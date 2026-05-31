Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Главният преговарящ на Иран: Нямаме никакво доверие на врага! Споразумение със САЩ само при пълни гаранции за правата ни

Главният преговарящ на Иран: Нямаме никакво доверие на врага! Споразумение със САЩ само при пълни гаранции за правата ни

31 Май, 2026 15:55 1 133 16

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • моджтаба хаменей-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред „Фокс нюз“, че Вашингтон и Техеран може скоро да сключат мирно споразумение, но в същото време подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата

Главният преговарящ на Иран: Нямаме никакво доверие на врага! Споразумение със САЩ само при пълни гаранции за правата ни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран няма да приеме никакво споразумение със САЩ, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани, каза главният преговарящ на Техеран Мохамад Багер Галибаф, цитиран от агенциите, пише БТА.

"Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага. Единственият ни критерий е постигането на ясни резултати, преди и ние да изпълним своите задължения в замяна", добави той, след като положи клетва като преизбран председател на парламента заедно с неговия президиум.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред „Фокс нюз“, че Вашингтон и Техеран може скоро да сключат мирно споразумение, но в същото време подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. В интервюто Тръмп добави, че Ислямската република се е съгласила да не разработва или притежава ядрени оръжия.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин многоходовия бакшиш идол на копейк

    2 7 Отговор
    Аз им имам доверие, дадох им 350 млрд пари от ватите ахахха

    15:59 31.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И нищо друго

    4 9 Отговор
    Всеки русофил има го мна в главата си.

    Коментиран от #10

    16:01 31.05.2026

  • 5 Може да има споразумение с саш

    5 3 Отговор
    Но преди това трябва да ударите всеки щат със 100 мегатона

    Коментиран от #9

    16:09 31.05.2026

  • 6 Крейзи Хорст

    6 2 Отговор
    Ние индианците се доверихме на Великият Бял Баща във Вашингтон.Хау!

    16:13 31.05.2026

  • 7 Пълни гаранции...

    4 7 Отговор
    По една томахавка върху всяка чалма.Аз така го разбирам.

    16:39 31.05.2026

  • 8 Фарфалюлю

    5 6 Отговор
    И същите тези дето много милеят за народа си,масово го убиваха с десетки хиляди по улиците,екзекутират го и го държат в страшна бедност и мизерия.

    16:41 31.05.2026

  • 9 Вова Картошка

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Може да има споразумение с саш":

    Гледам пиеш белина.

    16:42 31.05.2026

  • 10 Температурен Темерут

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "И нищо друго":

    Вярно е.

    16:42 31.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Гаранции от англосаксии и евреи няма ,тези поне са си взели поуката ,за избитите индианци аборигени африканци ,за разграбените им държави ,който ги е допуснал до тях или е бил ликвидиран или поробен

    Коментиран от #15

    17:13 31.05.2026

  • 14 веселин

    2 0 Отговор
    ""Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага. Единственият ни критерий е постигането на ясни резултати, преди и ние да изпълним своите задължения в замяна"," думите на Иранският представител .
    Ние сме готови да работим със Запада и за съвместни инвестиции с Америка "" това са думите на Путин когато целият Запад и Америка воюва срещу Русия . Може ли от такъв да се чака да защити" Националните интереси "на Русия да имат "Червени линии " когато повече от 50 страни правят това което си искат като предоставят всякакво оръжие без ограничения и да няма никаква заплаха или опасност за тях?

    17:20 31.05.2026

  • 15 васил

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Kaлпазанин":

    На тях само ид..ота като Путин може да им вярва друг нормален човек да повярва е трудно . Много правилно и добре си казал -- като погледнеш историята им след себе си оставят само дим ,пепел страдания и разрушения също като най - варварствата и най голямата Империя в историята на човечеството Татаро-Монголската или Монголо-Татарската Империя. (в различни страни и истории различно се пише тая Империя )

    17:26 31.05.2026

  • 16 Дзак

    1 0 Отговор
    Това беше само повод. Можеха да договорят още преди години отказ от ядрено оръжие.

    17:45 31.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания