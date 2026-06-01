Петима загинаха при взрив във фабрика на „Хануа Еъроспейс“ в Южна Корея

Петима души са загинали, а двама са ранени при експлозия във фабрика на отбранителната компания „Хануа Еъроспейс“ (Hanwha Aerospace) в централнокорейския град Теджън, съобщиха официални представители, цитирани от Йонхап, предава БТА.

Сигнал за инцидента е подаден в 10:59 ч. местно време. Към момента властите все още уточняват точния брой на пострадалите, докато спасителните екипи работят на място.

На мястото са изпратени пожарни екипи, които са се борили с възникналия след взрива пожар.

По данни на полицията и пожарната експлозията е станала на първия етаж на производственото съоръжение. След окончателното овладяване на пожара се очаква да започне разследване за причините, довели до инцидента.