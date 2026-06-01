Петима загинаха при взрив във фабрика на „Хануа Еъроспейс“ в Южна Корея

Петима души са загинали, а двама са ранени при експлозия във фабрика на отбранителната компания „Хануа Еъроспейс“ (Hanwha Aerospace) в централнокорейския град Теджън, съобщиха официални представители, цитирани от Йонхап, предава БТА.
Сигнал за инцидента е подаден в 10:59 ч. местно време. Към момента властите все още уточняват точния брой на пострадалите, докато спасителните екипи работят на място.
На мястото са изпратени пожарни екипи, които са се борили с възникналия след взрива пожар.
По данни на полицията и пожарната експлозията е станала на първия етаж на производственото съоръжение. След окончателното овладяване на пожара се очаква да започне разследване за причините, довели до инцидента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
09:12 01.06.2026
2 Хе хе...
Шегата настрана, обаче това е пореден "инцидент" в "отбранително" предприятие на "обединения" запад. Подобни имаше и в Германия, сащ, малкобритания, Полша, у нас.
Та човек започва да си задава въпроси...
Коментиран от #3
09:23 01.06.2026
3 Факти
До коментар #2 от "Хе хе...":У нас дори бяха разкрити руските атентатори. Христо Грозев качи в канала си в тубата филм как са ги открили. Потресаващото беше, че нашите служби са знаели и са опънали чадър над тях. България до ден днешен се управлява от службите, а те са подчинени на Кремъл.
Коментиран от #6
09:29 01.06.2026
