме слепота на РДНСК, на РИОСВ, на Кадастъра, на ДАНС, на Прокуратурата. Миналото лято ние повдигахме тази тема от трибуната на парламента, че (инвеститорът Олег) Невзоров е бил екстрадиран и след това заповедта му е отменена, разследването беше на Bird.bg. Имаше информация, че той е свидетел срещу кмета на Варна Коцев и на базата на неговите свидетелства той е задържан и оставен в ареста. Твърди се, че имало секретен доклад на ДАНС, изпратен тогава в Народното събрание, но никой не го е виждал. Затова нашият депутат Стела Николова е поискала председателят на парламента да го предостави на народните представители. И ако такъв доклад няма или в него няма нищо интересно, тогава ще изслушаме председателя на ДАНС, за да каже какво се е случило - това пробив в националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е, а вероятно е и двете".

Той изтъкна, че е важно да се обърне внимание, че през цялото това време всички институции са били под контрола на ГЕРБ и ДПС, като се изключи Община Варна:

"Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, Прокуратура - всички. Има сигнали от Община Варна достатъчно рано във времето, но по тях не са работели тези институции".

Божанов беше категоричен, че трябва да се стигне до виновните, без значение чии хора са, от коя държава идват, защото законът трябва да важи за всички.

Невъзможно е участие в президентските избори с обща кандидатура с ГЕРБ, каза той във връзка с направеното към ПП и ДБ предложение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потресаващо!

    10 1 Отговор
    Сглобкаджиите с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, са с отпаднала необходимост. Изпраха и реанимираха Дебелите.

    13:41 31.05.2026

  • 2 Млад еврас

    13 0 Отговор
    Кво стана, нали ни обяснявахте ква голяма била инфлацията в Румъния и Унгария щото не приели еврото, даде а сега като се оказа, че при нас инфлацията е много по голяма от в Румъния и Унгария и то понеже сме приели еврото, двете държави приели еврото неподготвени България и Хърватия са с най голяма инфлация в цял ЕС, еврастите в Брюксел много добре знаеха как е нагласена стъкмистиката и въпреки това ни приеха, смятайте колко ги интересувате, гонят си само тяхните интереси.

    13:43 31.05.2026

  • 3 Дон балон

    7 0 Отговор
    Твърди се, че имало секретен доклад на ДАНС, изпратен тогава в Народното събрание, но никой не го е виждал. Леле колко секретни доклади съществували та никой не ги е виждал и чувал за тях

    13:51 31.05.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ОЧАКВАЙТЕ ДА НАПРАВЯ СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ ЗА БОЖИДАР БОЖАНОВ ОТ ДБ
    ......
    С КОПИЕ ДО РАДЕВ, НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ЙОТОВА И МЕДИИТЕ
    ......
    В БАТАКА Е СЪС ДВАТА КРАКА ... ИМА ДА ОБЯСНЯВА МНОГО НЕЩА - НЕ НА МЕН , А НА БЪЛГАРИТЕ .. И ВСИЧКО Е В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРИЯ, ХОЛАНДИЯ И АВСТРИЯ:)

    13:57 31.05.2026

  • 5 Спорт

    8 0 Отговор
    Този Петроханец и от икономика и финанси ли взе да разбира?
    Леле майко.

    14:03 31.05.2026

  • 6 Антон

    7 0 Отговор
    Обективно: ес ни натиска да даваче пари на укрия. ес ни натиска да подмогане укрите в България. ес ни натиска да издържаме бежанци от къде ли не. нато и ес , както и целия колективен запад ни натискат да харчим пари оръжия. съшите тези ни натиснаха да влезем в еврозоната. затвориха си очите за фалшивите доклади.
    и сега този ес ни казва че започва процедура по свръхдефицит, поради която може да ни глобат и прочие.
    Ето това е двуличето на запада. радвайте се сега на лоу кост полети, ценности и бананк. Живи и здрвви при изготвянетоцна следвашия бюджет, съшия ще
    Трябва да бъде одобрен от ецб. Няма да има повече аванта. Само мизероя ни чака.

    14:07 31.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ВРЪЗКИТЕ НА БОЖИНКАТА ВОДЯТ КЪМ АМСТЕРДАМ И ГРУПИЧКАТА СЪЗДАДЕНА ОТ РАЗСТРЕЛЯНИЯ 2003 ГОДИНА
    КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ - САМОКОВЕЦА:)

    14:11 31.05.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами, Българската Държава ликвидира,":

    КМЕТА ВАСИЛ САМО СИ Е ПЛАТИЛ ВНОСКАТА РАХАТ В ПЕТРОХАН:)

    14:12 31.05.2026

  • 10 Един незаконен град

    7 0 Отговор
    И на всички им замирисаха шортите. Излагация за всички политици, които са в народното събрание.

    14:21 31.05.2026

  • 11 Божанов,

    4 1 Отговор
    присламчвате се към мнозинството, което се самоопределя като недосегаемо и заявява чрез едни гадни устица, че опозицията "не може да припари" до тях. Стига обяснявал какво ще подкрепяш. Не помниш ли бюджетите на двете дондеви помагачки??? Акъл не давай на същества, които ти казват, че влизаш в залата с наведена глава, уплашен от могъщото им мнозинство. ББ беше казал на своето Томе, какво се набива на глупав човек в случая ти си в тая роля. Стига сте дрънкотили, че станахте за смях. Радките не ви отразяват за живи, а вие ги обикаляте и жално подлайвате

    14:28 31.05.2026

  • 12 Хаха

    2 0 Отговор
    Много сте жалки. Дойде видов ден за неспособността ви да управлявате. Искате, ама не можете. Знаете ли защо? Защото искате да управлявате с измами, като тези преди вас. Мислите че сте по-умни и ще измислите по-хубаво измами. Обаче излизат наяве, а с тях излиза и същността ви наяве. Лъжовна, недорасла и алчна. Какво да искаме от деца на партийни членове на БКП? Нищо ново.

    14:35 31.05.2026

  • 13 Боклук некъпан и БКПейски наследник

    2 0 Отговор
    Благодарение и на теб вече управлява само ЕЦБ!

    15:03 31.05.2026

