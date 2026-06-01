Петима загинаха при взрив във фабрика на „Хануа Еъроспейс“ в Южна Корея

1 Юни, 2026 08:56 558 6

Експлозията в Теджън предизвика пожар, властите разследват причините за инцидента

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петима души са загинали, а двама са ранени при експлозия във фабрика на отбранителната компания „Хануа Еъроспейс“ (Hanwha Aerospace) в централнокорейския град Теджън, съобщиха официални представители, цитирани от Йонхап, предава БТА.

Сигнал за инцидента е подаден в 10:59 ч. местно време. Към момента властите все още уточняват точния брой на пострадалите, докато спасителните екипи работят на място.

На мястото са изпратени пожарни екипи, които са се борили с възникналия след взрива пожар.

По данни на полицията и пожарната експлозията е станала на първия етаж на производственото съоръжение. След окончателното овладяване на пожара се очаква да започне разследване за причините, довели до инцидента.


  • 1 Факти

    2 0 Отговор
    Южна Корея е най-големият външен доставчик на НАТО. Това е руски атентат.

    09:12 01.06.2026

  • 2 Хе хе...

    3 0 Отговор
    Башаров и Петров? Или все пак лично Путин е виновен?

    Шегата настрана, обаче това е пореден "инцидент" в "отбранително" предприятие на "обединения" запад. Подобни имаше и в Германия, сащ, малкобритания, Полша, у нас.
    Та човек започва да си задава въпроси...

    Коментиран от #3

    09:23 01.06.2026

  • 3 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хе хе...":

    У нас дори бяха разкрити руските атентатори. Христо Грозев качи в канала си в тубата филм как са ги открили. Потресаващото беше, че нашите служби са знаели и са опънали чадър над тях. България до ден днешен се управлява от службите, а те са подчинени на Кремъл.

    Коментиран от #6

    09:29 01.06.2026

  • 4 Южна Корея не е просто в Азия а на

    1 0 Отговор
    Другия край на Азия. Зи ни занимавате с нея.

    09:36 01.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

