Де Бройне намекна за раздяла: Имам още една година, но искам да разговарям с Наполи

31 Май, 2026 11:58 619 1

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Белгийският халф на Наполи Кевин Де Бройне намекна, че може да напусне клуба. Полузащитникът не е доволен, че някои неща, които са били обещани при трансфера му от Манчестър Сити през миналото лято, не са изпълнени.

"Все още имам една година до края на договора си, но искам да разговарям с Наполи“, призна Де Бройне.

„Миналата година също бяха казано определени неща: „Ще играем по определен начин, ще правим това и онова“, но не много от тях наистина се случиха, и това е срам. Искам да се наслаждавам, когато играя футбол“, каза за Nieuwsblad.

Кевин Де Бройне изигра 21 мача за Наполи през миналия сезон, в които вкара пет гола.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя песинеррр

    1 0 Отговор
    ДА СИ ОДИ У БЕГИЯТЪ ИЛИИЗ АНГЛИЪТЪЪЪ !!!???
    СТИГА ПЕНСИОНЕРКИ СЪ КУПУВКАЛИ У ИТАЛИЯТЪЪЪ!!!!!???

    12:58 31.05.2026

