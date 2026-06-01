Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
24-годишен българин предизвика тежка катастрофа в Австрия
  Тема: Войната на пътя

24-годишен българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

1 Юни, 2026 08:18 1 647 18

  • българин-
  • австрия-
  • катастрофа

Според полицията 24-годишният българин се е движел с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км/ч

24-годишен българин предизвика тежка катастрофа в Австрия - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

24-годишен българин е предизвикал тежка катастрофа в Австрия, съобщи агенция АПА. Шофираният от него автомобил се е блъснал в мантинелата и е бил изхвърлен в насрещното платно срещу идващата отсреща кола, управлявана от 19-годишен германец. Друг автомобил, с 69-годишен шофьор, се е блъснал в задната част на колата на германския младеж, предава БНР.

В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и е бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата в Куфщайн. Трима пътници в колата на 19-годишния германец са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болницата в Санкт Йохан в Тирол.

Според полицията 24-годишният българин се е движел с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км/ч.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    25 4 Отговор
    българин на австрийски значи мошеник, бандит, лош човек

    Коментиран от #17

    08:21 01.06.2026

  • 2 Георг Димитров

    17 3 Отговор
    Диваци и варвари, майн хер!

    08:22 01.06.2026

  • 3 МАНТИНЕЛИТЕ СА ОПАСНИ

    6 5 Отговор
    СЛАГАТ СЕ САААМО НАД ДЕРЕТА РЕКИ И ПРОПАСТИ...

    Коментиран от #16

    08:22 01.06.2026

  • 4 Страхотна новина

    11 0 Отговор
    Цепи въздуха!

    08:25 01.06.2026

  • 5 добре че не е пенсионер

    8 0 Отговор
    На пътя Бабаитите са по опасни от пенсионерите!

    08:35 01.06.2026

  • 6 то се върви с трафика

    8 0 Отговор
    няма как да карат всички с 60 и ти да караш с 130 . през тях ли ще минеш . пада му се . да се трясне в мантинелата . кой му даде книжка . какво търси в австрия .

    08:37 01.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 24-годишен българин

    11 0 Отговор
    обикновенно, когато е лоша новината от малцинствата ги водят и пишат "българи", за да може щетата да е обща за българите, когато е за тях само е ром и т.н.
    Защо не се интересувате , кога е взел книжка, автошкола..., ако беше българин, щяхме да знаем инструктора как е спал снощи.

    08:39 01.06.2026

  • 9 Ано

    10 0 Отговор
    Дали е звучала пищна чалга преди инцидента? И какво му е виновно там, пак пътя ли?

    08:40 01.06.2026

  • 10 Смех

    13 0 Отговор
    Ех тия австрийци, не ги оправиха тия пътища и това е.

    Коментиран от #12

    08:41 01.06.2026

  • 11 Наблюдател

    11 1 Отговор
    На кривите български каруцари мантинелите им пречат . Ама в чужбина номерата им не вървят . Сега нашето бабаитче ще лъска телата на турски пандизчии в австрийските затвори . Другия път пак да не се съобразява с ограничението .

    08:42 01.06.2026

  • 12 Даааа

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Смех":

    Така е....това важи за всички тези, които смятат че пътищата са виновни са капацитета на "задкормилното устройство" особено по нашите географски ширини......ако е хубав пътя се избиват от висока скорост, ако не то пък са виновни дупките, защото Ганьо ги заобикаля и навлиза в насрещното движение и за капак като прибавим дрогирани, пияни и самонадеяни и това са резултатите!!!

    08:47 01.06.2026

  • 13 ван мaaмy

    3 0 Отговор
    Пак се изложихме, пред чужденците.

    08:47 01.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ОТ ФАКТИ СЪМ

    1 0 Отговор
    Той е циганин без книжка май

    09:38 01.06.2026

  • 16 То и

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "МАНТИНЕЛИТЕ СА ОПАСНИ":

    дървета около пътя са опасни затова взеха да ги слагат навсякъде.

    09:38 01.06.2026

  • 17 По едно време

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    във всяко австрийско градче над 10 000 човека по централните места се бяха разположили от едно познато малцинство със силен естествен тен. Научили по три песни и цял ден вдигат джангър, а около тях чаветата и циганките просят. Чуят ли българска реч - започват да заговарят българите и да обясняват колко лошо е в Австрия. Компания в подобни дейности им правеха техните роднини от Румъния, но и Сърбия. Австрийците наистина едва ли са били очаровани от тези оживели клишета от Ориента пред 150 години. После една немска танте каза, че ще се справят и няколко милиона майки с бради дойдоха на гости. Немци, австрийци и прочие сигурно с носталгия вече си спомнят за цигойнерите от Ориента и хубавия живот преди да дойдат гостите.

    09:41 01.06.2026

  • 18 Перо

    1 0 Отговор
    Тотално сбъркана система на шофьорски курсове и изпити! Да върнат изпитите пред КАТ! Като се добавят и неадекватно поведение, мислене, възпитание, алкохол и наркотици на поколението /18-25 г./, неподготвени инструктори и положението става страшно! В други държави за шофьори от по-висока категория или за управление на обществени МПС се карат допълнително няколко седмични курсове за правоспособност /бусове, таксита, лимузини/, обучение от лицензирани преподаватели! Също и лабораторно изследване показващо и стара употреба на наркотични вещества!

    09:45 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове