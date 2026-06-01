КЕВР решава за цената на природния газ за юни

1 Юни, 2026 07:38 546 2

В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора ”България - Гърция“

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес, съобщи БНТ.

Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, "Булгаргаз" предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватчас без такси и налози.

След няколкомесечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси.

В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора ”България - Гърция“, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци.

Окончателно решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква те да се различават от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от "Булгаргаз".


  • 1 Интересно е дали ПБ-тата

    2 1 Отговор
    Ще приемат незаконната СИ, веднъж отменена от ВАС 2018 г. Като Петкова ГЕРБ СДС енергиен министър, въвежда старата формула отново. Което поражда 2025 на втора инстанция ВАС отново да отмени формулата за СИ. Отново енергиен министър на ГЕРБ връща старата формула от 30%, размер сградна като въвежда и понятието санирани жилища и външни стени на сгради. Да го уведомим, че всички СИ на сградите са във вътрешни в коридори, особено при хоризонтални инсталации, и сгради с изключени тръби на стълбищни площадки. Вместо при нулево потребление с години, и хоризонтални инсталации на СИ да се отмени изцяло СИ за неползващите парно, тъй като подгряването на топла вода е с отделна цена. Отново се връща "данъкът триене на зъби". Което ще е показателно за ПБ, които увеличиха здравните спрямо МРЗ на най-бедните, и не са предприели мерки за доставки на тръбен евтин газ, както уверяваха избирателите си. Както и премахване на борса газ и внос втечнен с посредници, оскъпяващ газ с 30-40%, отново решение на ГЕРБ, както и ПП, ДБ, ДПС, БКП по-късно.

    07:59 01.06.2026

  • 2 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Онези в КЕВР какво ще решават за цената на природния газ за месец юни,като в България е тотална скъпотия?! После се чудим,защо българите намаляват всеки ден?! Бедност до шия,но не премахват минималността на доходите вече 30 години. В ЕС минимална заплата няма,а баба Урсула не прави забележка за това на посетилия я български минпредс преди няколко денонощия.

    08:41 01.06.2026

