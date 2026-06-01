Отбелязваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 страни по света.

Във времето се доказва като един от най-забавните дни за децата, тъй като се подготвят най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си, за да посрещат най-малките и любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество.

По повод Международния ден на детето направление „Култура и туризъм“ на Столична община подготвя богата празнична програма с десетки събития в различни части на града. Малките софиянци и техните семейства ще имат възможност да се потопят в свят на творчество, игри, знания и забавления, съобщава sofia.bg.

Общинските културни институти и районните администрации ще посрещнат децата с разнообразни инициативи, които съчетават образование, изкуство и активен отдих. В програмата са включени пъстър парад на хвърчилата, артателиета, тебеширени партита, викторини, музикални изпълнения, театрални спектакли, кино прожекции, СТЕМ занимания и разбира се – игри на открито.

Специален подарък за празника са безплатните посещения за деца в "Музейко", Регионалния исторически музей – София и Столичния зоопарк, които ще отворят врати за малките откриватели и любители на приключенията.

С празничната програма Столична община създава възможност децата да отбележат своя ден по незабравим начин – чрез нови знания, творчески изяви, срещи с приятели и много усмивки. София ще се превърне в голяма сцена за детско въображение, радост и споделени семейни моменти.

https://www.facebook.com/events/660165483733769/ От 29 май до 1 юни 2026 г. на площада около храм-паметника "Св. Александър Невски" се провежда второто издание на международното изложение „Кидс Експо София“/ KIDS EXPO SOFIA – мащабно събитие за деца и семейства, което се провежда със свободен вход и с подкрепата на Столична община в Календара на културните събития на София.

Сред акцентите в програмата са демонстрации и участия на държавни и общински институции, сред които Български Червен кръст, Национална агенция за приходите, Агенция "Митници", Дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столичната община, Национална система "112", Главна дирекция "Гранична полиция", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Министерство на отбраната, Главна дирекция "Национална полиция", Център за спешна медицинска помощ и други партньори, които ще представят техника, оборудване и практически умения в интерактивна среда.

Спортната зона дава възможност на децата да изпробват различни спортове – футбол, волейбол, гимнастика, таекуондо, бокс и катерене, както и за срещи с популярни български спортисти. В инициативата участват Българска федерация по волейбол и Българската федерация по автомобилни спортове, която представя състезателен автомобил.

Културно-образователната програма включва участия на училища, школи, детски организации и социални инициативи, а зоната за забавления предлага ежедневна сцена с музика, танци, творчески работилници, представления и артистични изяви.

На 1 юни на открити сцени в парк „Герена“ и парк „Майчин дом“ (ул. „Клокотница” и бул. „Христо Ботев") ще се проведат две образователни събития от музикалната поредица „Концерти за малчугани и великани”, част от програмата на Международен фестивал „Софийски музикални седмици“:

1 юни (понеделник), 18:30 часа, Парк "Майчин дом" (ул. „Клокотница” и бул. „Христо Ботев")

Концерт: Вълшебната арфа на Яна Дойнова със специалното участие на Мария Цветкова-Георгиева – виола, Мартина Ковачева – виолончело, Абел – художник и музикант и др.

На 1 юни Столична библиотека организира артфест с креативни занимания и STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, артработилници, представяния на книги за и от деца и тийнейджъри. Тук всяко дете може да избере нещо любопитно, атрактивно и занимателно, да получи чудесни награди за участие във викторини, безплатна читателска карта и подарък детска книжка. Празничната програма на артфеста „Денят на малките големи: приказките стават реалност“ започва от 10:00 часа на пл. "Славейков" № 4А (пред Детския център).

Ще има музика, тебеширено парти с аниматор, който ще „оживява“ любими приказки. Представяне на книгата на фондация „Гласът на ангелчето“ „Божиите очи“ от Станислав Ваклинов и илюстрации на големия художник Вадим Лазеркевич (с подарък – самото издание), танцови изпълнения на деца от школата за модерни танци „Diva Zone“, а от 12:00 до 13:00 ч. ще се играе спектакъл „Червената шапчица“ на Театър Възраждане“. С участието на Роберт Янакиев, Лили Шомова, Ивет Радулова, Свежен Младенов, Мариана Жикич, Донка Аврамова-Бочева.

След спектакъла „Червената шапчица“ програмата продължава в Детския център на Столична библиотека.

13:00 – 14:00 – старт на пето издание на литературния конкурс "Вълшебното перце" за авторски стихове, написани от деца и юноши, организиран от екипа на предаването „Закуска на тревата" на Програма „Хоризонт" на БНР и сдружение „Българче" и премиера на книгата с наградените в четирите предишни сезона стихове на деца и тийнейджъри. Ще има интересни награди за всички деца и младежи, които ще се включат в събитието на място.

