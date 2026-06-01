Русия съобщи за масирана украинска атака с дронове, свалени 72 апарата
1 Юни, 2026 08:26 804 22

Министерството на отбраната в Москва твърди, че целите са били по руски региони и над Черно море, включително Крим

Ели Стоянова

Руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили общо 72 украински безпилотни летателни апарата през нощта, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Според информацията операцията е продължила от 20:00 ч. московско време на 31 май до 07:00 ч. на 1 юни. В този интервал руските сили твърдят, че са прехванали и унищожили дронове над редица региони, сред които Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Курска и Ростовска област, както и над акваторията на Черно море.

Руското ведомство допълва, че безпилотни апарати са били свалени и над украинския Кримски полуостров.


  • 1 Пич

    14 8 Отговор
    Това ми звучи като оправдание за действия, които ще последват!!! Русия трупа критична маса золуми на украинците, които осветлява пред света!!! Мисля, че ще последва нещо не много добро за Украйна!!!

    Коментиран от #6, #14

    08:29 01.06.2026

  • 2 I S W съобщи

    13 6 Отговор
    че смелите украинци и зеленски са пред Москва.
    Но дали е така.
    Дойче зеле веднага ще го потвърди.

    Коментиран от #3

    08:30 01.06.2026

  • 3 Зельонска

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "I S W съобщи":

    - А я пред магазин за огурци! Ищу болшой огурец, патаму що у меня болшая.......салат хочется!

    08:35 01.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 така е

    7 4 Отговор
    Войната се мести там, където и е мястото. Бтв, свалени 72 от колко обо дрона? Или много питам.

    Коментиран от #13, #18

    08:39 01.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факти

    10 5 Отговор
    Един клоун наркоман пета година се гаври с путинова Русия.

    08:41 01.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Zaxaрова

    7 6 Отговор
    Няма край руският позор!!!

    08:49 01.06.2026

  • 12 Христо Ботев

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Къде са Гиви и Моторола?":

    Тоз който падне в бой за свобода, той не умира!

    08:49 01.06.2026

  • 13 Факти

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Украйна произвежда по 300 далекобойни дрона на ден. Едва ли е изстреляла само 72.

    08:51 01.06.2026

  • 14 Брях

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Звучиш га,че си умствено осакатен.

    08:52 01.06.2026

  • 15 Мишел

    5 1 Отговор
    Къде е този украински Кримски полуостров и защо руснаците го пазят от украински дронове?

    08:52 01.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Русия съобщи

    5 5 Отговор
    Русия съобщи
    БАНДАТА НА ДЖУДЖЕТАТА ПУТИН, НЯМА ПОЛЕЗЕН ХОД, ОСВЕН: КРЪГОМ И ОТ УКРАЙНА КЪМ СИБИР В ГАЛОП. А НЯМАТ И КАРТИ. --- ВАШ ДОНИ ТРЪМПИЧА.

    08:53 01.06.2026

  • 18 Мишел

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Ако имаше несвалени, щяха да напишат само за тях.

    08:54 01.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А, не така

    0 1 Отговор
    Украйна е разбила Русия!

    09:19 01.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

