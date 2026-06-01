Дариха за изследване мозъка на самоубила се бивша звезда от Национална Хокейна Лига

Мозъкът на четирикратния шампион от НХЛ Клод Лемьо, който се самоуби на 60-годишна възраст, ще бъде дарен на Центъра за хронична травматична енцефалопатия (ХТЕ) към Бостънския университет за изследвания, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на семейството на канадския хокеист.
Смъртта на Лемьо беше обявена на 28 май.
Лемьо е изиграл близо 1500 мача в НХЛ и е беше известен със своя суров стил на игра. Той печели четири Купи „Стенли“ – две с „Ню Джърси Девилс“ (1995, 1996) и по една с „Колорадо Аваланш“ (2000) и „Монреал Канейдиънс“ (1986).
Семейството на Лемьо е дало разрешение на Центъра за ХТЕ да споделя всички резултати от изследвания, свързани с хокеиста. ХТЕ е прогресивно дегенеративно заболяване на мозъка, свързано с чести травми на главата, особено при спортисти.
През 2025 г. беше разкрито, че носителят на Купа „Стенли“ от 1961 г. и член на Залата на славата на хокея Боби Хъл е бил диагностициран с ХТЕ. Хъл почина през 2023 г. на 84-годишна възраст, след като дари мозъка си за изследвания.
1 глоги
08:26 01.06.2026
2 Механик
Последно, починал или самоубил?!
08:27 01.06.2026
3 глоги
08:32 01.06.2026
4 бушприт
08:33 01.06.2026
5 За да се самоубие
Какво има да изследват?
08:56 01.06.2026