14:00 – 16:00 – Артзанимания с ръководителя на комикс студиото и детското артателие на Столична библиотека художника Христо Кърджилов.

16:00 – 17:35 – Филмов следобед в библиотеката: прожекция на „Отвътре навън“ (2015), 95 мин., бълг. аудио.

Всички желаещи деца до 7 години и техният родител/възрастен придружител ще получат едногодишни безплатни читателски карти на Столична библиотека.

На 1 юни Общински културен институт Дом на културата „Средец“ и Лятна артакадемия „Артеанци“ дават начало на съвместния проект „Артеанци – рисуваме София“ с празничен хепънинг, в който децата ще рисуват върху мрамора в атриума на ОКИ ДК „Средец“ по случай Деня на детето.

От 16:00 ч. до 18:00 ч. децата ще могат да се включат в творчески занимания и артактивности, част от лятната програма на академията, а участие в празника ще вземат и различни детски състави към Дом на културата „Средец“.

От 18:00 ч. ще бъде открита и първата детска галерия „Артеанци“ с изложба на 9-годишната художничка Матилда Финци – един от финалистите за българското участие във Венецианското биенале.

На 1 юни Регионалният исторически музей – София обявява ВХОД СВОБОДЕН за дете под 18 години и един негов придружител над 18 години, които ще могат да посетят постоянната и временните експозиции в сградата на пл. „Бански“ № 1, както и филиалите – Комплекс „Антична Сердика“, Триъгълната кула на Сердика и Археологическото ниво на базиликата „Света София“.

На 1 юни от 17:00 ч. на пл. „Бански“ № 1 Регионалният исторически музей – София ще награди призьорите от конкурса за детска рисунка и приложни изкуства „Лешоядите – пазители на природното равновесие“.

От 1 до 6 юни 2026 г. паркът пред НДК ще се превърне в пъстро място за срещи между книги, въображение и млади читатели с десетото издание на Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който е в рамките на Пролетния панаир на книгата. Ще има вдъхновяващи срещи с автори, издатели, преводачи и творци, интересни четения, специални събития и богата програма за деца и младежи. Официалното откриване е в 11:00 ч. на 1 юни.

На 1 юни от 16:00 ч. в парк "Дружба" (при лошо време събитието ще се проведе в Общински културен институт Дом на културата "Искър") с вход свободен ще се проведе "Празник в Дружба", организиран от район "Искър" на Столичната община и ОКИ Дом на културата "Искър". От 16:00 ч. до 18:00 ч. ще има детско парти с участието на професионални аниматори, от 18:30 ч. до 19:30 ч. – Магическо шоу на Валери Иванов – Жокера.

На 1 юни (неделя и понеделник) район „Банкя“ организира детски фестивал „Приказни герои“ в парк „Ротонда“ и парк „Кестените“, които ще станат пространство за музика, изкуства, забавления, игри, литература и кино.

Сред акцентите в програмата са концертът на композитора Хайгашод Агасян, прожекцията на новата семейна комедия „Ема и Шоколандия“, парти агенция „Викторио Ленд“ с приказни герои и предизвикателства, детският и младежки концерт с участието на „Диамантчетата на Банкя“, ArTina, Highlight Singing Academy, Sweet Teens, „Сладки пуканки“ и др.

Един от най-вълнуващите моменти ще бъде традиционното включване на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с пожарен автомобил, децата ще могат да се срещнат с обучените кучета спасители от породите малиноа и лабрадор.

На 1 юни Столичен куклен театър очаква децата от 11:00 ч. в салона на Театъра на бул. "Янко Сакъзов" № 19, за да се потопят в приказния свят на кукления спектакъл "Дядовата ръкавичка". Билети за представленията на 1 юни ще плащат само придружителите, като всеки възрастен може да запише и съпровожда до 4 деца. Промоцията е валидна само при закупуване на билети от касата на Театъра на ул. "Гурко" № 14.

От 17:00 ч. с вход свободен ще се проведе Празник на детето в зала „Детски център“ на Общински културен институт „Надежда“ с изпълнения на децата от школите по пиано и цигулка към института и малките балерини към школата по балет на Кристина Огнянова. От 17:30 ч. пред сградата на ОКИ „Надежда“ ще има танцов спектакъл с участието на школите по народни танци на Йордан Станимиров и „Българани“ с ръководител Владимир Недев, както и модерни танци на момичетата от „Ел-стайл денс“.

Общински културен институт Дом на културата „Красно село“ и район „Красно село“ – Столична община организират на 1 юни в парка зад Общински културен институт „Красно село“ празник, като през целия ден (10:00 – 18:00 ч.) децата ще могат да се забавляват с игри на открито, с атракции като надуваеми съоръжения, батути и пързалки. Вход свободен.

