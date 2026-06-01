Тяло на жена бе извадено от морето край Несебър

1 Юни, 2026 08:24 1 416 13

Сигналът е подаден в Районното управление в града около 20:30 ч. снощи

Тяло на жена бе извадено от морето край Несебър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тяло на жена бе открито в морето край плаж „Олимпийски надежди“ в Несебър. Сигналът е подаден в Районното управление в града около 20:30 ч. снощи.

По първоначални данни жената е била забелязана във водата в безпомощно състояние. Безжизненото ѝ тяло е извадено от морето. Към момента самоличността ѝ все още не е установена.

При огледа не са открити видими следи от насилие по тялото. На плажа са намерени личните ѝ вещи – чанта с летни дрехи и джапанки.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас. По случая се извършва проверка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    3 0 Отговор
    Тяло на жена бе извадено от морето край Не се бърза с цопкане в морето.

    08:28 01.06.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    6 4 Отговор
    рускогаваряща ?

    08:29 01.06.2026

  • 3 Безплатна погребална агенция

    4 1 Отговор
    Давай, Марче!
    Я виж колко са убитите в Гара и Иран! Ама по пол, възраст и образование!
    И какво става в Конго и Сумалия!
    Вече за Австрия разбрахме.

    08:30 01.06.2026

  • 4 Открихме сезона

    4 4 Отговор
    Сори за ъкраинката

    08:30 01.06.2026

  • 5 спасители като няма и се давят

    6 0 Отговор
    течението ги дръпва на дъното . някакви я видели ама късно . около 600 на година загиват в морето, планината и язовирите .

    Коментиран от #12

    08:33 01.06.2026

  • 6 Разбирач

    5 0 Отговор
    Мдааа, сезонът официално е открит

    08:33 01.06.2026

  • 7 Кога ще е

    0 3 Отговор
    Погребението?

    08:35 01.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ако морето се пени

    0 1 Отговор
    значи се е родила Афродита.

    08:45 01.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Държавата още от 90-те години не плаща

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "спасители като няма и се давят":

    за спасители.Тя е над тези неща. Трябват пари за европейски заплати на останалите 600 хил. Притикала ги е удобно на концесионерите. Те пък гледат да икономисват.

    09:09 01.06.2026

  • 13 нормално е да я извадят

    0 1 Отговор
    христяните и мщсманите ги погребват официално . ако я бяха зарязали да отплава щеше да е съвсем по бургаски . то какво ли не плува в морето .

    09:31 01.06.2026

