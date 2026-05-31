Де Бройне намекна за раздяла: Имам още една година, но искам да разговарям с Наполи

Белгийският халф на Наполи Кевин Де Бройне намекна, че може да напусне клуба. Полузащитникът не е доволен, че някои неща, които са били обещани при трансфера му от Манчестър Сити през миналото лято, не са изпълнени.

"Все още имам една година до края на договора си, но искам да разговарям с Наполи“, призна Де Бройне.

„Миналата година също бяха казано определени неща: „Ще играем по определен начин, ще правим това и онова“, но не много от тях наистина се случиха, и това е срам. Искам да се наслаждавам, когато играя футбол“, каза за Nieuwsblad.

Кевин Де Бройне изигра 21 мача за Наполи през миналия сезон, в които вкара пет гола.