Ще има и:

· Маратон на късометражни анимационни филми за деца от 2 до 6 години. Прожекция на специално подбрани анимационни филми за най-малките зрители. В сътрудничество с 17. Международен фестивал на анимационния филм „Златен кукер – София“.

ОКИ ДК „Красно село“, Зала № 3, 10:00 – 12:00 ч.

Вход свободен!

· Представяне на книгата „Приключенията на врабчето Незабравко“ с автор Маргаритка Благоева и ателие за оцветяване на картинки по приказката.

ОКИ ДК „Красно село“, Фоайе, 10:00 - 17:00 ч.

Вход свободен!

· Уъркшоп „Как се прави анимационно кино“ с Надежда Славова за деца от 9 до 16 години

Творческо ателие за рисуване и създаване на анимационен герой.

Демонстрация на историческо устройство – праксиноскоп, за създаване на анимация.

ОКИ ДК „Красно село“, Зала № 5, 10:00 – 12:00 ч.

Вход свободен!

· Представяне на творбите, създадени по време на уъркшопа, и награждаване на участниците

ОКИ ДК „Красно село“, Фоайе, 12:00 ч.

· Ателиe „Малък композитор“

Музикално ателие с Петя Стефанова (НАТФИЗ), в което децата създават собствени мелодии чрез творчески инсталации.

ОКИ „Красно село“, страничен вход към шахматната площадка, 11:00 – 13.00 ч., Вход свободен!

· Прожекция на филма DIPLODOCUS (Director’s Cut) за деца от 9 до 16 години. Анимационно приключение за малък динозавър, който открива свят отвъд границите на своята долина. Режисьор: Wojtek Wawszczyk. Времетраене: 1:42 ч.

ОКИ ДК „Красно село“, Зала № 3, 13:00 – 14:42 ч.

Вход свободен!

· MyBot Robotics – лего работилница за деца от 5 до 12 години

ОКИ ДК „Красно село“, Зала № 5, 14:00 – 16:00 ч.

Вход свободен!

· Четене на приказки от сборника „Целебни приказки за рода“ (том 1 и 2), организирано от Българска Асоциация по Родова Терапия (БАРТ)

ОКИ ДК „Красно село“, Зала № 1, 15:00 – 16:30 ч.

Вход свободен!

· Концерт от деца за деца – с участието на изпълнители от MuzArto Академия с ръководител Мария Хубенова и школа за народни танци „Севдице“ с ръководител Лора Яворова

Пред централен вход на ОКИ ДК „Красно село“, 17:00 – 18:00 ч.

Вход свободен!

· „Царица Йотомира“ – музикално-танцово събитие, организирано от фондация „Родов завет“

Събитието е представено от деца, които ще разкажат по един неповторим начин историята на царица Йотомира от племето на траките – гети, прочула се с това, че е опазила нашите земи от персийското нашествие, побеждавайки знаменития цар Кир.

В концерта ще вземат участие деца, свирещи на арфа, пиано и китара. Те ще изпълнят пиеси на български композитори, вдъхновени от древната ни култура.

ОКИ ДК „Красно село”, Зала „Елит“ от 19:30 ч.

Вход свободен!



На 1 юни децата до 18-годишна възраст ще влизат безплатно в Общински културен институт Научно-образователен детски център „Музейко“. Там ще ги очаква "Маратон на доброто настроение" със спортни и забавни предизвикателства (от 10:00 ч. до края на работния ден), забавна демонстрация „Мием, мием зъбки“ (Подходящо за деца 2+ години) от 10:30 часа и от 13:00 часа, забавни експерименти в Експериментариум (Подходящо за деца над 6 години) от 12:00 ч., от 14:00 ч. и от 15:00 ч., Забавна демонстрация „Дъга в чиния“ (Подходящо за деца 2+ години) от 11:30 ч. и от 14:30 ч.

Програма на открито от 16:00 до 19:00 часа

Футболни занимания с RD-SPORT (Подходящо за деца 5+ години)

Демонстрации с водещ на футболни умения

Локация: Футболни игрища до "Музейко"

Часове: от 16:00 до 17:30 часа

Тенис занимания с тенис клуб 1882 (Подходящо за деца 5+ години)

Демострации с водещ

Локация: Тенис кортове до "Музейко"

Часове: от 16:00 до 18:00 часа

Спортни игри с Мачирски спорт (Подходящо за деца 4+ години)

Локация: Външна площадка на "Музейко"

Часове:16:00 до 19:00 часа

Стрелба с лък (Подходящо за деца 7+ години)

Локация: Полянката на "Музейко" (вдясно от централния вход)

Часове: 16:30 до 17:30 часа

Петанк / игра с топки (Подходящо за деца над 7 години)

Локация: площадка при сателитните чинии

Часове: от 16:00 до 17:30 часа

Музикална сцена с „Роди се звезда“ (Подходящо за деца 3+години)

Локация: Пирамидите на "Музейко"

Часове: от 18:00 до 19:00 часа

Интерактивни игри с лаборатории "Синево" (Подходящо за деца 3+ години)

Локация: Паркинг на "Музейко"

Часове: от 16:00 до 19:00 часа

Демонстрации по първа помощ в БЧК (Подходящо за деца 6+ години)

Локация: Паркинг на "Музейко"

Часове: от 16:00 до 18:30 часа

Забавни и научни демонстрации с "Музейко" (Подходящо за деца 5+ години)

Локация: Паркинг на "Музейко"

Часове: 16:30 – 17:00 ч., 17:30 – 18:00 часа.

На 1 юни район „Надежда“ организира Детски фестивал „Надежда“ в "Северен парк", вход откъм ул. "Народни будители". Празникът ни започва в 10:30 ч. с безплатно представление на Столичен куклен театър, а веднага след това сцената ще се превърне в място за музика, танци и игри с детска дискотека и DJ. Кулминацията ще бъде концерт на Вениамин в 18:00 ч.

В концертната програма от 17:00 ч. участие ще вземат деца от детските градини в района, Вокално-театрална формация „Врабчетата“ и танцьорите от Танцова школа „Ел-стайл“ към ОКИ „Надежда“.

В програмата са артработилници, рисуване и традиционни детски игри от Фондация „Нашите недоносени деца“, които ще върнат децата към игрите на миналото и ще свържат поколенията чрез забавление. Ще има сензорен кът, мини- ерготерапевтичен маршрут, творчески зони за рисуване и игри, свързани с емоциите.

Посетителите ще могат да се включат в обучение по първа долекарска помощ.

„Център за градска мобилност“ ЕАД ще се включи в празника, като на място ще издава превозни документи за деца.

Към празника ще се присъедини и Анани Любенов – председател на Българския соколарски съюз, който ще представи любопитни факти за соколарството и птици.

Празничната атмосфера ще бъде допълнена от детска зумба, организирана от MVJ. Кулинарни фестивали на България“ ще представят кулинарен уъркшоп и демонстрации за децата.

На 6 юни продължава празникът за Международния ден на детето с традиционната инициатива "Детски панаир". Над 40 културно-образователни инициативи за деца включва тазгодишното издание, което отново ще се проведе на площада пред Народен театър "Иван Вазов" и в Градската градина. Събитието де реализира от фондация "Изиарт" с финансовата и логистична подкрепа на Столичната община в Календара на културните събития.

Всички инициативи в рамките на "Детски панаир" са с вход свободен. Работилниците ще се проведат от 11:00 ч. до 19:00 ч. на територията на Градската градина и в близките музеи и галерии.

На 6 юни (събота) от 10:00 до 18:00 ч. „Панаир на науките и технологиите“ в Борисовата градина ще предложи на деца и младежи свободно да посетят научни щандове и да се включат в безплатни работилници.

По време на Панаира ще се представят научни и технологични щандове от света на физиката, химията, биологията, електрониката, 3D моделирането и автоматизацията. Участниците ще влязат в научни работилници на открито и ще си измайсторят собствени експериментални установки.

Традиционната кампания "Месец на детето" на Театър "София" включва спектаклите "Феята от захарницата" по Катя Антонова, режисьор Елза Лалева, и "Чудните приключения на Пинокио" по Карло Колоди, режисьор Елза Лалева, в рамките на четири дни:

- "Феята от захарницата" – на 6 юни (събота) и 28 юни (неделя) от 11:00 ч. в Театър "Сълза и смях";

- "Чудните приключения на Пинокио" – на 7 юни (неделя) и 27 юни (събота) от 11:00 ч. в Театър "Сълза и смях".

След края на всяко представление децата ще получат подаръци, специално подготвени от екипа на Театър "София" и партньорите им "Курабийница", Книжарници "Сиела" и Издателство "Фют".

Билети на касата на Театър "София" на ул. "Г. С. Раковски" № 129, както и онлайн.

За трета поредна година целият юни в София ще бъде "Месец на детето" – време за споделени емоции и нови открития, организирано от заместник-кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, под патронажа на кмета Васил Терзиев.

Основният фокус е осигуряването на активна и достъпна среда, в която децата от Центровете за настаняване от семеен тип и социалните услуги ще могат заедно със своите връстници да участват в различни игри, спорт и творчество. Програмата включва интерактивни четения с популярни личности и раздаване на над 2000 книги, градски спортове на открито и артработилници.

Всички тези активности се обединяват около кампанията срещу насилието "ЧЕРВЕН ЗНАК. НЕ МЪЛЧИ", утвърждавайки София като град, в който всяко дете заслужава внимание, сигурност и възможност да бъде чуто.